ЕС усилит поддержку частных инвестиций в Украину

В рамках конференции по восстановлению Украины в Берлине ЕС подпишет соглашения с банками на сумму около 1,4 млрд евро для содействия инвестициям частного сектора, заявила глава Еврокомиссии.

Европейский Союз усилит поддержку частных инвестиций в Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В рамках конференции по восстановлению Украины ЕС подпишет соглашения с банками на сумму около 1,4 млрд евро для содействия инвестициям частного сектора в пострадавшей от российского вторжения стране, указала она, выступая перед участниками конференции в Берлине во вторник, 11 июня.

По словам фон дер Ляйен, тем самым предполагается снизить инвестиционные риски, связанные с продолжающейся войной. Глава Еврокомиссии также высоко оценила активность иностранных компаний в Украине. "Я знаю, что бизнес готов внести большой вклад. - указала она. - Вместе мы мобилизуем достаточно финансовых возможностей, чтобы поддержать сопротивление и восстановление Украины".

Европейский инвестиционный банк предоставит гарантии банкам и компаниям

В свою очередь Европейский инвестиционный банк объявил о выделении средств для финансовых гарантий украинским банкам и экспорта европейских компаний в Украину. Эти гарантии позволят банкам выделить украинским компаниям кредиты на сумму более 1 млрд евро, отмечается в заявлении.

Еще 300 млн евро будет выделено для обеспечения экспорта в Украину малых и средних компаний из ЕС. Миллионы евро также будут выделены на восстановление основополагающей инфраструктуры - школ, больниц и социального жилья.

Третья конференция по восстановлению Украины

На двухдневной конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине в числе прочего будет обсуждаться поддержка малых и средних предприятий в Украине и поиск необходимых специалистов. На мероприятие прибыли около 2 тысяч участников из 60 стран - представители политики, международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов.

Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся атак РФ. На конференцию приехал президент Украины Владимир Зеленский.

По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов. Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне. В знак солидарности с Украиной вечером 10 июня 147-метровая Берлинская радиобашня была подсвечена цветами украинского флага.