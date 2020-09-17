Что нарисовано на берлинских стенах (фотогалерея)

Музей граффити в Берлине

Муза-гейша

Это работа британского райтера под псевдонимом Hush. Вообще-то он - специалист по графическому дизайну. Долгое время работал в Японии и занимался дизайном игрушек. А когда вернулся домой, на него нагнали тоску унылые британские пейзажи, и Hush стал разрисовывать стены и заборы в городах. Его любимые персонажи - гейши. Персональные выставки Hush уже проходили в Мельбурне и Лос-Анджелесе.