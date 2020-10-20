 Десятки произведений искусства в Берлине пострадали от неизвестных вандалов | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2020

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Германия

Десятки произведений искусства в Берлине пострадали от неизвестных вандалов

Неизвестные забрызгали маслянистой жидкостью саркофаги, скульптуры и полотна XIX века в Пергамском музее, Старой Национальной галерее и Новом музее. Идет расследование. Мотивы и число вандалов неизвестны.

Старая национальная галерея на Музейном острове в Берлине

Старая национальная галерея в Берлине

Не менее 70 произведений искусства в берлинских музеях пострадали от действий неизвестных вандалов, пишет немецкое издание Die Zeit во вторник, 20 октября. Один или несколько неизвестных забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века

Инциденты в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября, однако ни общественность, ни другие культурные учреждения не были поставлены в известность, подчеркивает газета. По ее сведениям, атака на территории Музейного острова стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk факт ущерба. Ведется расследование, о мотивах вандалов пока неизвестно.

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    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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