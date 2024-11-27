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На российском Первом канале заявили о "закрытии бюро" в ФРГ

Ольга Лебедева
27 ноября 2024 г.

"Власти ФРГ предписали покинуть страну" сотрудникам корпункта Первого канала, утверждает один из российских корреспондентов. В РФ предупредили об ответных мерах. МИД Германии готовит ответ на запрос DW.

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Бранденбургские ворота в Берлине
Берлин, Бранденбургские воротаФото: Michael Kuenne/PRESSCOV/picture alliance

Журналисты российского государственного Первого канала заявили о "требовании немецких властей покинуть страну". Соответствующий документ они получили 26 ноября, сообщает в среду, 27 ноября, российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление корреспондента Ивана Благого. При этом агентство утверждает о "закрытиии немецкого бюро Первого канала".

Первый канал связал решение с репортажем из Гамбурга

"В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ", - цитирует агентство слова Благого. При этом он связал данную меру с материалом о задержании гражданина ФРГ в Калининградской области по делу о взрыве на газораспределительной станции. "Требование покинуть страну было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина", - указал он.

Благой также сообщил, что съемочная группа Первого канала снимала материал об этом деле в Гамбурге. "Мы прошлись по адресам. Показали улицу, где проходили его встречи с куратором из украинских спецслужб", - заявил он.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о принятии Россией аналогичного решения. "Сегодня будут объявлены ответные меры", - сообщила она. 

DW связалась сМИД Германии и ожидает ответа на соответствующий запрос.

Задержание гражданина Германии в Калининградской области

Несколько дней назад Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании гражданина Германии, въехавшего в Калининградскую область из Польши якобы для диверсий на объектах энергетики. Спецслужба распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.

Между тем, в МИД ФРГ заявили DW, что задержание имело место еще в октябре. "Наше генконсульство в Санкт-Петербурге было проинформировано, предложило задержанному консульскую помощь и находится по этому делу в контакте с российскими властями", - указали в ведомстве.

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