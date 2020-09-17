 Что нарисовано на берлинских стенах (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2020

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Культура и стиль жизни

Что нарисовано на берлинских стенах (фотогалерея)

В этой галерее DW мы собрали для вас самые яркие берлинские граффити, а также уличные инсталляции. Плюс здесь вы найдете информацию о Музее стрит-арта в Берлине.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Оптическая иллюзия, Берлин-Шёнеберг

    Часть этого дома на улице Bülowstraße в берлинском районе Шёнеберг раскрасили так, что создается оптическая иллюзия: плоский фасад дома кажется объемным, появились эркеры и ниши.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Стена протеста, Берлин-Кройцберг

    Кройцберг - район в западной части Берлина, где с конца 1960-х селились леваки, анархисты, сквоттеры, захватывавшие пустующие дома... В Кройцберге всегда против чего-то протестовали. Даже на стенах домов.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Станция метро Bismarckstraße, Берлин-Шарлоттенбург

    Эта роспись украшает станцию метро Bismarckstraße. Имя художника, оставившего на стене джунгли с приматом семейства долгопятовых, выглядывающим из листвы, осталось неизвестным. Станцию Bismarckstraße, которая является крупным узловым пунктом пересадки, в последние годы несколько раз перестраивали, но граффити решили не трогать.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    East Side Gallery, Берлин-Фридрихсхайн

    Больше ста художников из двух десятков стран мира оставили свои работы на фрагментах Стены, которая разделяла Берлин до 1989 года. Росписи эти сделаны уже после падения Берлинской стены. East Side Gallery - самая большая художественная галерея в мире под открытым небом.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    East Side Gallery, Берлин-Фридрихсхайн

    Гэдээровский автомобиль "Трабант", пробивающий Берлинскую стену, - одно из самых известных граффити East Side Gallery. Его автор - Биргит Киндер. Обратите внимание на номерной знак. Это - дата падения Берлинской стены: 9 ноября 1989 года. Большинство работ в галерее илюстрируют мирную революцию в ГДР и воссоединение Германии.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мальчик на трубе, Берлин-Фридрихсхайн

    Художник, известный под псевдонимом Alias (что, кстати, означает "псевдоним"), разрисовывает дымовые и вентиляционные трубы старых берлинских домов. Это одна из его композиций в берлинском районе Фридрихсхайн.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Древо мира, Берлин-Моабит

    Два года назад в Берлине прошел "Фестиваль мурала", организованный городскими властями. Около 100 художников со всего мира расписали 30 глухих стен берлинских домов. Так местные власти решили украсить столицу. Это один из муралов - "Древо мира" Бена Вэгина на Lehrter Straße в районе Моабит.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Чертова гора, Берлин-Груневальд

    Тойфельсберг ("Чертова гора") возникла в берлинском районе Груневальд после 1945 года: сюда свозили обломки разрушенных домов, строительный мусор, щебень. Во времена холодной войны американцы построили здесь станцию радиоперехвата. После воссоединения Германии центр радиоэлектронной разведки свернули, и теперь здесь - настоящее раздолье для стрит-арта.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Шпионская гора, Берлин-Груневальд

    На станции радиоперехвата круглосуточно, в три смены, работали полторы тысячи "слухачей", переводчиков и аналитиков. Они могли прослушивать разговоры в странах бывшего "Восточного блока" на расстоянии до 700 километров. Берлинцы прозвали Тойфельсберг "шпионской горой". Пока нет планов снести руины станции перехвата и что-либо построить на этом месте.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мурал, Берлин-Марцан

    Самая известная и самая древняя разновидность уличного искусства - мурал. Это крупноформатное изображение на огромной площади, чаще всего - на "слепых" торцах высоких зданий. Технически выполнить такие гигантские композиции не просто: необходимо специальное снаряжение. В Берлине большинство муралов уличные художники создают по специальным заказам города.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Музей стрит-арта, Берлин-Шёнеберг

