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Машины и личные вещи: что запрещено ввозить россиянам в ЕС?

19 сентября 2023 г.

Еврокомиссия обнародовала разъяснения о действии запрета на ввоз гражданами РФ в ЕС ряда предметов личного пользования, в частности автомобилей. В досье DW - все, что необходимо об этом знать.

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Автомобили с российскими номерами на территории ЕС
Машины на российских номерах в аэропорту Хельсинки, август 2022 годаФото: Alessandro Pampazzo/AFP

Еврокомиссия обнародовала разъяснения о действии запрета на ввоз гражданами России в ЕС ряда вещей и предметов личного пользования, в частности, автомобилей. Это связано с санкциями, введенными Брюсселем против Москвы после вторжения РФ в Украину.

В список подсанкционных товаров, перечисленных в специальном приложении, входят не только автомобили, но и другие вещи, без которых трудно представить себе любое путешествие. Среди них, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены. Будут ли все это забирать у россиян при их въезде в ЕС?

Окончательное решение на сей счет, как подчеркнули в Брюсселе, каждая страна-член Евросоюза должна принимать самостоятельно. В Германии уже есть решение немецкого суда, осудившего практику изъятия личных автомобилей с российской регистрацией. Все, что необходимо знать об этом - в досье DW.   

 

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