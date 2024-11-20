Угроза для Европы. Что обсуждали на военном форуме в Берлине

Участники крупного форума по безопасности обсудили в Берлине войну в Украине и готовность НАТО к возможному прямому столкновению с Россией.

Ежегодная Берлинская конференция по безопасности (Berlin Security Conference, BSC) - один из крупнейших в Европе подобных форумов, на который собираются военные, политики и представители промышленности из десятка стран. Уже третий год конференция проходит под знаком российского вторжения в Украину, а в этот раз открытие форума совпало с 1000-м днем войны в Украине. "Мы все знаем слона в комнате, точнее медведя", - перефразировал в своем выступлении известную идиому генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer), генеральный инспектор бундесвера (должность соответствует начальнику Генштаба. - Ред.)

Россия еще долго будет главной и самой реальной угрозой Европе, констатировал Юри Луйк, экс-министр обороны и постпред Эстонии в НАТО - страна в этом году была официальным партнером форума. "Мы, к сожалению, должны отдать Путину должное, ему удалось создать довольно мощную коалицию из стран-изгоев, таких, как Иран и Северная Корея, и поддержанную в определенных случаях Китаем. Мы имеем дело с глобальным конфликтом, где ставки высоки для Запада", - констатировал Луйк.

"Худший момент для переговоров с Россией"

Федеральное правительство Германии фактически не было представлено на форуме. Благодарности за помощь Украине принимал госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner). Он же выслушивал осуждения за звонок канцлера Олафа Шольца Владимиру Путина и отказ дать Киеву ракеты TAURUS. Кофе-брейки в фойе конференции проходили прямо у полноразмерной модели такой ракеты. Лучшей рекламой оружия была бы передача его Украине, выступил со сцены экс-премьер Украины Арсений Яценюк - представители официального Киева в конференции не участвовали.

Модель ракеты TAURUS на конференции по безопасности в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Участники дискуссии вновь говорили о необходимости помогать Киеву "столько, сколько понадобится", об увеличении военных бюджетов и неудачном времени для переговоров с Россией. "В каком-то смысле сейчас худший момент для переговоров. Как мы войдем в эти переговоры со словами "у нас проблемы с поставками оружия, с одобрением денег, все устали и мы хотим мира"? Это не рецепт для переговоров, это рецепт для неудачи и капитуляции", - настаивал Луйк. Впрочем, конкретных предложений, как закончить войну, не прозвучало.

"Трезвый взгляд" на поле боя в Украине

С "трезвым взглядом" на ситуацию в Украине, как он сам выразился, выступил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг (Christian Freuding), который возглавляет ситуационный центр по Украине в министерстве обороны Германии. Он выделил три главных аспекта боевых действий прямо сейчас. Говоря о боях в Донбассе, Фройдинг подчеркнул, что "Россия может добиться прогресса в течение недель или, по крайней мере, месяцев". Потеря Покровска сильно ограничит украинское логистическое снабжение и возможности ВСУ маневрировать войсками, предупредил генерал.

В Курской области Россия стягивает войска, чтобы вытеснить ВСУ, но у Украины там сосредоточены наиболее боеспособные формирования, им удается удерживать позиции, а силы РФ "несут ужасные потери в этом регионе", констатировал Фройдинг.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг Фото: DW

Третий ключевой аспект - продолжение российских ударов по энергетической инфраструктуре. "Это не новость. Мы изучили этот метод в течение последних лет. За последнюю неделю российские ВВС накапливали баллистические ракеты, и мы предполагаем, что они будут использовать их в ближайшие недели, особенно когда наступит зима - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - предупредил немецкий генерал.

В этой ситуации важно понимать, что нет какой-то единственной системы вооружений, которая могла бы изменить ход войны, как этого ждут, например от ракет TAURUS, предупредил Фройдинг. "Это война на истощение, война количества. И поэтому очень важно, чтобы западные партнеры продолжали свою поддержку Украины, чтобы они пытались не только поддерживать ее высококачественными, современными системами вооружений, но и привносить количество и массу для поддержки украинской борьбы", - подчеркнул он.

Готова ли Европа к возможной войне с Россией

Помимо идущей войны в Украине, ключевой темой конференции стала готовность Европы и НАТО к потенциальной войне с Россией. Военное командование Германии уже не раз предсказывало, что такое столкновение возможно уже в 2029 году.

"Мы наслаждались миром в течение 35 лет, и мы влюбились в это состояние. Военное сдерживание больше не было необходимым, деньги регулярно поступали в другие бюджеты. Но теперь, к сожалению, мы должны признать, что медовый месяц закончился", - обратился к участникам конференции генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer). Вместе с ним своими оценками готовности Европы к возможной войне делились командующие армиями еще шести стран ЕС - Швеции, Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Литвы и Великобритании.

Командующие армиями Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Литвы и Великобритании на Конференции по безопасности в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Главная мысль, которую повторили все генералы, - "армия выигрывает лишь битвы, войны выигрывает общество". Ключевыми понятиями в этом контексте для стран НАТО становятся "сдерживание", то есть инвестиции в оборону, и "стойкость" - готовность всех элементов общества продолжить работу в условиях войны.

Например, правительство ФРГ разработало секретную программу "Оперативный план Германия". Бундесвер уже готовит крупный бизнес и гражданскую структуру к работе в условиях глобального кризиса. В Нидерландах тоже есть подобный план, запущенный два года назад, рассказал командующий армией страны Онно Эйхельсхайм. "Для меня это было настоящим шоком, что они смогли сделать это за шесть месяцев. Обычно им требуются годы, чтобы сделать что-то подобное", - прокомментировал он представленные гражданскими ведомствами планы работы в условиях войны.

Великобритания, в отличие от континентальных партнеров, отстает в вопросе готовности общества к "тотальной обороне", признал начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Однако Лондон обладает ядерным оружием, и выполняя свою часть обязательств перед НАТО, Великобритания обновляет свои мощности по ядерному сдерживанию, в том числе за счет новых ядерных подлодок.

"В технологиях отстаем на два шага от Китая и РФ"

В завершение дискуссии командующий армией Нидерландов Онно Эйхельсхайм подчеркнул: европейские страны не успевают обновлять арсеналы и реагировать на новые технологические вызовы войны в Украине: "Я не уверен, что у нас есть технологическое преимущество по сравнению с Россией и Китаем. Я думаю, мы отстаем на два шага".

Другая проблема, продолжил генерал, это несовместимость европейских вооружений. Военная промышленность не успевает удовлетворить растущие запросы стран, и в Европе нет единой экосистемы оружия. Из-за этого снаряды, танки и другая техника или запчасти союзников могут просто не подходить друг другу. Отстает Европа и в вопросах использования искусственного интеллекта в войне.

"У моего капитана в бою нет поддержки от ИИ, когда он принимает решения. А это используется в данный момент в России и в Украине. Поэтому я не уверен, что мы достаточно быстры, потому что у нас есть трудности с внедрением новых процессов, новых способов ведения войны", - констатировал Эйхельсхайм.

"Если мы действительно хотим быть в авангарде технологий и быть лучше наших оппонентов, мы не можем делать это так, как мы делаем это сегодня. Мы должны изменить наше мышление по этому вопросу", - призвал он под аплодисменты зала.