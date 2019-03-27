 Лучшие театры Германии: где, какие, что дают (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2021

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Культура и стиль жизни

Лучшие театры Германии: где, какие, что дают (фотогалерея)

27 марта - Всемирный день театра. Мы знакомим вас с ведущими драматическими театрами Германии. Сейчас все сложно из-за коронавируса, но когда-нибудь они снова заработают в обычном режиме.

  • Театр Münchner Kammerspiele

    Лучшие театры Германии

    Münchner Kammerspiele

    Каждый год немецкий отраслевой журнал Theater heute ("Театр сегодня") проводит опрос критиков, по результатам которого выявляется лучший немецкоязычный драматический театр года. Мюнхенский драмтеатр Münchner Kammerspiele не один раз становился обладателем почетного звания. И он снова был признан лучшим театром страны и в 2019 году, и в 2020-м.

  • Театр Volksbühne Berlin

    Лучшие театры Германии

    Volksbühne Berlin

    Лидерами рейтинга регулярно становятся театры Швейцарии и Австрии. Но мы решили сконцентрировать ваше внимание на театрах Германии, причем на тех, которые признавались "лучшими" не менее двух раз, начиная с 2000 года. На фото - берлинский Volksbühne. С 1992 по 2017 год худруком здесь был Франк Касторф - выдающийся режиссер, ценитель Чехова и Достоевского.

  • Спектакль в театре Hebbel am Ufer

    Лучшие театры Германии

    Hebbel am Ufer

    В 2004 году лучшим по версии журнала Theater heute впервые был признан не государственный театр, а независимый проект - берлинский Hebbel am Ufer. Сегодня он объединяет три разные площадки. Здесь нет единой концепции и постоянной труппы, а пространства отдаются на откуп фестивалям, проектам, перформерам. Так, в августе здесь ежегодно проходит фестиваль современного танца (фото).

  • Театр Schauspiel Köln

    Лучшие театры Германии

    Schauspiel Köln

    Построенное в 1962 году и не отличающееся особенной красотой здание Кельнского драмтеатра городские власти решили несколько лет назад снести. Но местные патриоты организованно выступили против, создав гражданскую инициативу в поддержку старого здания. Его сейчас ремонтируют, а спектакли пока играют на других площадках.

  • Thalia Theater

    Лучшие театры Германии

    Thalia Theater

    Это один из двух ведущих театров Гамбурга, каждый из которых, помимо основной сцены, имеет проекты и площадки "на стороне", как , впрочем, и все крупные гостеатры страны. Thalia Theater известен сильными режиссерскими работами, интересом к современной немецкоязычной драматургии. Участвует в различных проектах по оказанию поддержки беженцам. На фото - Сюзанна Вольф в роли Марии Стюарт (2007 г.)

  • Театр Maxim-Gorki-Theater

    Лучшие театры Германии

    Maxim-Gorki-Theater

    В XIX веке здесь был концертный зал, а после Второй мировой войны нашла пристанище молодежная театральная студия, в итоге названная Театром имени Максима Горького. Официально открылся один из ведущих театров ГДР в 1952 году постановкой "За тех, кто в море" по пьесе Бориса Лавренева. Сегодня Maxim-Gorki-Theater - один из наиболее ярких театров столицы единой Германии.

  • Театр Deutsches Schauspielhaus

    Лучшие театры Германии

    Deutsches Schauspielhaus

    Этот гамбургский театр был в свое время открыт по инициативе местных жителей, специально создавших под проект акционерное общество и ангажировавших лучших венских архитекторов. В 1900 году театр открылся постановкой "Ифигении в Тавриде" Гете. На фото - немецкий актер Чарли Хюбнер в роли чеховского дяди Вани (постановка Карин Байер 2015 года).

  • Театр Deutsches Theater

    Лучшие театры Германии

    Deutsches Theater

    В 1945 году берлинский "Немецкий театр" одним из первых возобновил свою деятельность в разрушенном Берлине. За билетами выстраивались длиннющие очереди. Одной из первых послевоенных постановок стал "Натан Мудрый" Лессинга, в свое время запрещенный нацистами. Сегодня Deutsches Theater (DT) - один из самых популярных театров столицы. На фото - Ульрих Маттес и Линда Пёппель ("Улисс", 2018 г.)

    Автор: Дарья Брянцева


  • Театр Münchner Kammerspiele

    Лучшие театры Германии

    Münchner Kammerspiele

    Каждый год немецкий отраслевой журнал Theater heute ("Театр сегодня") проводит опрос критиков, по результатам которого выявляется лучший немецкоязычный драматический театр года. Мюнхенский драмтеатр Münchner Kammerspiele не один раз становился обладателем почетного звания. И он снова был признан лучшим театром страны и в 2019 году, и в 2020-м.

