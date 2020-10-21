 Атака на музеи в Берлине: что известно | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2020

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Культура и стиль жизни

Атака на музеи в Берлине: что известно

В Берлине 3 октября неизвестные облили маслянистой жидкостью более 60 музейных экспонатов. Об этом стало известно лишь спустя две недели. Идет расследование.

Маслянистые пятна на экспонатах музея

3 октября 2020 года, в День германского единства, неизвестные преступники облили маслянистой жидкостью произведения искусства и артефакты в музеях в самом центре Берлина. В общей сложности пострадало более 60 объектов в Пергамском музее, Новом музее, Старой Национальной галерее. На каменных скульптурах, египетских саркофагах и картинах XIX века остались заметные темные пятна.

Первыми об инцидентах сообщили 21 октября радиостанция Deutschlandfunk и еженедельник Die Zeit. Еженедельная газета назвала инцидент "одним из самых масштабных нападений на произведения искусства и древности в истории послевоенной Германии ". В тот же день полиция Берлина подтвердила сообщения журналистов. По информации Фонда прусского культурного наследия, проводится предварительное расследование по факту нанесения материального ущерба.

Вандлизм или целенаправленная атака?

Ущерб, судя по всему, был нанесен умышленно. Было ли это вандализмом или целенаправленной атакой в день празднования германского единства, предстоит выяснить. Порча произведений искусства осуществлялась в часы работы музеев. Это подтвердило и Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (LKA), которое занимается поиском свидетелей. По информации берлинской газеты Tagesspiegel, посетители, которые бронировали на 3 октября билеты в Пергамский музей, Старую Национальную галерею и Новый музей, получили письма от LKA с просьбой оказать содействие в расследовании инцидентов.

Почему лишь спустя две недели общественность узнала о произошедшем на Музейном острове немецкой столицы? "Информация не была обнародована, чтобы не навредить расследованию", - заявил представитель берлинской полиции. Даже сотрудники департамента Сената Берлина по культуре и делам Европы, которым руководит Клаус Ледерер (Klaus Lederer), узнали об инциденте только из прессы.

Атака сторонников теории заговоров?

Имена вандалов и их возможные мотивы пока неизвестны. В социальных сетях высказываются подозрения, что это могли быть сторонники повара и автора бестселлера "Vegan for fun", а ныне корона-скептика и проповедника конспирологии Аттилы Хильдмана (Attila Hildmann).

Старая национальная галерея в Берлине

Старая Национальная галерея в Берлине

Причина таких подозрений кроится в том, что Хильдман в августе и сентябре нынешнего года писал в своем общедоступном Telegram-канале, что, якобы, Пергамский музей является центром "корона-преступников и представителей глобальной сатанинской тусовки". "Здесь по ночам они приносят человеческие жертвы и растлевают детей", - писал он в своем Telegram-канале. Хильдман утверждал, что "Трон сатаны" находится в Пергамском музее. В июне он и его сторонники пытались провести несколько митингов у входа в Старый музей, но  власти города запретили их.

Расследования ведутся по всем направлениям, сообщил представитель полиции. Спекуляции о том, что Хильдман или его сторонники могли иметь отношение к инцидентам, известны и полиции. 

Берлинец, веганский повар и автор кулинарных книг, обвиняется в неоднократных правоэкстремистских и антисемитских высказываниях. Он также считается одним из ярых сторонников отрицания пандемии коронавирусной инфекции. Он распространял множество идеологий заговоров и выдвигал абсурдные тезисы о происхождении коронавирусной инфекции.

Против него были возбуждены уголовные дела, расследования проводились полицией и органами госбезопасности. Деловые партнеры отстранились от него. Проповедник конспирологии Хильдман несколько раз публично заявлял о намерении совершить преступные действия. На основании сделанных им заявлений и угроз некоторые его каналы в социальных сетях были заблокированы.

Против принципов демократического самосознания

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ, депутат бундестага от Христианско-демократического союза Моника Грюттерс (Monika Grütters) решительно осудила акт вандализма. Он направлен "против художественных форм самовыражения, против всего нашего культурного наследия, против цивилизованных форм разрешения разногласий и, следовательно, против принципов нашего демократического самосознания".

Моника Грюттерс

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс

Депутат бундестага считает, что в атаках на музеи проявилось глубокое пренебрежение к произведениям искусства и культурным достижениями в целом. По ее собственному признанию, сама Моника Грюттерс узнала об инцидентах еще 6 октября от президента Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера (Hermann Parzinger). Моника Грюттерс также призвала к более строгим мерам безопасности в государственных музеях: "Я попросила его представить исчерпывающий отчет попечительскому совету", - подчеркнула Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ. "Необходимо выяснить, каким образом так много повреждений произведений искусства могли остаться незамеченным и как такие атаки можно предотвратить в будущем", - подчеркнула политик.

Музейный остров в Берлине

В марте 2017 года из берлинского музея Боде была похищена золотая монета весом в 100 килограммов под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II.  Монета, стоимость которой оценивается в 3,75 миллиона евро, до сих пор не найдена. В феврале нынешнего года Земельный суд Берлина вынес приговор четырем похитителям.

Пергамский алтарь II века до нашей эры

Пергамский алтарь II века до нашей эры

Берлинский Музейный остров, который с 1999 года внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, находится на реке Шпрее. Пергамский музей, Старая Национальная галерея, Музей Боде, Старый и Новый музей со знаменитым бюстом жены египетского фараона Нефертити ежегодно привлекают почти 3,1 миллиона посетителей.

В начале февраля нынешнего года Пергамский музей, названный в честь своей самой известной достопримечательности - Пергамского алтаря II века до нашей эры, отметил свое 90-летие. Алтарь стоял в резиденции пергамских царей, которые создали культурный мегаполис по образцу Афин на западе современной Турции. 

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