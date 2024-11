Как в Берлине прошел марш россиян против войны

Антивоенный марш в Берлине, прошедший в воскресенье, 17 ноября, должен был стать первой подобной массовой акцией россиян за границей. Прошлые демонстрации с начала вторжения в европейских городах зачастую ограничивались пикетами и немногочисленными митингами. На этот раз организаторы анонсировали шествие через центр немецкой столицы и заявили 3000 участников. Полиция в итоге оценила число собравшихся в примерно 2000 человек. Сотрудница Free Russia Fondation, помогавшая с организацией марша, в разговоре с DW указала, что в акции приняли участие "как минимум" 3000 человек.

Юлия Навальная перед началом марша подписывает мемуары мужа Фото: Daniil Sotnikov/DW

О важности массовой демонстрации говорили перед маршем и его организаторы. По словам политика Ильи Яшина, этим были обусловлены и три главных требования акции. Вывод российских войск из Украины, суд на Путиным и освобождение российских политзаключенных - символические требования, которые не должны вызвать споров у участников марша.

Единственной точкой напряжения оставались символы, с которыми люди хотели пройти через Берлин. Перед началом шествия над толпой развивались, как украинские, так и российские флаги, наряду с цветами различных движений и политических объединений. Некоторые собравшиеся требовали убрать российский флаг, но до серьезных конфликтов не доходило. К началу шествия, однако, триколоры из толпы исчезли. Молодой человек рассказал DW, что флаг у него забрал один из организаторов марша без объяснения причины. Организаторы в разговоре с DW отвергли эти претензии, но не смогли ответить, куда пропали флаги.

"Не только либеральная оппозиция"

В ожидании начала шествия собравшиеся активно общались друг с другом, периодически были слышны радостные крики встретившихся знакомых, темы разговоры оставались примерно одинаковыми - обсуждали судьбу режима в России, сколько еще продлится война, и есть ли надежда вернуться домой. Внимание журналистов привлекали вспыхивавшие в толпе споры, кто виноват в войне - россияне или Путин, но серьезных конфликтов удавалось избежать.

Шествие в итоге началось в 14.20, а первую колонну возглавили Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная - заявители марша. На Потсдамерплатц колонна вышла под крики "Нет войне" и "Россия будет свободной". Шествие сразу растянулось на полторы сотни метров и было поделено на три блока машинами с колонками.

Одну из колонн в середине возглавил транспарант с требованием активней поставлять оружие Украине. Молодые люди под черно-красными флагами рассказали DW, что они представляют движение анархистов и были вынуждены уехать из России. "Мы выступаем в знак солидарности с товарищами, которые сражаются на стороне Украины или сидят в российских тюрьмах. Мы заявляем о себе здесь, чтобы показать, что не только либеральная оппозиция противостоит Путину", - рассказал DW один из лидеров колонны. "Мир - хижинам, война - дворцам", - скандировали идущие с ним люди.

"Мы все разные, но объединяет нас одно"

Третья колонна несла транспарант "Свободу политзаключенным, нет диктатуре", над ней развивались антивоенные бело-сине-белые флаги и связка воздушных шаров в украинских цветах.

Участники шествия с книгой Алексея Навального "Патриот" Фото: Daniil Sotnikov/DW

Неподалеку группа из нескольких человек несла плакат "Нет Путину и капитализму", рядом развивались два ЛГБТ-флага. Единым для разнородных участников акции оставался лозунг "Нет войне". Его разбавляло скандирование "Хочу домой" или "Любовь сильнее страха". "Мы все разные, но нас объединяет одно - мы выступаем против преступной политики Путина и развязанной им войны", - прокричала в мегафон бывшая муниципальная депутат Ольга Галкина во время одной из остановок.

Юлия Навальная обратилась к участникам шествия, забравшись на попавшийся по пути стол. "Я впервые выступаю на столе, но если нужно залезть на стол, чтобы сказать, что Путин - убийца, я залезу на стол и скажу: "Путин - убийца!", - прокричала она, после чего поблагодарила собравшихся за память о ее муже Алексее Навальном.

Владимир Кара-Мурза в своей речи вспомнил о другом убитом российском лидере оппозиции - Борисе Немцове: "Самой любимой кричалкой Бориса Ефимовича Немцова было "долой власть чекистов". Толпа с радостью подхватила лозунг. После Кара-Мурза сравнил марш с "демонстрацией семерых" на Красной площади , прошедшей 25 августа 1968 года против ввода советских танков в Прагу. По словам Кара-Мурзы, тогда пражские газеты написали, что у них есть "семь причин больше никогда не ненавидеть русских". "Сегодня у свободного мира тысячи и тысячи и тысячи таких причин", - закончил он свою речь.

Марш продлился два часа

Спустя почти два часа шествия колонна дошла до здания российского посольства на Унтер-ден-Линден, где организаторы в последний раз поблагодарили собравшихся, и митинг завершился коротким концертом группы Каста, которая снимала там клип. У посольства митингующих ждали несколько украинских активистов с плакатом It is not just Putin's war (Это война не только Путина. – Ред.), которые скандировали Russia is a terrorist state (Россия - это террористическое государство. - Ред.). Накануне марша с его критикой выступил посол Украины в Германии Алексей Макеев, назвав шествие не более чем "прогулкой, лишенной достоинства и последствий”. По его мнению, "целевой аудиторией" акции было "не российское население, а немецкие медиа и политики". "Это никогда это не было только войной Путина", - также заявил Макеев.

Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Кара-Мурза Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Люди не спешили расходиться и после окончания шествия, когда стемнело. На бульваре перед посольством начали петь под гитару, а участники марша обсуждали акцию, стоя между двумя мемориалами перед посольством РФ: свечами и рисунками в память о жертвах войны в Украине и портретами Алексея Навального в память о погибшем в колонии политике.