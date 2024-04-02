Запасного плана не было: чем занимаются бывшие актеры РТБД

После 2020 года несколько актеров Республиканского театра белорусской драматургии покинули сцену - по политическим мотивам, еще несколько сотрудников, включая худрука Александра Гарцуева, администрация уволила. DW поговорила с бывшими актерами, чтобы узнать, тяжело ли было вернуться в профессию за границей и не жалеют ли они о своем принципиальном решении.

Цензура мешала работать

В отличие от Купаловского театра, где летом 2020 года большинство коллектива поддержали участников протеста, ситуация в РТБД разворачивалась иначе. Актер Андрей Новик, который проработал там восемь лет, вспоминает, что настроение коллег менялось. "Мое заявление на увольнение лежало у директора с сентября, - говорит он. - Я оставался в театре, пока считал, что мы как коллектив можем сделать больше. Актеры - медийные личности, и я считаю, что именно мы должны были вести за собой людей, которые сомневаются, как это и сделали купаловцы (сотрудники Национального академического театра им. Янки Купалы. - Ред.). Сначала я чувствовал единение между коллегами, но руководство заявило, что нужно сохранить театр, иначе нас уничтожат одним росчерком пера. Звучали аргументы о пожилых актерах, которые не могут начать все сначала. И все наше единение посыпалось".

Когда в октябре 2020-го была объявлена всеобщая забастовка, Андрей еще надеялся, что родной театр тоже присоединится. "За день до забастовки я спросил в гримерке, а что будем делать мы. И когда самые активные, как я считал, коллеги ответили, мол, давайте посмотрим, что там будет, и тогда примем решение, для меня это стало последней каплей. На утро я прочитал, что к забастовке присоединился Новый драматический театр, прошли акции солидарности в консерватории, оперном театре, хотя эти коллективы не были в первых рядах протеста. Даже они что-то сделали, а мы в РТБД отмолчались. Это меня, конечно, добило".

Запретили творческую деятельность

В итоге сотрудники РТБД индивидуально принимали решение об уходе, говорит еще один актер Николай Стонька: "Каждый делал свой выбор. Я понял, что моя политическая активность может повлиять и на театр, и на других коллег, поэтому решил уволиться. Кроме того, видел, как цензура мешает работать: нужно было юлить, чтобы Минкульт дал разрешение на премьеры спектаклей. И я понимал, что будет только хуже".

Никакого запасного плана, вспоминают актеры, у них не было. "Я не рассматривал вопрос о переходе в другой театр, просто не мог делать вид перед зрителями, что у нас все хорошо, когда на улицах происходят такие бесчинства, - говорит Новик. - Я понимал, что либо мы своими действиями изменим ситуацию в стране и сможем реализоваться в новой Беларуси, либо ничего не изменится, насилие станет нормой, и я просто не смогу жить в таком государстве".

И хотя в Минске еще оставались независимые театральные проекты, где можно было высказывать свою позицию, Андрей быстро понял, что ему на сцену не попасть. "Мне еще раньше, чем купаловцам, запретили творческую деятельность, был выбор: либо просить прощения, либо искать другой заработок. Через месяц после увольнения из театра пошел работать в такси". Семья собеседника пробыла в Беларуси до августа 2021 года, в надежде, что ситуация изменится. Николай Стонька уехал в Польшу через полтора месяца после увольнения. Еще через несколько месяцев его стали разыскивать силовики.

Илья Ясинский (крайний справа) на премьере спектакля "Ціхары" в Вильнюсе, 2023 год Фото: Daria Bernstein/DW

Как удалось вернуться на сцену

Первое время, вспоминает Николай, он работал смотрителем в музее. И мечтал вернуться в театр - даже монтировщиком сцены. В конце 2021-го ему позвонил бывший актер Купаловского театра Олег Гарбуз и предложил сотрудничество. "Так я оказался на сцене вместе с купаловцами, - вспоминает собеседник. - И хотя у меня есть проекты, связанные с белорусским театром, приходится еще подрабатывать. Сейчас я помощник учителя в школе для детей с особенностями развития: до обеда на занятиях, потом бегу на репетиции и спектакли".

Работает в школе и еще один бывший актер РТБД - Илья Ясинский, который бежал из Беларуси в Литву. Как и коллеги, он также смог частично вернуться в театр, а еще вместе с соратниками открыл в Вильнюсе корчму с белорусской кухней.

Андрей Новик признается, что думал, уже не вернется на сцену. По приезду в Варшаву пришлось пойти в такси и в курьеры, сейчас он тоже иногда занимается доставкой.

"Когда началась война, я понял, что нужно что-то делать: моего друга и коллегу по РТБД Максима Шишко задержали на сутки, а потом выслали из Беларуси, мой отец - украинец. Так что это стало очень личной историей", - вспоминает Новик.

Так появился спектакль "How are you", который Андрей как режиссер поставил за три дня. Со временем он вместе с коллегами создал Театральное бюро By_Teatr. "У нас не было помещения, финансирования, большинство спектаклей мы делали за свои счет. И первый проект, за который мы получили деньги, был в конце 2023 года. Постепенно частная инициатива переросла в театральный проект, у нас есть репертуар из пяти спектаклей и еще один сейчас в разработке".

Спектакли ставили за свои деньги

Сейчас, по словам Андрея Новика, он вместе с коллегами планирует гастроли по Польше со спектаклем "3@mova", где играет Мария Петрович, а режиссером выступил Максим Шишко, они покинули РТБД в 2022 году.

"Я создаю проекты, ориентируясь уже на европейцев, - продолжает Новик. - Мы рассказываем о проблемах в Беларуси, которые и так понятны нашим людям. Иностранный зритель видит материал по-другому, мы знаем это по фестивалям. И важно, чтобы о ситуации в нашей стране не забывали в мире. Пока 70% наших зрителей - белорусы, и мы всегда их рады видеть, благодарны за поддержку. Но потихоньку растет польская, украинская аудитория".

Николай Стонька отмечает, что актеру из Беларуси непросто попасть в польский театр. Для этого, прежде всего, нужно основательно выучить язык. "На это уйдут годы, и не факт, что исчезнет акцент, - говорит собеседник. - Но я смотрю на украинских коллег, которые приехали в Польшу в 2014-м, некоторые из них играют в польских театрах, и зрители воспринимают их за своих. Так что все возможно".

Несмотря на все сложности, которые приходится преодолевать в связи с вынужденной эмиграцией, Андрей и Николай признаются, что не жалеют о своем выборе.

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