Cоюз журналистов ФРГ шокирован высылкой РФ сотрудников ARD

Журналистские организации DJV и RSF считают высылку корреспондента и оператора немецкого телеканала ARD из России беспочвенным и жестким шагом и резким ограничением свободы прессы.

Cоюз журналистов Германии (DJV) резко раскритиковал решение Москвы лишить аккредитации и выслать из России двух корреспондентов немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Мы шокированы этим шагом", - заявил председатель DJV Мика Бойстер (Mika Beuster) в четверг, 28 ноября, в беседе с немецкой медиакомпанией Bayerischer Rundfunk.

Действия российской стороны Бойстер назвал "вопиющим посягательством на свободу прессы". По его словам, корреспондент ARD в Москве Франк Айшман (Frank Aischmann) и оператор телеканала Свен Феллер (Sven Feller) "проделывали великолепную работу и освещали события независимо и с критической точки зрения".

Корреспондент ARD Франк Айшман Фото: Reiner Free/ARD Hauptstadtstudio

При этом глава DJV выразил мнение, что прекращать освещение событий из России, несмотря на этот инцидент, нельзя. Именно во время войны важно знать, "что думает эта страна, что думают люди там и каковы заявления официальных органов", пояснил он, поблагодарив журналистов, которые делают репортажи из РФ.

Аналогичное заявление сделала организация "Репортеры без границ" (RSF). Ее пресс-секретарь в Германии Кристофер Реш (Christopher Resch) в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал высылку корреспондентов ARD из России "беспочвенным, жестким шагом" и "колоссальным ограничением свободы прессы".

Учитывая давление на СМИ в России, однако, высылка немецких журналистов из страны "не стала сюрпризом", добавил Реш.

Высылка двух журналистов ARD из России

О лишении аккредитации для работы в России и высылке из страны сотрудников немецкого телеканала ARD Франка Айшмана и Свена Феллера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила на брифинге 27 ноября.

"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации", - сообщила она.

Захарова добавила, что Россия будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, "но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине".

Ранее в тот же день журналисты Первого канала заявили о якобы предъявленном к ним "требовании немецких властей покинуть страну". Соответствующий документ они получили 26 ноября, написало российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление корреспондента Первого канала Ивана Благого. При этом агентство сообщило также о "закрытии немецкого бюро Первого канала".

Правительство ФРГ не предписывало журналистам из РФ покинуть страну

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала покинуть страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил 27 ноября на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.