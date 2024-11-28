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В Берлине резко выросло число антисемитских инцидентов

Кирилл Шестаков
28 ноября 2024 г.

В столице ФРГ с декабря по июнь 2024 года зафиксировано 1383 антисемитских инцидента - больше, чем за весь 2023 год.

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Демонстрация протеста против антисемитизма в Берлине
Демонстрация протеста против антисемитизма в Берлине (фото из архива)Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Число антисемитских инцидентов в Берлине за первые шесть месяцев 2024 года уже превысило общее количество за предыдущий год. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 28 ноября, докладе Федерального объединения исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS). В столице ФРГ с декабря по июнь текущего года было зафиксировано 1383 инцидента, основанных на нетерпимости к евреям, тогда как за весь 2023 год таких инцидентов было 1270, говорится в докладе.

Насилие, повреждение имущества, угрозы

RIAS отмечает, что среди антисемитских инцидентов были два случая "крайнего насилия" и 23 нападения. Зафиксировано также 37 случаев намеренного повреждения имущества и 28 угроз. Большинство инцидентов (1240) связаны с оскорбительным поведением.

Авторы исследоваия назвали характер антисемитских инцидентов "тревожным". Сообщается, в частности, что в берлинских школах оплевывают и бьют еврейских и израильских детей.

RIAS также отмечает, что антисемитские высказывания в Германии становятся социально допустимым поведением. Например, речь идет о преуменьшении значения Холокоста или сомнениях в легитимности самого государства Израиль

На западе ФРГ также растет уровень антисемитизма

Изменения в отношении к израильтянам и государству Израильстали заметны и на западе ФРГ, следует из результатов "Лейпцигского исследования авторитаризма", представленного Институтом имени Эльзы Френкель-Брунсвик и опубликованного 13 ноября. Если с 2002 по 2022 год уровень антисемитских настроений там снизился с 13,8 до 3 процентов, то в текущем году наблюдался небольшой рост открытого одобрения антисемитских высказываний - до 4,6 процента.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.  Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

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