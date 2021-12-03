"Жыве Фландрыя!" Как Тиль Уленшпигель белорусских чиновников испугал
В Витебске за фразу "Жыве Фландрыя!" запретили спектакль "Тиль", уволили директора театра, не продлили контракты актерам. Чиновники нашли политику там, где ее не было?
Спектакль "Тиль" по мотивам романа бельгийского писателя Шарля Де Костера "Тиль Уленшпигель" с Беларусью связан не был
21 ноября в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске состоялась премьера спектакля "Цiль" ("Тиль") по пьесе Григория Горина. Ее готовили к 95-летию Коласовского театра. Но сразу после юбилея спектакль исчез из репертуара, а с директором театра Александром Старых расторгли контракт, не продлят трудовые отношения и с несколькими актерами, занятыми в постановке.
Как сообщали сотрудники театра белорусским СМИ, "Ціль" не понравился чиновникам, присутствовавшим на премьере: руководство Витебской области и Минкульта Беларусивозмутила фраза "Жыве Фландрыя!" ("Да здравствует Фландрия!") в белорусском тексте пьесы. DW попыталась разобраться в ситуации.
Что случилось в витебском театре?
"Чиновники приехали на премьеру спектакля, после чего еще выходили на сцену, чтобы поздравить актеров и театр с юбилеем.
На следующий день стало известно, что директора вызывают в Минск, чтобы расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон, и что спектакль больше идти не будет", - рассказал DW один из сотрудников театра, пожелавший сохранить анонимность.
Статья о предстоящей премьере спектакля "Тиль" на сайте белорусского государственного агентства БелТА
По его словам, с января 2022 года также не продлят контракты с тремя актерами. Все эти решения принимались не в театре, убежден наш собеседник.
"Театр "опустил руки", никто не понимает, как творить дальше. Теперь каждый спектакль, даже сказки, которые готовятся к выпуску, будут очень внимательно проверяться на наличие в них всякого рода "несовершенств", которые могут хоть как-то намекнуть на несовершенство системы, чиновников или еще кого-нибудь. Их призма восприятия - их правила, которые театр обязан выполнять", - добавляет сотрудник Коласовского.
На сайте театра нет информации о "Цiле", а онлайн-ресурс по продаже билетов сообщает, что спектакль отменен. DW попыталась поговорить с руководством театра: в приемной директора нам ответили, что Александр Старых больше в театре не работает, замдиректора от комментариев отказалась. Оперативно получить информацию в Минкульте также не удалось, но DW направила в ведомство официальный запрос и опубликует ответ, как только его получит.
Была ли в белорусском спектакле "крамола"?
"Есть такое хорошее выражение: "Очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет". Когда я наблюдал за ситуацией в витебском театре, у меня как раз складывалось впечатление, что белорусские чиновники заняты поиском этой черной кошки, потому что ничего крамольного там не было", - говорит белорусский театральный критик Денис Мартинович.
Информация об отмене спектакля "Тиль" на сайте по продаже билетов
Пьеса Григория Горина "Тиль" написана на основе романа бельгийского писателя Шарля Де Костера "Тиль Уленшпигель" и рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке, которая завершилась освобождением современных Нидерландов. В свое время в "Ленкоме" ее ставил Марк Захаров, напоминает Мартинович, а белорусский композитор Евгений Глебов в 1970-е на основе этого сюжета создал балет "Легенда об Уленшпигеле".
"Я уверен, если бы премьера была не в 2021 году, а, например, в 2019-м, то она бы никого из чиновников не заинтересовала. Читал, что их задела фраза "Жыве Фландрыя!", но это всего лишь перевод Горина - в его пьесе герои поют "Да здравствует Фландрия!". Поскольку витебский театр работает на белорусском языке, естественно, что ее так перевели", - отмечает критик.
В Беларуси исчез альтернативный театр
По мнению Мартиновича, история с "Цілем" вызвала резонанс еще и потому, что спектакль был запрещен уже после премьеры, а такого в Беларуси не было последние лет двадцать.
"Таких историй в белорусских театрах не бывает. Когда мы говорим о государственных театрах, то там все же есть планы премьер, которые заранее согласовываются, в том числе с чиновниками, - рассказывает критик. - Если говорить о частных театрах, есть такое понятие, как гастрольное удостоверение. Какая-то труппа не может показать спектакль просто так, потому что ей так хочется, она должна получить гастрольное удостоверение от государства. Из-за этих препятствий существует самоцензура: вы будете ставить такие спектакли, которые, скорее всего, не вызовут противоречий и вопросов".
"Белорусская культура, белорусский театр в частности, вернулись в уровню 2000-х годов, когда существовали государственные театры и какие-то антрепризы. За 10 лет возникла система альтернативных театров, которая сейчас практически исчезла", - говорит Мартинович.
Также критик обращает внимание на финансирование культуры в Беларуси: по данным газеты "Культура", в 2006 году зарплата в сфере культуры составляла 80 процентов от средней по стране, в 2020-м - 50 процентов. "На самом деле, после таких цифр трудно что-то анализировать, с такими зарплатами сложно говорить о серьезном развитии культуры", - заключает Денис Мартинович.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Кризис с мигрантами - новые санкции
Страны Балтии и ЕС в целом обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС. 2 декабря 2021 года Брюссель ввел пятый пакет санкционных мер. В списке 17 физических лиц и 11 организаций. В него вошли "Белавиа", "Центркурорт" и "Оскартур", а также предприятия "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина". О санкционных пакетах, принятых ранее, - в фотогалерее DW.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Сигнал режиму Лукашенко
Пособничество нелегальной миграции - одна из причин принятия санкций против режима Лукашенко. Среди других - нарушения прав человека в РБ. 2 декабря ограничительные меры также расширили США, Великобритания и Канада. В список санкций США добавлены 20 человек, включая среднего сына Лукашенко Дмитрия, и 12 организаций: "Славкалий", "Агат", Белорусская калийная компания, "Белтехэкспорт" и другие.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска также стали ответом на фальсификацию итогов выборов и жесткий разгон мирных протестов. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 800.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.