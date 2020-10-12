Немецкий эксперт: Лукашенко хочет любой ценой подавить протесты в Беларуси

С момента выборов президента Беларуси прошло уже больше двух месяцев, а в стране все не утихают протесты против переизбрания Александра Лукашенко на очередной - шестой по счету - срок. В минувшее воскресенье, 11 октября, в Минске в ходе жестокого разгона демонстрации были задержаны сотни человек.

Директор по Центральной и Восточной Европе Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund of the United States, GMF) Йорг Форбриг (Jörg Forbrig) в интервью DW прокомментировал причины жестокости в действиях белорусских силовиков, а также объяснил цель визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ к арестованным оппозиционерам.

DW: Господин Форбриг, как вы расцениваете акцию протеста в Минске, состоявшуюся 11 октября?

Йорг Форбриг: Я был удивлен жестокостью, с которой действовали сотрудники органов безопасности. Свыше шестисот задержанных, водометы, светошумовые гранаты - все это напоминает о первых днях протеста в Беларуси. И единственное объяснение произошедшему заключается в том, что режим Лукашенко всеми имеющимися средствами пытается подавить протестное движение. А единственное средство, которое осталось у него в распоряжении, - это насилие.

- На видеозаписях из Минска, среди прочего, можно было увидеть пожилых женщин, с голыми руками идущих на ОМОН. Вы думаете, что ситуацию можно вернуть в привычное русло?

Йорг Форбриг

- Мне кажется, что у многих участников протестов усиливается отчаяние. В то же время я не могу представить себе, что протестное движение сойдет на нет. Само собой, режим Лукашенко с помощью силы может предотвратить уличные акции протеста. Но многое изменилось в сознании людей - у них появился коллективный опыт мирного и креативного требования соблюдения своих прав. Поэтому даже если протест исчезнет с улиц, его нельзя будет выгнать из квартир, кухонь и сознания людей.

- Лукашенко неожиданно посетил 10 октября СИЗО КГБ и встретился там с арестованными оппозиционерами. Это что - признак готовности к компромиссам или же, наоборот, демонстрация силы?

- Нет, это ни в коем случае не признак готовности к компромиссам. Тем более, что на следующий день после встречи он санкционировал применение силы против демонстрантов. Ни о какой готовности к диалогу со стороны Лукашенко и речи быть не может. Этот сюрреалистичный визит в СИЗО, который был показан по государственному ТВ, и встреча с политическими заключенными может, с моей точки зрения, расцениваться как попытка учинить раскол в рядах оппозиции.

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что на встрече был Виктор Бабарико, до его ареста в июне - один из самых многообещающих претендентов на пост президента. Думаю, речь идет о возможном зондировании вопроса о том, насколько Бабарико и его штаб готовы к тому, чтобы вести речь о начале обсуждения возможных поправок в конституцию.

Это однозначно было бы попыткой внести раскол в оппозиционное движение. Мы же видим, насколько сильна поддержка оппозиционного движения в целом и лично Светланы Тихановской. И насколько велико ее международное реноме, особенно после ее визита в Берлин на прошлой неделе. Так что, на мой взгляд, речь, прежде всего, о попытке разделить оппозиционное движение, спровоцировать разногласия между Тихановской, с одной стороны, и некоторыми представителями оппозиции внутри Беларуси - с другой.

И второй немаловажный пункт - это попытка успокоить IТ-сектор, представители которого активно участвуют в акциях протеста. Среди освобожденных после встречи в СИЗО политзаключенных есть и представитель IТ-сектора (директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. – Ред.). Похоже, власти очень обеспокоены тем, что айтишники могут начать выезжать за границу, что мы уже наблюдаем.

- ЕС договорился о санкциях против белорусских чиновников, но не ввел санкции против Лукашенко лично. Какой в этом смысл?

- Вообще-то, конечно, нет никакого смысла в том, что Лукашенко не внесен в санкционный список ЕС. Речь ведь идет о мерах против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов. И Лукашенко тут - ключевая фигура, ведь это он отдает распоряжения своему аппарату и было бы логично, если бы он тоже оказался в санкционном списке.

Но все мы прекрасно видели в последние недели, насколько трудно дается ЕС принятие рамочных соглашений относительно санкций. Список (лиц, против которых введены санкции. - Ред.) может быть расширен. Я думаю, что с учетом воскресных событий в Минске в ближайшие дни вновь усилится дискуссия о внесении самого Лукашенко и некоторых высокопоставленных фигур правительственного аппарата в санкционный список.

- Как вы думаете, если в следующее воскресенье люди снова соберутся на марш, акция снова будет разогнана?

- Думаю, да. Режим Лукашенко будет продолжать попытки насильственного подавления протестов. И мы можем исходить из того, что и в ближайшие выходные очень много людей выйдет на акции протеста и что насилие со стороны силовиков не ослабнет. Потому что оно - это единственное, что еще удерживает Лукашенко на его посту. Поэтому, к сожалению, нам надо исходить из того, что насилие в отношении демонстрантам не ослабнет. А в худшем случае, наоборот, будет усиливаться.

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