    В столице Германии есть и музей стрит-арта - "Museum for Urban Contemporary Art", открывшийся в 2017 году в берлинском районе Шёнеберг. Экспонаты здесь можно посмотреть не только внутри: само здание музея является образцом стрит-арта. Причем часть внешней экспозиции создана из мобильных элементов, которые время от времени меняют.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Техно-клуб, Берлин-Фридрихсхайн

    Стрит-арт - это не только граффити, как многие ошибочно считают. К уличному искусству относят, кроме настенных рисунков, также стикеры, постеры, трафареты, инсталляции... Один из примеров - техно-клуб "Kater Blau" ("Кот синий") в берлинском районе Фридрихсхайн. Не самый большой, но очень популярный.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Слон, Берлин-Кройцберг

    Этого пестрого слона с воздушным шариком в виде глобуса нарисовал живущий в Берлине художник Ядон Тонг - камбоджиец, родившийся во Франции. Слон нарисован на бетонной стене, окружающей площадку для игры в баскетбол на улице Wilhelmstraße в Кройцберге.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мальчик с маской, Берлин-Кройцберг

    А это, как легко догадаться, совсем недавнее произведение, появившееся в Кройцберге уже во время пандемии: мальчик с защитной маской на лице. Маска, кстати говоря, надета неправильно: она должна закрывать и рот, и нос!

    Автор: Ефим Шуман, Макс Хофман


  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Оптическая иллюзия, Берлин-Шёнеберг

    Часть этого дома на улице Bülowstraße в берлинском районе Шёнеберг раскрасили так, что создается оптическая иллюзия: плоский фасад дома кажется объемным, появились эркеры и ниши.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Стена протеста, Берлин-Кройцберг

    Кройцберг - район в западной части Берлина, где с конца 1960-х селились леваки, анархисты, сквоттеры, захватывавшие пустующие дома... В Кройцберге всегда против чего-то протестовали. Даже на стенах домов.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Станция метро Bismarckstraße, Берлин-Шарлоттенбург

    Эта роспись украшает станцию метро Bismarckstraße. Имя художника, оставившего на стене джунгли с приматом семейства долгопятовых, выглядывающим из листвы, осталось неизвестным. Станцию Bismarckstraße, которая является крупным узловым пунктом пересадки, в последние годы несколько раз перестраивали, но граффити решили не трогать.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    East Side Gallery, Берлин-Фридрихсхайн

    Больше ста художников из двух десятков стран мира оставили свои работы на фрагментах Стены, которая разделяла Берлин до 1989 года. Росписи эти сделаны уже после падения Берлинской стены. East Side Gallery - самая большая художественная галерея в мире под открытым небом.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    East Side Gallery, Берлин-Фридрихсхайн

    Гэдээровский автомобиль "Трабант", пробивающий Берлинскую стену, - одно из самых известных граффити East Side Gallery. Его автор - Биргит Киндер. Обратите внимание на номерной знак. Это - дата падения Берлинской стены: 9 ноября 1989 года. Большинство работ в галерее илюстрируют мирную революцию в ГДР и воссоединение Германии.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мальчик на трубе, Берлин-Фридрихсхайн

    Художник, известный под псевдонимом Alias (что, кстати, означает "псевдоним"), разрисовывает дымовые и вентиляционные трубы старых берлинских домов. Это одна из его композиций в берлинском районе Фридрихсхайн.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Древо мира, Берлин-Моабит

    Два года назад в Берлине прошел "Фестиваль мурала", организованный городскими властями. Около 100 художников со всего мира расписали 30 глухих стен берлинских домов. Так местные власти решили украсить столицу. Это один из муралов - "Древо мира" Бена Вэгина на Lehrter Straße в районе Моабит.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Чертова гора, Берлин-Груневальд

    Тойфельсберг ("Чертова гора") возникла в берлинском районе Груневальд после 1945 года: сюда свозили обломки разрушенных домов, строительный мусор, щебень. Во времена холодной войны американцы построили здесь станцию радиоперехвата. После воссоединения Германии центр радиоэлектронной разведки свернули, и теперь здесь - настоящее раздолье для стрит-арта.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Шпионская гора, Берлин-Груневальд