  • Театр Volksbühne Berlin

    Лучшие театры Германии

    Volksbühne Berlin

    Лидерами рейтинга регулярно становятся театры Швейцарии и Австрии. Но мы решили сконцентрировать ваше внимание на театрах Германии, причем на тех, которые признавались "лучшими" не менее двух раз, начиная с 2000 года. На фото - берлинский Volksbühne. С 1992 по 2017 год худруком здесь был Франк Касторф - выдающийся режиссер, ценитель Чехова и Достоевского.

  • Спектакль в театре Hebbel am Ufer

    Лучшие театры Германии

    Hebbel am Ufer

    В 2004 году лучшим по версии журнала Theater heute впервые был признан не государственный театр, а независимый проект - берлинский Hebbel am Ufer. Сегодня он объединяет три разные площадки. Здесь нет единой концепции и постоянной труппы, а пространства отдаются на откуп фестивалям, проектам, перформерам. Так, в августе здесь ежегодно проходит фестиваль современного танца (фото).

  • Театр Schauspiel Köln

    Лучшие театры Германии

    Schauspiel Köln

    Построенное в 1962 году и не отличающееся особенной красотой здание Кельнского драмтеатра городские власти решили несколько лет назад снести. Но местные патриоты организованно выступили против, создав гражданскую инициативу в поддержку старого здания. Его сейчас ремонтируют, а спектакли пока играют на других площадках.

  • Thalia Theater

    Лучшие театры Германии

    Thalia Theater

    Это один из двух ведущих театров Гамбурга, каждый из которых, помимо основной сцены, имеет проекты и площадки "на стороне", как , впрочем, и все крупные гостеатры страны. Thalia Theater известен сильными режиссерскими работами, интересом к современной немецкоязычной драматургии. Участвует в различных проектах по оказанию поддержки беженцам. На фото - Сюзанна Вольф в роли Марии Стюарт (2007 г.)

  • Театр Maxim-Gorki-Theater

    Лучшие театры Германии

    Maxim-Gorki-Theater

    В XIX веке здесь был концертный зал, а после Второй мировой войны нашла пристанище молодежная театральная студия, в итоге названная Театром имени Максима Горького. Официально открылся один из ведущих театров ГДР в 1952 году постановкой "За тех, кто в море" по пьесе Бориса Лавренева. Сегодня Maxim-Gorki-Theater - один из наиболее ярких театров столицы единой Германии.

  • Театр Deutsches Schauspielhaus

    Лучшие театры Германии

    Deutsches Schauspielhaus

    Этот гамбургский театр был в свое время открыт по инициативе местных жителей, специально создавших под проект акционерное общество и ангажировавших лучших венских архитекторов. В 1900 году театр открылся постановкой "Ифигении в Тавриде" Гете. На фото - немецкий актер Чарли Хюбнер в роли чеховского дяди Вани (постановка Карин Байер 2015 года).

  • Театр Deutsches Theater

    Лучшие театры Германии

    Deutsches Theater

    В 1945 году берлинский "Немецкий театр" одним из первых возобновил свою деятельность в разрушенном Берлине. За билетами выстраивались длиннющие очереди. Одной из первых послевоенных постановок стал "Натан Мудрый" Лессинга, в свое время запрещенный нацистами. Сегодня Deutsches Theater (DT) - один из самых популярных театров столицы. На фото - Ульрих Маттес и Линда Пёппель ("Улисс", 2018 г.)

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Театр в Нойбранденбурге

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  • Любительский театр в Кохберге

    10 самых красивых старинных театров Германии

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  • Фестивальный театр в Байройте

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    Вагнер в Байройте

    Байройтский фестивальный театр - возможно, самый знаменитый театр Германии. Его построили в 1872-76 годах под руководством самого Рихарда Вагнера. Главный репертуар и составляют оперы выдающегося немецкого композитора во время ежегодного фестиваля музыки Вагнера.

  • Театр кукол Хеннесхен

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    Актеры этого кельнского театра - тростевые куклы, символизирующие типичных городских обитателей старых времен. Среди них - сам Хеннесхен, очень похожий видом и характером на Петрушку, его подружка Бербельхен, простачок Тюннес и пройдоха Шель. Театр "для зрителей больших и маленьких, а также для всей семьи" был основан в 1802 году и продолжает делать аншлаги и сегодня.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 04:37

Театр на воде

 

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Информация на сайте журнала Theater heute

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