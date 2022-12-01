Первое интервью Irdorath после выхода на свободу

ОбществоБеларусьПервое интервью Irdorath после выхода на свободуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбществоБеларусьТатьяна Швайцер06.05.20246 мая 2024 г.Надежду и Владимира Калач из группы Irdorath приговорили к двум годам колонии за участие в протестах в Беларуси. Год назад они освободились, отсидев весь срок. В интервью DW они впервые публично рассказали, что им пришлось пережить в заключении.https://p.dw.com/p/4fYk7Реклама