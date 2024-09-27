СБУ обвиняет Набиуллину в содействии вооруженной агрессии РФ

Официальное подозрение в Украине главе Банка России Эльвире Набиуллиной в содействии в ведении агрессивной войны может быть использовано для конфискации зарубежных активов, считают в Киеве.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора в пятницу, 27 сентября, обнародовали сообщение о подозрении в содействии российской вооруженной агрессии главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

"Собранная доказательная база свидетельствует, что Центральный банк Российской Федерации способствовал подготовке агрессивной войны против Украины и продолжает ее обеспечивать", - отмечается в сообщении украинской спецслужбы.

"Спасение экономики как содействие войне"

Текст подозрения, имеющийся в распоряжении DW, ссылается на регуляторную и монетарную политику Банка России последних 10 лет, в которой украинские правоохранители видят преступные действия. В частности, несмотря на формальную политическую независимость, политика российского Центробанка, по утверждению СБУ и ОГП, служила агрессии Кремля сначала в Крыму с целью его аннексии, затем в Донецкой и Луганской областях и, в конце концов, полномасштабному вторжению и оккупации других регионов Украины.

В частности, разработка и внедрение весной 2014 года в России национальной системы платежных карт "Мир" расценивается украинскими правоохранителями как способ обхода международных санкций против РФ, которые привели к отключению платежных систем Visa, Mastercard и American Express сначала в аннексированном Крыму, а затем и по всей России. Равно как и создание Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) - альтернативы системе межбанковских переводов SWIFT, от которой российские банки отключили после полномасштабного вторжения.

Россия искала выход на случай блокировки SWIFT с 2014 года Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

"Осознавая, что эти и другие ограничительные меры (со стороны международного сообщества. - Ред.)... могут усиливаться и, в конце концов, заставить высшее военно-политическое руководство отказаться от цели захватить территорию Украины... Набиуллина совершила ряд действий, которые позволили продолжать вести агрессивную войну против Украины", - указано в документе.

Среди таких действий - развертывание "полевых учреждений" Банка России на оккупированных территориях Украины, ограничение валютных операций на внутреннем рынке и кредитные каникулы для "участников СВО", которые, по мнению следователей, способствовали мобилизации в РФ. Отдельно в подозрении упоминаются двусторонние соглашения между Центробанками РФ и Ирана, заключенные в течение 2023-2024 годов, как утверждается в тексте подозрения, для обхода санкций и закупки оружия для войны против Украины.

Экономистка военного положения

Это уже второе подозрение в отношении Эльвиры Набиуллиной в Украине. В январе 2023 года СБУ и Генпрокуратура обвинили главу российского Центробанка в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за ряда решений по закрытию на оккупированных территориях украинских банковских учреждений, открытие там российских банков и внедрение расчетов в рублях. В рамках этого же расследования по этой же статье получил подозрение председатель правления подконтрольного государству российского "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

Но в отличие от предыдущих обвинений, ведение агрессивной войны, в котором теперь подозревают Набиуллину в Украине, - международное преступление, определенное Римским статутом, и должно преследоваться всеми странами, которые его ратифицировали.

28 февраля 2022 года Эльвира Набиуллина объявляла о чрезвычайных мерах в российской экономике в траурном наряде Фото: Russian Central Bank/SNA/IMAGO

Набиуллина, которая работает в российских руководящих государственных структурах с конца 1990-х годов, считается опытным экономистом и одним из немногих "либеральных технократов" в системе государственного управления. Ее публичные выступления в одежде черного цвета весной 2022 года многие обозреватели воспринимали как траурный наряд и скрытое несогласие с вторжением в Украину, что породило слухи о ее возможной отставке. Однако в том же году президент Владимир Путин и Госдума РФ поставили Набиуллину на третий срок во главе Центробанка. В течение 2022-2023 годов она попала в санкционные списки Украины, США, Великобритании и ряда других стран.

Миллиарды как орудие преступления

В сообщении о подозрении Эльвире Набиуллиной отдельно упоминаются золотовалютные резервы Центробанка РФ. Использование их для поддержания курса рубля, стабилизации экономики и компенсации потерь позволяет военно-политическому руководству РФ избегать социальной напряженности, а значит - делает орудием преступления агрессии, указано в документе.

"Средства, находящиеся на счетах российского Центробанка, открытых в иностранных юрисдикциях, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти 300 миллиардах долларов США, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы по всему миру", - добавляет пресс-служба СБУ в распространенном в пятницу пресс-релизе.

Подозрение Набиуллиной, по замыслу украинских правоохранителей, может открыть возможности для ареста зарубежных активов Банка России в рамках уголовного расследования, пояснил DW один из участников украинской следственной группы на условиях анонимности. Прежде всего, по его словам, речь идет о более 200 миллиардах евро в облигациях и других ценных бумагах на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Решение об их "заморозке" сейчас раз в полгода принимает на основе консенсуса Совет ЕС. Однако Киев требует не только более длительного ареста, но и конфискации этих активов для покрытия убытков от войны.

В Едином госреестре судебных решений содержится ряд постановлений Шевченковского районного суда Киева за май-сентябрь 2024 года в рамках дела Набиуллиной, которые требовали от Euroclear раскрыть данные о российских активах, в частности, их точную стоимость. Эти решения были переданы в Бельгию в рамках международного уголовного сотрудничества, однако ответы на них украинским органам так и не поступили.