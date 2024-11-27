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Россия высылает двух журналистов ARD

Жан Рофе
27 ноября 2024 г.

Двух журналистов немецкой медиагруппы ARD лишили аккредитации в России. Им предписано покинуть страну.

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Здание МИД РФ в Москве
Здание МИД РФ в Москве (фото из архива)Фото: Matthias Koch/IMAGO

Россия высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD в ответ на "запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов" российского государственного Первого канала. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 27 ноября.

"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации", - сообщила Захарова. Речь, по ее словам, идет о корреспонденте Франке Айшмане (Frank Aischmann) и операторе Свене Феллере (Sven Feller).

Захарова добавила, что Россия будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, "но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине".

Ранее в тот же день журналисты Первого канала заявили о "требовании немецких властей покинуть страну". Соответствующий документ они получили 26 ноября, сообщило в среду российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление корреспондента Ивана Благого. При этом агентство утверждает о "закрытии немецкого бюро Первого канала".

Правительство ФРГ не предписывало журналистам из РФ покинуть страну

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала покинуть страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил в среду, 27 ноября, на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.

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