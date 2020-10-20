Десятки произведений искусства в Берлине пострадали от неизвестных вандалов

Не менее 70 произведений искусства в берлинских музеях пострадали от действий неизвестных вандалов, пишет немецкое издание Die Zeit во вторник, 20 октября. Один или несколько неизвестных забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века

Инциденты в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября, однако ни общественность, ни другие культурные учреждения не были поставлены в известность, подчеркивает газета. По ее сведениям, атака на территории Музейного острова стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk факт ущерба. Ведется расследование, о мотивах вандалов пока неизвестно.

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