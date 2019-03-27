Лучшие театры Германии: где, какие, что дают (фотогалерея)

27 марта - Всемирный день театра. Мы знакомим вас с ведущими драматическими театрами Германии. Сейчас все сложно из-за коронавируса, но когда-нибудь они снова заработают в обычном режиме.
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