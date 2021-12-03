"Жыве Фландрыя!" Как Тиль Уленшпигель белорусских чиновников испугал

21 ноября в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске состоялась премьера спектакля "Цiль" ("Тиль") по пьесе Григория Горина. Ее готовили к 95-летию Коласовского театра. Но сразу после юбилея спектакль исчез из репертуара, а с директором театра Александром Старых расторгли контракт, не продлят трудовые отношения и с несколькими актерами, занятыми в постановке.

Как сообщали сотрудники театра белорусским СМИ, "Ціль" не понравился чиновникам, присутствовавшим на премьере: руководство Витебской области и Минкульта Беларусивозмутила фраза "Жыве Фландрыя!" ("Да здравствует Фландрия!") в белорусском тексте пьесы. DW попыталась разобраться в ситуации.

Что случилось в витебском театре?

"Чиновники приехали на премьеру спектакля, после чего еще выходили на сцену, чтобы поздравить актеров и театр с юбилеем.

На следующий день стало известно, что директора вызывают в Минск, чтобы расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон, и что спектакль больше идти не будет", - рассказал DW один из сотрудников театра, пожелавший сохранить анонимность.

Статья о предстоящей премьере спектакля "Тиль" на сайте белорусского государственного агентства БелТА

По его словам, с января 2022 года также не продлят контракты с тремя актерами. Все эти решения принимались не в театре, убежден наш собеседник.

"Театр "опустил руки", никто не понимает, как творить дальше. Теперь каждый спектакль, даже сказки, которые готовятся к выпуску, будут очень внимательно проверяться на наличие в них всякого рода "несовершенств", которые могут хоть как-то намекнуть на несовершенство системы, чиновников или еще кого-нибудь. Их призма восприятия - их правила, которые театр обязан выполнять", - добавляет сотрудник Коласовского.

На сайте театра нет информации о "Цiле", а онлайн-ресурс по продаже билетов сообщает, что спектакль отменен. DW попыталась поговорить с руководством театра: в приемной директора нам ответили, что Александр Старых больше в театре не работает, замдиректора от комментариев отказалась. Оперативно получить информацию в Минкульте также не удалось, но DW направила в ведомство официальный запрос и опубликует ответ, как только его получит.

Была ли в белорусском спектакле "крамола"?

"Есть такое хорошее выражение: "Очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет". Когда я наблюдал за ситуацией в витебском театре, у меня как раз складывалось впечатление, что белорусские чиновники заняты поиском этой черной кошки, потому что ничего крамольного там не было", - говорит белорусский театральный критик Денис Мартинович.

Информация об отмене спектакля "Тиль" на сайте по продаже билетов

Пьеса Григория Горина "Тиль" написана на основе романа бельгийского писателя Шарля Де Костера "Тиль Уленшпигель" и рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке, которая завершилась освобождением современных Нидерландов. В свое время в "Ленкоме" ее ставил Марк Захаров, напоминает Мартинович, а белорусский композитор Евгений Глебов в 1970-е на основе этого сюжета создал балет "Легенда об Уленшпигеле".

"Я уверен, если бы премьера была не в 2021 году, а, например, в 2019-м, то она бы никого из чиновников не заинтересовала. Читал, что их задела фраза "Жыве Фландрыя!", но это всего лишь перевод Горина - в его пьесе герои поют "Да здравствует Фландрия!". Поскольку витебский театр работает на белорусском языке, естественно, что ее так перевели", - отмечает критик.

В Беларуси исчез альтернативный театр

По мнению Мартиновича, история с "Цілем" вызвала резонанс еще и потому, что спектакль был запрещен уже после премьеры, а такого в Беларуси не было последние лет двадцать.

"Таких историй в белорусских театрах не бывает. Когда мы говорим о государственных театрах, то там все же есть планы премьер, которые заранее согласовываются, в том числе с чиновниками, - рассказывает критик. - Если говорить о частных театрах, есть такое понятие, как гастрольное удостоверение. Какая-то труппа не может показать спектакль просто так, потому что ей так хочется, она должна получить гастрольное удостоверение от государства. Из-за этих препятствий существует самоцензура: вы будете ставить такие спектакли, которые, скорее всего, не вызовут противоречий и вопросов".

Белорусский театральный критик Денис Мартинович

В целом, считает собеседник, за последний год в Беларуси значительно сократилось количество театральных премьер, фактически исчезли альтернативные постановки - ликвидированы властями Центр визуальных искусств "Арт Корпорейшн" и пространство ОК16, которые занимались такими показами, а продюсеры часто просто не берутся за спектакль, потому что боятся, что не получат гастрольные удостоверения.

"Белорусская культура, белорусский театр в частности, вернулись в уровню 2000-х годов, когда существовали государственные театры и какие-то антрепризы. За 10 лет возникла система альтернативных театров, которая сейчас практически исчезла", - говорит Мартинович.

Также критик обращает внимание на финансирование культуры в Беларуси: по данным газеты "Культура", в 2006 году зарплата в сфере культуры составляла 80 процентов от средней по стране, в 2020-м - 50 процентов. "На самом деле, после таких цифр трудно что-то анализировать, с такими зарплатами сложно говорить о серьезном развитии культуры", - заключает Денис Мартинович.

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