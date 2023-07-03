В Вильнюсе поставили спектакль про белорусских силовиков

Главный герой спектакля "Тихари" по пьесе Саши Филипенко - доктор, которого судят за то, что в августе 2020-го он не оказал помощь омоновцу. Корреспондентка DW побывала на премьере.

2 июля в Старом театре Вильнюса прошла премьера пьесы "Тихари", которую белорусский писатель Саша Филипенко написал после событий 2020-го. Спустя три года зрители, среди которых была и Светлана Тихановская, снова погрузились в атмосферу адреналина и страха, где народ разделен на борцов и палачей, и никто не знает, смогут ли они примириться.

До начала спектакля организаторы разослали не билеты, а повестки - к назначенному времени явиться на процесс. "Когда увидела письмо на почте, горько улыбнулась, потому что вспомнила, как осенью 2020-го судили меня, задержали на воскресном марше в Минске, - вспоминает Алена, уже третий год она живет в Вильнюсе. - Это тяжелые воспоминания, но я понимаю, что важно не замалчивать наши страдания. Поэтому я рада, что появился такой спектакль".

Суд в бункере над участниками протестов в Беларуси

Саша Филипенко написал пьесу "Тихари" для театра в Санкт-Петербурге, но там отказались ее ставить. И вот в 2023 году усилиями международной команды премьера состоялась в Вильнюсе. Режиссером выступила Саша Денисова, которая до войны работала в российских театрах, но была вынуждена уехать в ЕС. Многие актеры, задействованные в спектакле, бежали из Беларуси, со сцены можно услышать и их личные истории.

Афиша спектакля "Тихари" Фото: Daria Bernstein/DW

Тихарями в Беларуси называют силовиков, которые под видом обычных граждан выслеживают участников протестов. Спектакль переносит нас в 2030 год, где апокалипсис - не причина прекратить суды над протестующими в Беларуси. Война в Украине закончилась победой Киева, но Владимир Путин нажал ядерную кнопку. Мир разрушен, но в одном бункере, как ни в чем не бывало, судят доктора-реаниматолога Левченко.

По сценарию, Лукашенко уже не во власти, виновных в репрессиях осудили. А теперь дошла очередь до участников протестов. Карикатурные судья и прокурор напоминают реальных участников процесса в Беларуси, но в 2030 году, по задумке автора, уже появляется суд присяжных, который по веб-камере следит за развитием событий, и должен вынести свое решение.

В августе 2020 года, когда в больницу поступают сотни избитых на протестах людей, с подозрением на инсульт туда привозят и сотрудника ОМОН по фамилии Губопик. После беглого осмотра доктор Левченко говорит, что милиционер может перенести болезнь на ногах, и тот решает вернуться домой, где позже умирает.

Сам Левченко вспоминает, что участвовал в протестах, был неоднократно задержан, находился за решеткой в нечеловеческих условиях, поддержал арестованных и уволенных коллег, но, несмотря на риски, отказался уезжать из страны. Свою вину он не признает и утверждает, что, хотя испытывал неприязнь к силовику, действовал по протоколу - помогал экстренным больным.

Обвинение вызывает важного свидетеля - личного врача Лукашенко, который настаивает, что коллега допустил непоправимую ошибку: и хотя он и спас многих потерпевших в августе 2020-го, теперь о нем будут помнить только как о враче, который загубил омоновца. По тону процесса кажется, что обвинительный приговор уже готов. И вдруг ситуация переворачивается - судья падает в обморок, и врач бросается ее спасать.

Возможен ли диалог между насильником и жертвой?

Команда, работавшая над спектаклем, отмечает, что "Тихари" - не просто воспоминания, а сатира, чтобы осознать прошлое, встретиться с настоящим и посмотреть в будущее через призму войны в Украине. Со сцены звучит вопрос, который больно обсуждать, но от которого нельзя убежать: возможен ли диалог между насильником и жертвой?

"Протест 2020 года был действительно всенародным и монолитным, но силовики сумели удержать власть из-за чудовищных репрессий, - говорит о спектакле Саша Филипенко. - "Тихари" - это попытка вновь пережить события 2020 года и приглашение к открытому обсуждению, одна из главных тем которого - (не)возможность диалога насильника и жертвы, палача и обвиняемого. Пьеса "Тихари" ставит перед зрителем простые, но в то же время фундаментальные вопросы о добре, зле, правосудии и мести".

Сцена из спектакля "Тихари" по пьесе Саши Филипенко Фото: Daria Bernstein/DW

В конце судебного процесса актеры зачитывают реальные истории белорусов, которые прошли через репрессии, в том числе свои личные истории. Актер Илья Ясинский был задержан осенью 2020-го, его так сильно избили силовики, что он попал в больницу с переломом нескольких позвонков. "После убийства Ромы Бондаренко силовики боялись, что и другие будут умирать… Мне вызвали скорую, доставили в больницу. У нас там вся палата наших, с митинга. Все врачи были за нас. И было видно, как они ненавидят этих ментов".

И хотя следователи приняли у него заявление как у потерпевшего, вскоре стало понятно: либо он убежит из страны и останется на свободе, либо станет фигурантом уголовного дела.

"В спектакле было много моментов, когда смеешься, но понимаешь, что нормальный человек в такой ситуации будет плакать, - поделилась впечатлениями Анна, вместе с семьей она два года назад бежала из Беларуси. - Самое тяжелое - это истории реальных людей, одна из них была про нашего друга - к нему ворвались омоновцы, а у него жена беременная. И вот я вспоминаю все это и думаю: слава Богу, они смогли уехать в Польшу, теперь их сын живет в безопасности".

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