    На станции радиоперехвата круглосуточно, в три смены, работали полторы тысячи "слухачей", переводчиков и аналитиков. Они могли прослушивать разговоры в странах бывшего "Восточного блока" на расстоянии до 700 километров. Берлинцы прозвали Тойфельсберг "шпионской горой". Пока нет планов снести руины станции перехвата и что-либо построить на этом месте.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мурал, Берлин-Марцан

    Самая известная и самая древняя разновидность уличного искусства - мурал. Это крупноформатное изображение на огромной площади, чаще всего - на "слепых" торцах высоких зданий. Технически выполнить такие гигантские композиции не просто: необходимо специальное снаряжение. В Берлине большинство муралов уличные художники создают по специальным заказам города.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Музей стрит-арта, Берлин-Шёнеберг

    В столице Германии есть и музей стрит-арта - "Museum for Urban Contemporary Art", открывшийся в 2017 году в берлинском районе Шёнеберг. Экспонаты здесь можно посмотреть не только внутри: само здание музея является образцом стрит-арта. Причем часть внешней экспозиции создана из мобильных элементов, которые время от времени меняют.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Техно-клуб, Берлин-Фридрихсхайн

    Стрит-арт - это не только граффити, как многие ошибочно считают. К уличному искусству относят, кроме настенных рисунков, также стикеры, постеры, трафареты, инсталляции... Один из примеров - техно-клуб "Kater Blau" ("Кот синий") в берлинском районе Фридрихсхайн. Не самый большой, но очень популярный.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Слон, Берлин-Кройцберг

    Этого пестрого слона с воздушным шариком в виде глобуса нарисовал живущий в Берлине художник Ядон Тонг - камбоджиец, родившийся во Франции. Слон нарисован на бетонной стене, окружающей площадку для игры в баскетбол на улице Wilhelmstraße в Кройцберге.

  • Стрит-арт в Берлине

    Стрит-арт в Берлине

    Мальчик с маской, Берлин-Кройцберг

    А это, как легко догадаться, совсем недавнее произведение, появившееся в Кройцберге уже во время пандемии: мальчик с защитной маской на лице. Маска, кстати говоря, надета неправильно: она должна закрывать и рот, и нос!

    Автор: Ефим Шуман, Макс Хофман


Смотрите также:

  • Здание музея

    Музей граффити в Берлине

    Здание музея

    Проект по созданию в Берлине Музея современного урбанистического искусства, разработанный архитектурным бюро Graft, стартовал в мае 2016 года. Музей разместили в расположенном в столичном районе Шенеберг бывшем жилом доме - переоборудованном здании эпохи грюндерства. Уже само это строение является произведением искусства. А его фасад украшают сменяющие друг друга граффити.

  • Увлекательная прогулка

    Музей граффити в Берлине

    Увлекательная прогулка

    Решение интерьера нового музея - это попытка дизайнеров предложить посетителям совершенно новое и в высшей степени неожиданное восприятие пространства. Через все залы проходит своего рода улица-галерея, проложенная так, чтобы созерцатель мог любоваться крупноформатными картинами и на расстоянии, и вблизи.

  • Гейша в качестве музы

    Музей граффити в Берлине

    Муза-гейша

    Это работа британского райтера под псевдонимом Hush. Вообще-то он - специалист по графическому дизайну. Долгое время работал в Японии и занимался дизайном игрушек. А когда вернулся домой, на него нагнали тоску унылые британские пейзажи, и Hush стал разрисовывать стены и заборы в городах. Его любимые персонажи - гейши. Персональные выставки Hush уже проходили в Мельбурне и Лос-Анджелесе.

  • Берлин - город отелей?

    Музей граффити в Берлине

    Берлин - город отелей?

    Росписи поляка Мариуша Вараса, известного под псевдонимом M-City, можно увидеть в Варшаве, Гданьске, Париже, Рио-де-Жанейро. На своих картинах он любит изображать города через множество деталей. Эта работа отражает критический взгляд на Берлин: здания главного вокзала и театра Volksbühne вырваны из их привычной среды и перемещены в места, где теснятся отели.

