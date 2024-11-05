В Берлине пройдет антивоенный марш россиян

Российская оппозиция проводит в воскресенье, 17 ноября, в Берлине антивоенный марш. Его участники собираются на площади Потсдамер платц в 13.00 (15.00 мск), акция стартует в 14.00 (16.00 мск) и завершится у посольства РФ на улице Унтер-ден-Линден.

Маршрут акции, согласованный ранее полицией столицы ФРГ , проходит также через Фридрихштрасссе, на которой находится КПП "Чекпойнт Чарли", площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, в котором среди прочего находится здание бундестага. В описании мероприятия указывается, что речь идет о "марше солидарности с теми, кто выступает против путинского режима и войны". Акция пройдет под лозунгами "Нет Путину!", "Нет войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!".

Ранее в тот же день в разных странах состоялись акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации прошли в Мельбурне и Аделаиде, в США - в Сан-Франциско. Также сообщается об акциях в Новой Зеландии и в Японии.

Марш организуют Яшин, Кара-Мурза и Навальная

О проведении марша в Берлине 17 ноября российские оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова погибшего в российской колонии политика Алексея Навального Юлия Навальная объявили в конце октября. При этом они заявили, что в РФ сейчас "нет возможности проводить легальные акции протеста". "Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе", - написал Яшин в соцсетях.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были приговорены в России к длительным срокам заключения. Они вышли на свободу в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада 1 августа 2024 года, в ходе которого в Москву вернулись российские шпионы, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

По данным СМИ, в данном обмене, готовившемся на протяжении многих месяцев, должен был участвовать и Алексей Навальный, но он погиб при невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля. Вдова Навального объявила о намерении продолжить его дело.