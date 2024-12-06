Курс рубля на рынке Forex начал укрепляться

Курс доллара США на международном валютном рынке Forex снизился до 99,98 рубля, курс евро упал ниже 106 рублей. Укрепление курса рубля произошло после его обвала к уровню марта 2022 года.

Курс российского рубля после обвала последних двух недель существенно укрепился. Днем в пятницу, 6 декабря, один доллар США торговался на международном валютном рынке Forex за 99,48 рубля. Курс евро на момент публикации материала снизился до 105,25 рубля, курс юаня - до 13,69 рубля. Накануне торги закрылись на отметках 100,99 рубля, 106,9 рубля и 13,9 рубля соответственно.

26 ноября курс рубля по отношению к доллару впервые снизился до 105,5 рубля - уровня марта 2022 года, первых недель после полномасштабного российского военного вторжения в Украину и последовавших масштабных санкций. Курс евро тогда же перешагнул отметку в 110 рублей.

Власти РФ не намерены бороться за удержание курса рубля

В середине октября агентство Bloomberg писало, что власти РФ не собираются бороться за удержание курса рубля. Как отмечалось, в 2023 году российский Центробанк несколько раз вмешивался при приближении курса к 100 рублям за доллар в попытке предотвратить дальнейшее падение: например, поднимая ключевую ставку или увеличивая порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Банк России с 28 ноября прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке до конца года. Это шаг нацелен на снижение волатильности финансовых рынков" и осуществляется "в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", говорилось в пресс-релизе финансового института.

Повышение ставки до 21 процента

В сентябре Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 19 процентов, а в следующем месяце поднял ее до 21 процента, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. Эти меры направлены на снижение инфляции. Они увеличивают стоимость кредитов для компаний и граждан и в то же время сокращают экономический рост.