  • В вечном поиске красоты

    Музей граффити в Берлине

    В вечном поиске красоты

    Создавая свои трафаретные граффити, норвежский райтер Мартин Уотсон стремится показать красоту и эстетику того, что принято считать уродливым и старомодным. А вдохновение он черпает на улице, созерцая настенные произведения стрит-арта, старые здания, разрушающиеся стены. В качестве основы своих творений Уотсон использует серые тона, которые затем разбивает с помощью ярких цветовых вкраплений.

  • Под прицелом – поп-культура

    Музей граффити в Берлине

    Под прицелом - поп-культура

    Для работ американского райтера Рона Инглиша характерно смешение символов поп-культуры и высокой культуры, за счет чего трагедия у него превращается в фарс, а торжественность - в клоунаду. "POPaganda" - так обозначает Инглиш свой стиль. На этом фото запечатлен его коллаж с котом Феликсом - героем анимационных фильмов, появившихся в эпоху немого кино. В своих работах Инглиш высмеивает поп-культуру.

  • Работа Айэна Фрэнсиса

    Музей граффити в Берлине

    Загадочный Фрэнсис

    Британец Айэн Фрэнсис черпает вдохновение, исследуя просторы интернета, смотря фильмы и телешоу, следя за жизнью знаменитостей. Персонажи, которые фигурируют на его картинах, зачастую изображаются полуголыми, застигнутыми в интимной обстановке или во время агрессивных разборок. У Фрэнсиса, одержимого интернет-медиа и американскими драмами для подростков, насилие и красота неразрывно переплетаются.

  • Супермен или супервумен?

    Музей граффити в Берлине

    Супермен или супервумен?

    Канадская художница Сандра Шеврие прославилась благодаря созданным ею сюрреалистическим портретам. Ее работы отражают борьбу женщин за свое место в мире, где доминируют мужчины. Эта тема проходит красной нитью и через серию картин "Cages" ("Клетки"), в качестве персонажей которых выбраны предстающие в женском облике супергерои комиксов.

  • Культ прекрасной женщины

    Музей граффити в Берлине

    Культ прекрасной женщины

    Британский художник польского происхождения, работающий под псевдонимом TankPetrol, предпочитает изображать прекрасных женщин - часто в обрамлении из геометрических фигур или в окружении животных. На портрете этой девушки фигурирует и своего рода месседж: "Не сравнивай себя с другими, ибо всегда найдутся такие, кто будет лучше или хуже тебя".

  • Астронавт на вилле в Майами-Бич

    Музей граффити в Берлине

    Астронавт на вилле в Майами-Бич

    Почти 20 лет назад в Великобритании появилась группа райтеров London Police. Теперь, правда, их осталось только двое - Chaz и Боб Гибсон. Главный герой их работ - белый круглоголовый человечек по имени Lad, которого можно увидеть в городах по всему миру. Картина с изображением Lad в роли астронавта создана в 2014 году во время арт-ярмарки Art Fair в Майами.

    Автор: Тина Хюттль, Наталия Королева


Контекст

В Берлине граффити переедут в музей

Произведения уличного искусства - в четырех стенах? О том, почему в немецкой столице открыт Музей современного урбанистического искусства, DW рассказала куратор и галерист Яша Янг.  

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Фотогалерея: Что показывают в музее граффити

В Берлине открылся музей граффити. Какие рисунки можно увидеть теперь в четырех стенах?  

Стрит-арт в Берлине

Не всегда на стенах домов рождаются шедевры, но очень часто стрит-арт делает город красочнее и интереснее. Судите сами.  

Ссылки в интернете

Музей стрит-арта в Берлине. Закрыт до 2 октября 2020 года.

Аудио- и видеофайлы по теме

Стрит-арт в Берлине  

Дмитрий Врубель и его виртуальная реальность (24.05.2018)  

Стрит-арт по-французски  

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Deutschland, Berlin: Street Art Elefant

Стрит-арт в Берлине 17.09.2020

Не всегда на стенах домов рождаются шедевры, но очень часто стрит-арт делает город красочнее и интереснее. Судите сами.

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