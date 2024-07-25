Есть ли перспектива у белорусского театра в эмиграции?

После 2020 года репрессии заставили бежать из Беларуси и многих театральных деятелей. DW - о шансах и возможностях белорусского театра в эмиграции заинтересовать и зарубежную аудиторию.

Еще недавно такого феномена, как белорусский театр за рубежом, не существовало, отметила исследователь культуры Татьяна Артимович во время круглого стола, организованного Белорусским институтом театра.

"Были разные волны миграции. Наверное, самая масштабная поднялась после Второй мировой войны, когда многие деятели культуры, у которых была антисоветская позиция, покинули Беларусь, - заявила эксперт. - Первым проектом, который заявил о себе как театр за границей, был Белорусский свободный театр. До 2020 года часть его команды работала в Минске, часть - в Лондоне. Но после 2020-го очень много деятелей искусства, из самых разных проектов и театров, вынужденно уехали. Так начал формироваться белорусский театр зарубежья".

"Задача - рассказать о Беларуси всему миру"

Бывший актер Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД) Илья Ясинский был вынужден бежать в Литву. Он считает, что у белорусского театра в эмиграции есть три задачи: "Первая - понять, кто ты и где сейчас. Вторая - сохранить белорусскую культуру и традиции, развить их, передать детям и тем, кто рядом. Третья - попробовать рассказать о нас всему миру. И тут все равно, рассказываем мы личные истории или говорим о глобальных проблемах".

Андрей и Дарья Новик Фото: Privat

Его коллега по РТБД Андрей Новик, который уехал в Польшу, отмечает, что пока 70% зрителей - белорусы, но постепенно растут польская и украинская аудитории. "Я создаю проекты, ориентируясь уже на европейцев, - говорит Новик. - Мы рассказываем о проблемах в Беларуси, которые и так понятны нашим людям. Иностранный зритель видит тему по-другому, мы знаем это по фестивалям. И важно, чтобы о ситуации в нашей стране не забывали в мире. Если наша цель - сохранить театр, рассказать о трагедии, то стоит больше ориентироваться на население тех стран, где мы находимся и можем работать".

Как зарубежная аудитория воспринимает белорусскую проблематику? "У нас был пример, когда возник диалог с польской аудиторией, - говорит режиссер театра "Тутэйшыя" Андрей Савченко. - Спектакль "Святло ў цемры" был показан в Белостоке именно польской публике, с субтитрами. Тема "нерасстрелянной поэзии" находит отклик и у поляков. Зрители нам сопереживали, мы почувствовали общность проблемы. Пока мы мало делаем, чтобы транслировать наш голос шире, но будем продолжать усилия".

Илья Ясинский (крайний справа) на премьере спектакля "Тихари" в Вильнюсе, 2023 год Фото: Daria Bernstein/DW

В копилке белорусского театра зарубежья есть и совместная работа с коллегами из соседних стран. Так, в Вильнюсе поставили спектакль "Тихари" по пьесе Саши Филипенко. "Спектакль идет на русском языке, его поставила украинская режиссер, - говорит актриса Марина Здоронкова. - В нем играют не только белорусские, но также российские и литовские актеры. Мы рассказываем о нашей истории и боли, о том, как проходят суды в Беларуси. И к нам приходят не только белорусы, но также литовцы, россияне и украинцы. Так что удачный опыт уже есть".

Может ли быть белорусский театр на русском языке?

Большинство спектаклей в эмиграции выходит на белорусском языке, и часто это принципиальный вопрос. "Моя позиция - все, что можно, я буду делать на белорусском, - говорит режиссер Андрей Савченко. - Если мы примем решение перейти на русский язык, чтобы завоевать аудиторию, это очень быстро схлопнется. Сегодня технологии позволяют давать перевод субтитрами и синхронно. Так что для меня это, скорее, техническая задача".

Режиссер Наталья Ливанова говорит о двойственном чувстве в эмиграции: "С одной стороны, хочется поддержать тех, кто здесь находится, дать им возможность услышать белорусский язык. С другой стороны, нужно выходить на понятный уровень для местных зрителей, потому что белорусской аудитории за границей немного".

Афиша спектакля "Тихари" в Вильнюсе Фото: Daria Bernstein/DW

Можно ли остаться белорусским артистом в эмиграции, но играть на русском, и не думать о том, чтобы переходить на язык страны, где сейчас работаешь? Режиссер Владимир Ушаков, ныне работающий в Финляндии, считает, что такой сценарий возможен только для российских актеров, которые хорошо известны за рубежом. "Такие артисты без проблем собирают залы. У малоизвестных артистов это вряд ли получится, - говорит он. - Мне поступают предложения от продюсеров ставить спектакли на русском языке. И если у меня будет проблемное финансовое положение, естественно, я буду это делать".

Как война и политика повлияли на театр

Политический кризис существенно повлиял на театр, говорят участники круглого стола. "Хорошо будут идти комедии на любом языке, в том числе и на белорусском. Но я не могу себя заставить сегодня ставить комедии, - заявил Андрей Новик. - Вопрос, на что хватает твоей морали и внутренних сил. Для чего я остаюсь в этой сфере? Чтобы рассказывать о трагедии, а не смешить публику".

Отношение к Беларуси с началом полномасштабной войны в Украине тоже влияет на развитие театра в эмиграции. В Вильнюсском старом театре еще в 2017 году состоялась премьера спектакля "Одинокий человеческий голос" по книге Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". Теперь его в репертуаре нет. Постепенно из репертуара сняли и другие спектакли, которые рассказывали о репрессиях в Беларуси. Теперь большинство белорусских постановок в Литве и Польше проходят на частных площадках.

До войны в Киеве, Москве, Вильнюсе и Рейкьявике планировались спектакли по книге Алексиевич "Цинковые мальчики". "Но их отменили, - рассказала на встрече с читателями в Литве сама писательница. - После событий в Буче в Европе не осталось эмпатии к русскому солдату".