Что нарисовано на берлинских стенах (фотогалерея)

В этой галерее DW мы собрали для вас самые яркие берлинские граффити, а также уличные инсталляции. Плюс здесь вы найдете информацию о Музее стрит-арта в Берлине.
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