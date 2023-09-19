Машины и личные вещи: что запрещено ввозить россиянам в ЕС?

Еврокомиссия обнародовала разъяснения о действии запрета на ввоз гражданами РФ в ЕС ряда предметов личного пользования, в частности автомобилей. В досье DW - все, что необходимо об этом знать.

Еврокомиссия обнародовала разъяснения о действии запрета на ввоз гражданами России в ЕС ряда вещей и предметов личного пользования, в частности, автомобилей. Это связано с санкциями, введенными Брюсселем против Москвы после вторжения РФ в Украину.

В список подсанкционных товаров, перечисленных в специальном приложении, входят не только автомобили, но и другие вещи, без которых трудно представить себе любое путешествие. Среди них, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены. Будут ли все это забирать у россиян при их въезде в ЕС?

Окончательное решение на сей счет, как подчеркнули в Брюсселе, каждая страна-член Евросоюза должна принимать самостоятельно. В Германии уже есть решение немецкого суда, осудившего практику изъятия личных автомобилей с российской регистрацией. Все, что необходимо знать об этом - в досье DW.