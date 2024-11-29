10 немецких сериалов, которые затягивают

В последние годы немецкие телесериалы пользуются все большей популярностью на стриминговых платформах во всем мире и собирают международные награды. Какие из них стоит посмотреть?

Сериалы, сделанные в Германии, уже несколько лет подряд покоряют не только немецкого зрителя - они доминируют в рейтингах просмотров на стриминговых сервисах и удостаиваются международных телевизионных премий. В нашей подборке - десять самых успешных сериалов.

"Милое дитя" (2023)

Немецкий психотриллер "Милое дитя" ("Liebes Kind"), снятый киностудией Constantin Film для платформы Netflix, вышел в сентябре 2023 года и занимал первое место по количеству просмотров среди неанглоязычных фильмов. Он рассказывает о женщине Лене, живущей с двумя детьми в плену у психопата и вынужденной играть в нормальную семью. История начинается с драматичного побега.

Сериал "Милое дитя" Фото: Netflix/dpa/picture alliance

Состоит из шести эпизодов, основан на реальных событиях. Сериал снят по роману автора из Штутгарта Роми Хаусман (Romy Hausmann), которую глубоко тронула история похищения Наташи Кампуш, восемь лет находившейся в плену маньяка. Сериал демонстрируется в 90 странах, в конце ноября был отмечен международной премией "Эмми".

"Императрица" (2022)

В прошлом году премии "Эмми" был удостоен немецкий исторический сериал из двух сезонов "Императрица" ("Die Kaiserin"/"The Empress"). Также снятая для Netflix теледрама по-новому подает историю пылкой любви баварской принцессы Елизаветы (Сисси) и австрийского императора Франца Иосифа Franz Joseph I на фоне мира интриг и борьбы за власть при венском дворе.

В главных ролях сыграли актриса из Мангейма с турецкими корнями Деврим Лингнау (Devrim Lingnau) и баварец с французскими корнями Филип Фруассан (Philip Froissant). Подборку кадров из телесериала смотрите в фотогалерее ниже.

"Неортодоксальная" (2020)

Премьера немецко-американской копродукции, сериала "Неортодоксальная" ("Unorthodox"), также состоялась на Netflix в 2020 году. На него авторов вдохновил мировой бестселлер - автобиография Деборы Фельдман, американо-немецкой писательницы, живущей сейчас в Берлине. Она в свое время решилась разорвать связи с ультрарелигиозной хасидской общиной в Нью-Йорке, в которой была воспитана и где было запрещено читать нерелигиозные книги, пользоваться интернетом, говорить на английском языке, носить современную одежду. Строгие предписания, желание познать современный мир и изменить жизнь подтолкнули ее к побегу.

Сериал "Неортодоксальная" Фото: Netflix/Anika Molnar

Режиссер сериала - Мария Шрадер (Maria Schrader), известная также по романтической комедии "Я создан для тебя". Съемки сериала, удостоенного прайм-тайм премии "Эмми" и ряда немецких телевизионных наград, проходили в основном в Берлине.

"Не пытайтесь это повторить" (2019)

Подростковый сериал "Не пытайтесь это повторить" ("How to Sell Drugs Online (Fast)"), снятый в Кельне, также относится к самым успешным немецким сериалам на Netflix. Три сезона уже вышли, четвертый был анонсирован. Действие разворачивается в маленьком городке, где мальчик вместе с другом открывает крупнейший в Европе онлайн-магазин по продаже наркотиков, чтобы вернуть свою девушку. Основан на истории подростка из Лейпцига, который заработал на продаже наркотиков в интернете, торгуя по всей Европе, 4 млн евро и долго оставался незамеченным полицией. Позже был приговорен к семи годам лишения свободы.

