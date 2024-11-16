Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Шествие россиян в Берлине 17 ноябре преследует цель завоевать внимание немецких СМИ и политиков, уверен Алексей Макеев. По его словам, это PR-акция, а не борьба против российского режима.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине, организованное российскими оппозиционерами Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, а также вдовой Алексея Навального Юлией Навальной. Демонстрация, намеченная на 17 ноября и организованная Юлией Навальной, - это не более чем "прогулка, лишенная достоинства и последствий”, написал он в статье для издания Die Zeit , опубликованной в субботу, 16 ноября.

Как полагает дипломат, антивоенный марш россиян в Берлине - это PR-акция, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". Борьба в данном случае идет "не против российского режима, а за внимание Германии".

"Империалистическая озабоченность собой"

При этом данная акция показывает лишь слабость российской оппозиции, которая обвиняет в начале войны только одного человека - Путина, считает Макеев. Украинский дипломат подчеркнул, что "никогда это не было только войной Путина".

"В российском сознании критический самоанализ постоянно заменяется империалистической озабоченностью собой", - пишет посол Украины, обвиняя организаторов марша в стремлении уйти от коллективной ответственности. По его мнению, "Украина и война - лишь второстепенные вопросы в жизни российских антивоенных активистов".

Антивоенная демонстрация россиян в Берлине

Шествие начнется на площади Потсдамер платц в 13.00 (15.00 мск) и завершится у посольства России на улице Унтер-ден-Линден. Маршрут акции проходит также через Фридрихштрасссе, на которой расположен бывший КПП "Чекпойнт Чарли", площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, где среди прочего находится здание бундестага.

Антивоенный марш пройдет под лозунгами "Нет Путину!", "Нет войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!". В описании мероприятия указано, что речь идет о "марше солидарности с теми, кто выступает против путинского режима и войны".