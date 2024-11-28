Почему высылка журналистов ARD из РФ - не зеркальная мера

В Германии несогласны, что высылку журналистов ARD можно называть "зеркальной" мерой в ответ на непродление разрешения на пребывание сотрудников Первого канала в Берлине. Подробности - у DW.

В Германии негодуют из-за решения российских властей выслать двух сотрудников немецкого общественно-правового телеканала ARD. В МИД ФРГ и журналистских организациях подчеркивают, что некорректно называть этот шаг "зеркальной мерой" в ответ на возникшие у журналистов российского Первого канала проблемы, связанных с документами, разрешающими пребывание в Германии.

Бюро Первого канала в Берлине не закрывали

О выдворении двух журналистов ARD официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила на брифинге 27 ноября. "Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации", - сказала она. Уехать из России вынуждены корреспондент Франк Айшман (Frank Aischmann) и оператор Свен Феллер (Sven Feller). Ранее в тот же день Первый канал сообщил, что его бюро в Берлине закрывают власти ФРГ, а его сотрудникам Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписали покинуть страну.

Корреспондент ARD в Москве Франк Айшман Фото: Reiner Free/ARD Hauptstadtstudio

Однако представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner) подчеркнул, что никакого решения федеральных властей о высылке журналистов Первого канала или закрытии его бюро в Берлине не было. Вскоре выяснилось, что дело в решении городских властей Берлина не выдавать нескольким российским журналистам разрешения на пребывание в стране. При этом столичные органы сослались на санкции ЕС, направленные против российской пропаганды. А именно, причиной стали штрафные меры Евросоюза против "Национальной медиа группы", которой принадлежит пакет акций Первого канала. "Против этих решений возможны правовые меры", - уточнили в ведомстве берлинского сената по внутренним делам.

Что не так с аргументами МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала аргументацию российских коллег для обоснования высылки немецких журналистов "просто неверной" и даже "ложью".

Кристофер Реш из "Репортеров без границ" Фото: Juliane Halsinger/RSF

Что именно не сходится в обосновании властей РФ, объяснил пресс-секретарь организации "Репортеры без границ" (RSF) в Германии Кристофер Реш (Christopher Resch) в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, "зеркальные меры", о которых любит говорить российский МИД, уже превратились в "пропагандистский термин". "Это не зеркальная мера, а произвольная мера возмездия", - подчеркнул он.

"Россия распространяет пропаганду и дезинформацию через Первый канал и при этом довольно свободно может работать в информационном пространстве ЕС, в том числе в Германии. С другой стороны, ARD работает в соответствии с журналистскими стандартами, а затем ее сотрудников выдворяют из страны. Говорить в таком случае о "равенстве" необоснованно, это произвол", - рассуждает Реш.

"Шантаж" и очередное ограничение для журналистов в РФ

Представитель RSF также указал на то, что российские журналисты еще могут принять меры в правовом поле, чтобы оспорить решение берлинских властей. "В случае же журналистов ARD уже все решено", - продолжает он. То, что российские власти говорят о возможности для немецких журналистов вернуться в Россию в случае разрешения сотрудникам Первого канала остаться в Германии, Реш называет "своего рода шантажом, и это неприемлемо".

"Репортеры без границ", как и Cоюз журналистов Германии (DJV), осудили действия российских властей как посягательство на свободу прессы. Программный директор WDR, который отвечает за координацию работы ARD за рубежом, Йорг Шёненборн (Jörg Schönenborn), также подверг критике решение российского МИД: "Это радикальный шаг. Он еще больше ограничивает нашу возможность сообщать о происходящем из Москвы. Мы уже почти три года сталкиваемся с запугиванием и ограничениями нашей журналистской деятельности из Москвы", - посетовал он.