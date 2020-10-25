 Учителя Беларуси в видеообращении потребовали остановить насилие и беззаконие | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.10.2020

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Беларусь

Учителя Беларуси в видеообращении потребовали остановить насилие и беззаконие

Белорусские педагоги заявили, что учат детей не лгать, не обижать слабых и отличать добро от зла. Но дети всё видят, так что в их понимании милиция - это враги, отметили они.

Протестующий с флагом во время протестов в Минске 25 октября

Во время протестов в Минске 25 октября

Белорусские учителя записали видеообращение, в котором они поддержали требования участников мирных протестов против результатов президентских выборов и насилия силовиков. "Прекратите насилие, беззаконие, ложь! На этом не строится будущее", - заявили школьные преподаватели в видеообращении, опубликованном 29 октября Содружеством учителей и родителей Беларуси.

По их словам, они не имеют права молчать "в стране, где бандиты в балаклавах творят беззаконие, где ложь звучит из уст высокопоставленных чиновников и с экранов телевизоров, где мирные протесты превращаются в жестокие разгоны и задержания, где достойных людей увольняют с работы, невзирая на их заслуги перед страной, только за их взгляды и убеждения, где слово "закон" имеет силу только для защиты интересов власти, а не народа, где власть не хочет слышать свой народ, игнорирует его права и требования". 

Учителя подчеркнули, что учат детей не лгать, не обижать слабых, знать и защищать свои права, правильно складывать числа, отличать правду от лжи, справедливость от беззакония, мужество от трусости, добро от зла и не становиться на сторону зла. "Но дети всё видят и слышат, поэтому в их понимании ОМОН, милиция - это насилие, враги", - указали они.

Прекратить насилие и репрессии

Авторы обращения потребовали прекращения насилия, давления на свободу слова и репрессий против людей, требующих лишь права на свободный выбор и свободу выражения мнения. Они также призвали "отдать под суд палачей и бандитов, избивающих на улицах мирных жителей" и вернуть людям их свободу.

"Невозможно научить детей быть добрыми, справедливыми, мужественными в атмосфере насилия и лжи. Когда они чувствуют себя беззащитными, дать им знания невозможно. Невозможно быть учителем, если человек с дубинкой имеет больше прав, чем человек с книгой. Мы хотим жить в свободной стране и учить свободных детей", - говорится далее в заявлении.

На момент публикации обращения его подписали более 700 учителей из 89 населенных пунктов Беларуси, сбор подписей продолжается.

Обращения представителей других профессий

Ранее с аналогичными обращениями к властям Беларуси выступили многочисленные другие профессиональные группы, в частности, преподаватели вузов и ученые, спортсмены, музыканты, актеры, медики и сотрудники IT-отрасли

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признают итоги выборов, обвиняют власти в подтасовках и добиваются отставки действующего президента, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек. Междут тем Лукашенко называет протестующих, в частности, "террористами", "мордоворотами", "овцами", "буржуйчиками" и "пьяной, пропитой, прокуренной и исколотой наркотиками толпой".

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    Автор: Марина Барановская


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