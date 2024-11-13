Кремль: Организаторы марша в Берлине не имеют отношения к РФ

Антивоенный марш в Берлине организовывают Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин. Песков заявил, что они "чудовищно оторваны от своей страны" и их мнение не интересует Кремль.

В Кремле убеждены, что российские эмигранты, организующие в Берлине антивоенный марш, "оторваны от своей страны" и их мнение не представляет "какого-либо интереса". Об этом заявил в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним", - приводит ТАСС ответ Пескова на просьбу журналиста прокомментировать подготовку оппозиционерами Владимиром Кара-Мурзой, Юлией Навальной и Ильей Яшиным акции в Берлине, намеченной на 17 ноября.

Шествие начнется на площади Потсдамер платц в 13.00 (15.00 мск) и завершится у посольства России на улице Унтер-ден-Линден. Маршрут акции проходит также через Фридрихштрасссе, на которой расположен бывший КПП "Чекпойнт Чарли", площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, где среди прочего находится здание бундестага.

В описании мероприятия указано, что речь идет о "марше солидарности с теми, кто выступает против путинского режима и войны". Акция пройдет под лозунгами "Нет - Путину!", "Нет - войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!"