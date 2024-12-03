Признают ли Лукашенко после "выборов"? Итоги Минского форума

2 декабря в Берлине прошел Минский форум, который проводится с 1997 года. Признают ли Лукашенко на Западе после "выборов", и поможет ли телефонный звонок из Германии освободить политзаключенных? К какому ответу на эти вопросы пришли эксперты и политики - в репортаже DW.

В очередной раз не в Минске

Три года назад Минский форум стал эмигрантом: в последний раз в самом Минске он проходил в 2019 году (в 2020 году из-за пандемии коронавируса Минский форум проходил в онлайн-режиме. - Ред.). Площадка, которая ранее помогала наладить контакт между представителями разных сторон и позиций, после 2020-го была вынуждена покинуть Беларусь и кочевать по столицам стран Европы - в последние годы форум проходил в Вильнюсе, Варшаве и Берлине. В 2024-м он во второй раз вернулся в столицу Германии.

Участники Минского форума Кристина Шиенок, Андрей Стрижак и Валерий Ковалевский Фото: DW

Формат нынешнего форума получился камерным: на мероприятии присутствовали не более 50 человек. Пара немецких политиков, несколько представителей белорусских демократических сил, эксперты, журналисты и просто интересующиеся белорусской тематикой - вот уже четвертый год форум проходит без участия белорусских властей. А в этом году - и без финансовой поддержки министерства иностранных дел Германии.

Как освободить политзаключенных, и что будет с признанием Лукашенко после "так называемых выборов" в январе 2025-го - эти темы стали в этом году центральными на Минском форуме в Берлине. Так или иначе к ним возвращались во время двух панелей с участием политиков и экспертов.

Поможет ли "телефонная дипломатия"?

Одним из немногочисленных представителей немецкой политики, участвовавших в форуме, стал глава департамента ОБСЕ МИД Германии Ян Канторчик (Jan Kantorczyk). По его словам, сейчас ОБСЕ занимается мониторингом ситуации с правами человека в Беларуси. Для этого в последние четыре года дважды был задействован Московский механизм. В рамках него были созданы экспертные комиссии, подготовлены и представлены отчеты, что, однако, реального влияния на ситуацию с правами человека в Беларуси не оказало. "Отчеты ясно показывают, что Беларусь пренебрегает своими обязательствами в отношении прав человека, - подчеркнул очевидное Ян Канторчик. - Есть отчеты, есть оценка ситуации, и я считаю, что это важный, мощный инструмент".

Ян Канторчик: "Какой смысл пытаться убедить Лукашенко отпустить политзаключенных, чтобы добиться улучшения отношений?" Фото: DW

На вопрос модератора, считает ли он возможными "телефонную дипломатию" и разговор с Лукашенко ради освобождения белорусских политзаключенных, представитель германского МИД прямо не ответил.

"Я довольно скептически отношусь к тому, что предложения Запада в адрес Лукашенко приведут к каким-либо изменениям. И с морально-этической точки зрения у меня есть некоторые сомнения, стоит ли это делать, - считает Ян Карторчик. - Многие политические заключенные находятся в тюрьме, где они быть не должны. При этом репрессии продолжаются, и каждый день появляются новые заключенные. Какой смысл пытаться убедить Лукашенко отпустить политзаключенных, чтобы добиться улучшения отношений? Я думаю, это ограниченные надежды. Хотя, с другой стороны, если есть возможность помочь людям, я думаю, эту возможность следует изучить".

"Не уверен, что мы сделали все возможное для освобождения политзаключенных"

О том, что немецкая сторона "видит и приветствует" недавнее освобождение 178 политических заключенных, говорил и депутат бундестага Кнут Абрахам (Knut Abraham). Однако предпосылкой для возможного контакта с Лукашенко этот шаг он не считает.

Валерий Ковалевский, бывший представитель Светланы Тихановской в Объединенном переходном кабинете, а теперь - глава агентства Евроатлантического сотрудничества, обратил внимание на то, что недавние освобождения политзаключенных - это "нечто новое", чего на протяжении последних четырех лет не происходило. "Как в дальнейшем мы можем способствовать этому процессу и не навредить ему?" - задал вопрос Ковалевский. Ответа на него он не получил.

Валерий Ковалевский: "В кризисных ситуациях по всему миру власти разговаривают с террористами, чтобы спасти людей" Фото: DW

По мнению Валерия Ковалевского, в вопросе освобождения политических заключенных есть два "заблуждения", которые мешают задействовать все возможные способы добиться этого.

"Во-первых, нарратив про то, что мы не разговариваем с террористами. В то же время мы видим, что в кризисных ситуациях по всему миру власти разговаривают с террористами, чтобы спасти людей. Тогда почему наш случай - исключение?"

Вторым препятствием Ковалевский считает нарратив про невозможность сделок с режимом, "чтобы не потворствовать такому поведению". "В то же время мы видим множество примеров подобных сделок. Последний из них - обмен между США и Россией, в котором участвовала Германия. Также я бы поспорил с мнением о том, что неэтично говорить об освобождении людей, когда репрессии продолжаются. Наша моральная обязанность - использовать все доступные инструменты для спасения жизней. Подтверждено уже семь смертей в заключении. Если мы продолжим бездействовать, их может стать больше. Я не считаю, что мы сделали все возможное, чтобы освободить политических заключенных".

Что будет с признанием Лукашенко после "так называемых выборов"

26 января 2025 года в Беларуси пройдут "так называемые выборы" - именно такую формулировку использовали участники дискуссий. Поскольку результаты голосования в 2020 году не были признаны Евросоюзом, Лукашенко и далее будут рассматривать в качестве нелегитимного правителя Беларуси. При этом "мы не можем игнорировать предстоящую дату", заявил на форуме депутат бундестага Кнут Абрахам. "Как мы будем действовать дальше в отношении режима? Что это значит для сотрудничества с демократическими силами? Пока это открытые вопросы для нас и для будущего правительства ФРГ".

Кнут Абрахам не считает освобождение политзаключенных предпосылкой для возможного контакта с Лукашенко Фото: DW

По словам Валерия Ковалевского, представителям оппозиционных политических структур важно честно ответить на вопросы: что за эти годы получилось, а что нет, чего удалось достичь, а где случился провал. "Мы должны вести открытый и честный разговор между собой, потому что и Лукашенко видит, что контекст быстро меняется в странах, которые стали важными партнерами демократических сил. США, Германия - во многих странах будет новая обстановка, новые люди, некоторые из которых, возможно, не будут понимать, что такое 2020 год для Беларуси".

В заключении берлинского Минского форума выступил Михаэль Новак (Michael Nowak), который до лета 2024 года был временным поверенным в делах Германии в Беларуси, а сейчас возглавляет отдел России и Беларуси в МИД ФРГ. По его словам, Германия и дальше намерена поддерживать белорусское гражданское общество: в частности, выдавать визы, поддерживать медиа и гражданский сектор. "Солидарность с белорусским народом остается непоколебимой, и мы постараемся в будущем выделить ресурсы, необходимые для реализации этой поддержки. Народ Беларуси - это тот, кто дает нам надежду. Іншая будучыня магчыма, і для гэтага мы будзем працаваць разам з вамі", - завершил на белорусском свое выступление Михаэль Новак.