Откуда в Одере мертвая рыба? Что известно об экологической катастрофе

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Лаборатории в Польши и Германии ищут ответ на вопрос, что могло послужить причиной гибели рыбы в Одере. Что известно об экологической катастрофе на одной из крупнейших рек восточной Европы?
На боновом заграждении, сооруженном перед входом расположенного в устье Одера Шецинского залива во вторник, 16 августа, начался сбор для последующей утилизации, найденной в последние дни в реке мертвой рыбы. Как сообщает немецкая медиакомпания NDR, волонтеры будут доставать рыб из воды, после чего их погрузят в специальные контейнеры и сожгут в городе Шведт в земле Бранденбург, бургомистр которого Аннекатрин Хоппе (Annekathrin Hoppe) уже назвала произошедшее "беспрецедентной экологической катастрофой". DW рассказывает о том, что известно к сегодняшнему дню.
Еще 26 июля польские рыбаки вблизи Вроцлава заметили необычно большое количество мертвой рыбы, плавающей в Одере. По данным министерства инфраструктуры Польши, власти получили первые сведения о гибели рыбы в Одере между 26 и 28 июля. Начиная с 28 июля, пробы воды, которые брали польские власти показывали необычно низкое содержание кислорода.
4 августа Агентство по охране окружающей среды во Вроцлаве обнаружило токсичное вещество в пробах, взятых из шлюза Липки вблизи города Олава. По информации газеты Märkischer Oderzeitung, председатель Польской ассоциации рыболовов во Вроцлаве Анджей Свентах еще 6 августа сообщил, что из Одера было извлечено более пяти тонн мертвой рыбы.
9 августа польская прокуратура начала расследование по факту возможного экологического преступления. В тот же день о гибели рыбы стало известно в Германии. Информацию властям передал капитан одного из судов. 10 августа мертвая рыба были замечена в водах вблизи города Франкфурт-на-Одере, а 11 августа - на всем протяжении реки вплоть до Шведта, расположенного почти в 100 км по течению.
Экологическая катастрофа стала свидетельством грандиозного провала внутри- и межгосударственных систем передачи информации. Местные польские власти, имевшие сведения о гибели рыбы уже в конце июля, не проинформировали об этом не только коллег из Германии, но и собственное правительство. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что ему сообщили о гибели рыбы и загрязнении воды с большим опозданием - "9 или 10 августа". Вплоть до 11 августа никакой информации от польской стороны не получило и министерство охраны окружающей среды земли Бранденбург. По мнению экспертов, раннее предупреждение позволило бы лучше организовать необходимые в таком случае меры. Например, провести своевременный сбор мертвой рыбы, и тем самым если не защитить, то уж во всяком случае смягчить последствия отравления водыв пищевой цепочке.
Доподлинно это неизвестно до сих пор. Ведомство по уголовным делам (LKA) земли Бранденбург ведет расследование, результаты которого не озвучены.
В то же время глава польского правительства Моравецкий говорит о признаках экологического преступления: "Вполне вероятно, что огромное количество химических отходов было сброшено в реку с полным осознанием рисков и последствий", - заявил он в видеообращении, опубликованном 12 августа в Facebook. "Мы хотим найти ответственных и наказать виновных", - отметил Матеуш Моравецкий. Польская полиция предложила премию в 1 млн злотых (свыше 210 000 евро) за информацию, которая приведет к задержанию преступников, виновных в загрязнением Одера и массовой гибели рыбы.
В Польше образцы воды и мертвой рыбы проверяются на наличие около 300 вредных веществ, включая пестициды. Министр сельского хозяйства и окружающей среды федеральной земли Бранденбург Аксель Фогель (Axel Vogel) считает, что причина гибели рыбы может оказаться комплексной. В том числе, одним из факторов, способствовавших катастрофе, может быть засуха и низкий уровень воды в Одере. По его словам, которые цитирует агентство dpa, пострадала все экосистема реки.
Несмотря на то, что в немецких лабораториях в образцах мертвой рыбы была обнаружена ртуть, по оценкам экспертов, не она стала первопричиной катастрофы. Фермеры в течение десятилетий использовали этот тяжелый металл для протравливания семян. В результате он оседал на дне реки. "В отложениях есть соединения ртути", - рассказал газете Die Zeit Вольф фон Тюмплинг (Wolf von Tümpling), руководитель отдела анализа воды и хемометрии Центра экологических исследований имени Гельмгольца. По мнению ученого, ртуть могла попасть обратно в воду при проведении дноуглубительных работ. Возможно, именно поэтому она обнаружена только на немецкой стороне.
Кроме того, известно, что в воде обнаружено повышенное содержание соли. Специалист по анализу воды фон Тюмплинг считает, что это также могло послужить одной из причин произошедшего. По его мнению, "вполне возможно, что пресноводные рыбы будут испытывать серьезные проблемы" в соленой воде. На данный момент это только одна из гипотез, говорит он, поскольку точно неизвестно, что это за соль. Однако, считает фон Тюмплинг, повышенное содержание соли является еще одним признаком того, что в воду попало что-то, чему там не место.
Пока понятно, что лабораторные исследования и последующий поиск виновных можент занять продолжительное время. Не имея конкретной информации о происшествии, ученым приходится методично отсеивать возможные варианты. Начиная от обычных веществ, попадающих в воду в результате сельскохозяйственной деятельности или работы промышленных предприятий заканчивая разнообразными и даже маловероятными химическими соединениями. Это требует времени, даже если над этим параллельно работают несколько лаборатории в разных страназ. "Существует определенный риск, что причина гибели рыбы так и не будет найдена", - говорит фон Тюмплинг.
Если лаборатории все-таки установят причины экологической катастрофы, возможно, удастся предотвратить подобные инциденты в будущем. На фоне произошедшего власти и эксперты Германии и Польши договорились в дальнейшем работать в более тесном сотрудничестве. Но, главное: выяснение всех причин произошедшего необходимо, чтобы понять, чем эта катастрофа в отдаленной перспективе может грозить экосистеме одной из крупнейших рек восточной Европы.
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