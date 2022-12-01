Первое интервью Irdorath после выхода на свободу

06.05.2024 6 мая 2024 г.

Надежду и Владимира Калач из группы Irdorath приговорили к двум годам колонии за участие в протестах в Беларуси. Год назад они освободились, отсидев весь срок. В интервью DW они впервые публично рассказали, что им пришлось пережить в заключении.