"Клео" (2022-2024)

Лучший агент "штази" Клео Штрауб (на заглавном снимке) сталкивается с предательством. После падения Берлинской стены она решает выяснить, кто и почему предал ее - и отомстить. Сериал "Клео" ("Kleo") объединяет реальные и вымышленные события из истории ГДР. Спродюсирован для Netflix, где стал одним из хитов из Германии, cостоит из двух сезонов. Съемки проходили в Берлине, Айзенхюттенштадте, Потсдаме и на Майорке. В прошлом году был удостоен Немецкой телепремии как лучший драматический сериал. Несколькими премиями особо отмечена актерская игра Йеллы Хаазе (Jella Haase), сыгравшей шпионку "штази".

"4 квартала" (2017-2019)

Сделанный в Германии сериал "4 квартала" ("4 Blocks"), права на который принадлежат платформе Amazon Prime, демонстрировался в 120 странах. Он погружает зрителя в берлинский преступный мир наркотиков и азартных игр. Главный герой, которого сыграл Кида Рамадан (Kida Khodr Ramadan) - старейшина ливанского клана, который больше не желает иметь ничего общего с криминальной деятельностью. В Германии сериал был удостоен многочисленных наград, в том числе кино-и телепремии "Золотая камера".

Сериал "4 квартала" Фото: TNT/dpa/picture alliance

"Вавилон-Берлин" (2017-...)

"Вавилон-Берлин" ("Babylon Berlin") - на сегодняшний день самый дорогой немецкий сериал, поглотивший более 40 млн евро. Действие в нем происходит в Берлине 1920-х, четвертый сезон окунает в атмосферу 1930-х годов. Главный герой, инспектор полиции Гереон Рат, приезжает в Берлин, чтобы разобраться с шантажом должностных лиц, и ежедневно сталкивается с наркотиками, политикой, убийствами и экстремизмом. С сериалом связаны в числе прочих два известных российскому зрителю имени: его снимал Том Тыквер (Tom Tykwer) в качестве со-режиссера, а Ларс Айдингер (Lars Eidinger) сыграл одного из центральных персонажей.

Сериал "Вавилон-Берлин" Фото: Frederic Batier/X Filme 2017/dpa/picture alliance

Сюжет основан на историческом детективном цикле романов немецкого писателя Фолькера Кучера (Volker Kutscher). Премьера состоялась в 2017 году на телеканале Sky, по заказу которого были сняты четыре сезона. Летом 2024 года было анонсировано продолжение сериала, но уже с участием общественно-правовой медиагруппы ARD. Работа над сценарием последнего, пятого сезона по планам должна быть завершена этой осенью.

"Шарите" (2017-2024)

Эта медицинская драма из четырех сезонов рассказывает о работе известной сегодня во всем мире берлинской клиники Шарите. Зритель наблюдает за тем, как в конце 19-го века будущие светила европейской медицины делают научные открытия и сражаются за жизни пациентов. Четвертый сезон обращен в будущее - в 2049 год, где медикам приходится сталкиваться с аномальной жарой, недовольством в обществе и новыми вызовами в науке. В 2018 году Netflix приобрел на "Charité" права - сериал можно посмотреть в англоязычных странах, Скандинавии и части Восточной Европы.

"Германия-83" (2015-2020)

Политический триллер "Германия-83" ("Deutschland 83") - совместная немецко-американская работа. По сюжету молодой пограничник из ГДР получает в 1983 году предложение от "штази" стать секретным агентом в бундесвере. История получает продолжение во втором ("Германия 86") и третьем ("Германия 89") сезонах. Отмечен международной премией "Эмми" и несколькими немецкими наградами, хотя в самой Германии он пользовался меньшим успехом у зрителей, чем в Великобритании и США.

"Тьма" (2017-2020)

Путь немецким телесериалам к международной публике проложила "Тьма" ("Dark") - этот драматический и научно-фантастический сериал стал первым из Германии, показанным на Netflix. Действие разворачивается в вымышленном городке, где загадочным образом исчезают дети. Зритель втягивается в интриги и тайные связи местных семей и узнает, как на их жизнь мистическим образом влияет расположенная поблизости атомная станция.