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Первое интервью Irdorath после выхода на свободу

Татьяна Швайцер
6 мая 2024 г.

Надежду и Владимира Калач из группы Irdorath приговорили к двум годам колонии за участие в протестах в Беларуси. Год назад они освободились, отсидев весь срок. В интервью DW они впервые публично рассказали, что им пришлось пережить в заключении.

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