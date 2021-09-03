 Роскомнадзор заблокировал в РФ три VPN-сервиса из рейтинга лучших в мире | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2021

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Россия

Роскомнадзор заблокировал в РФ три VPN-сервиса из рейтинга лучших в мире

ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN входят в список лучших в мире VPN-сервисов. Роскомнадзор ограничил их работу, сославшись на нарушение законодательства РФ.

Кабель лежит на клавиатуре ноутбука

Роскомнадзор заблокировал на территории России шесть VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, которые входят в рейтинги лучших в мире. Эти сервисы нарушали законодательство РФ, объяснило ведомство в пятницу, 3 сентября.

Ранее Роскомнадзор составил "белые списки", чтобы не нарушать деятельность компаний, использующих такие сервисы в технологических целях. Ведомство получило сообщения от 64 организаций, 27 из них пользовались VPN-сервисами, попавшими под блокировку. "Представлены более 100 IP-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа", - указал регулятор.

В июне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам - VyprVPN и Opera VPN, используемым для обхода блокировок и защиты конфиденциальности в интернете. На этом фоне в России начали дорожать услуги таких сервисов.

Требованию Роскомнадзора последовала лишь "Лаборатория Касперского"

В марте 2019 года Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Однако к системе подключился лишь VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

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    Автор: Наталия Королева


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