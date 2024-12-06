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Курс рубля на рынке Forex начал укрепляться

Павел Мыльников
6 декабря 2024 г.

Курс доллара США на международном валютном рынке Forex снизился до 99,98 рубля, курс евро упал ниже 106 рублей. Укрепление курса рубля произошло после его обвала к уровню марта 2022 года.

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Российский рубль
В конце ноября рубль обвалился до уровня марта 2022 годаФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliancew

Курс российского рубля после обвала последних двух недель существенно укрепился. Днем в пятницу, 6 декабря, один доллар США торговался на международном валютном рынке Forex за 99,48 рубля. Курс евро на момент публикации материала снизился до 105,25 рубля, курс юаня - до 13,69 рубля. Накануне торги закрылись на отметках 100,99 рубля, 106,9 рубля и 13,9 рубля соответственно.

26 ноября курс рубля по отношению к доллару впервые снизился до 105,5 рубля - уровня марта 2022 года, первых недель после полномасштабного российского военного вторжения в Украину и последовавших масштабных санкций. Курс евро тогда же перешагнул отметку в 110 рублей.

Власти РФ не намерены бороться за удержание курса рубля

В середине октября агентство Bloomberg писало, что власти РФ не собираются бороться за удержание курса рубля. Как отмечалось, в 2023 году российский Центробанк несколько раз вмешивался при приближении курса к 100 рублям за доллар в попытке предотвратить дальнейшее падение: например, поднимая ключевую ставку или увеличивая порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Банк России с 28 ноября прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке до конца года. Это шаг нацелен на снижение волатильности финансовых рынков" и осуществляется "в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", говорилось в пресс-релизе финансового института.

Повышение ставки до 21 процента

В сентябре Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 19 процентов, а в следующем месяце поднял ее до 21 процента, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. Эти меры направлены на снижение инфляции. Они увеличивают стоимость кредитов для компаний и граждан и в то же время сокращают экономический рост.

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