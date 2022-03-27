Эксклюзив: Как корабли безнаказанно сливают в океан загрязненную воду

"Поначалу это меня тяготило", - рассказывает DW молодой корабельный инженер. Несколько раз он был свидетелем того, как загрязненную нефтью воду откачивали с его судна и сбрасывали прямо в море. Мы добираемся до него за тысячи километров от Берлина. Инженер просит сохранить в тайне из соображений безопасности его имя, а также название большого танкера, на котором выходит в море.

По его словам, загрязненную воду незаконно сбрасываются в море обычно под покровом ночи. "Я смирился, как бы печально это ни было", - признается инженер. Он рискует потерять работу, если выступит против начальства.

Расследование продолжалось несколько месяцев

Эколог показывает последствия сброса льяльных вод

Сброс нефтесодержащих вод в море запрещен уже несколько десятилетий. Однако многие грузовые и контейнерные суда систематически обходят этот запрет, чтобы сэкономить время и деньги - с разрушительными последствиями для окружающей среды.

Это доказывают результаты длившегося несколько месяцев расследования, проведенного DW совместно с экспертами из Lighthouse Reports и восемью другими европейскими медиа-партнерами. Оно основывалось на сообщениях информаторов и экспертов, описавших уловки, которые в открытом море используют экипажи судов для обхода правил.

Мировой торговый флот растет

Масштаб проблемы становится очевидным при взгляде на мировой торговый флот, который в последние десятилетия стремительно растет. Сегодня более 55 000 грузовых и контейнерных судов перевозят через Мировой океан мазут, зерно, смартфоны или одежду.

Длина современных контейнеровозов может достигать 400 метров. В результате работы их огромных двигателей образуется так называемая льяльная вода - экологически вредная смесь воды, моторного и смазочного масел, топлива и чистящих средств. Одно судно может производить несколько тонн этой токсичной жидкости каждый день.

Очистка льяльных вод обязательна

Международные правила четко гласят: льяльные воды должны храниться на борту в специальном резервуаре, а перед сбросом в море - очищены. Каждый литр льяльных вод, сливаемых в море после очистки, может содержать лишь очень небольшое количество нефтепродуктов. Оставшийся нефтешлам должен храниться на борту и утилизироваться позже в порту. Экипаж обязан точно документировать его количество.

Преступление, которое экономит деньги

На практике многие суда обходят предписанную очистку и сливают льяльные воды в море без фильтрации. Это экономит им время и деньги: не нужно платить за утилизацию в порту, и не теряются драгоценные часы на транспортировку груза. Это увеличивает норму прибыли.

Практика незаконной утилизации в открытом море была подтверждена пятью информаторами. Они стали очевидцами этих незаконных сливов с различных контейнерных или грузовых судов.

Экологическая катастрофа

Сброс льяльных вод в море без фильтрации имеет драматические последствия для экосистемы: содержащиеся в них нефтепродукты повреждают микроорганизмы, которыми питаются более крупные животные. Они могут попасть в пищевую цепочку через мидии и рыбу, а также нанести вред человеку. Другие вещества, содержащиеся в льяльных водах, такие как свинец и кадмий, также вредны для окружающей среды.

Мошенничество с помощью портативного насоса

С помощью маленького насоса наносится колоссальный ущерб Мировому океану

Несколько разоблачителей описали DW, как именно обходят положенную обработку льяльных вод на борту судна. С помощью небольшого переносного насоса она из специального резервуара, где должна храниться согласно правилам, переливается в другой, обычно канализационный. "Все очень просто, - объяснил один из моряков. - Вы можете собрать этот насос за пять минут, а затем разобрать и спрятать его".

Под покровом ночи загрязненная смесь из канализационного резервуара перекачивается в море, сообщили моряки. Это снижает риск быть обнаруженным - будь то посредством спутниковых снимков, кораблей или самолетов наблюдения, таких, как те, что используются над Северным и Балтийским морями.

Паршивые овцы

Из-за боязни потерять работу все разоблачители просили не называть их имена. Поэтому DW не смогла полностью проверить их признания. Однако основные аспекты ими рассказанного, при том, что они говорили независимо друг от друга, совпадали. Признания разоблачителей также совпали с выводами таких экспертов, как Кристиан Буссау, морской биолог из экологической организации Greenpeace.

"Если бы вы сделали это, например, в Ла-Манше средь бела дня в хорошую погоду, то вам тут же бы пришлось иметь дело с водной полицией, - указывает эколог, который более 25 лет изучает проблему загрязнения морской воды в Северном и Балтийском морях. - Но если суда делают это в плохую погоду, во время шторма или ночью, то у них есть все шансы уйти незамеченными". В открытом море "много паршивых овец", посетовал он.

Спутники охотятся за сброшенным топливом

Разливы нефти и нефтепродуктов в открытом море трудно обнаружить, но их можно отследить с помощью спутниковых снимков. Нефтяные следы, оставленные кораблями, часто имеют длину в несколько километров.

На спутниковом снимке отчетливо видно масляное пятно длиной в несколько километров

Американская организация по защите окружающей среды SkyTruth специализируется на оценке таких спутниковых снимков и сопоставляет их с данными о местонахождении судов. Основываясь на информации SkyTruth, DW и ее партнеры смогли выявить более 1500 предполагаемых незаконных сбросов нефти по всему миру в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года.

По оценкам SkyTruth, объем неочищенных льяльных вод, сливаемых в океаны, может превышать 200 000 кубических метров ежегодно.

Система предупреждения Европейского Союза

Власти ЕС также серьезно занялись борьбой против загрязнения морских вод. За это отвечает Европейское агентство по безопасности на море (EMSA). Оно также анализирует спутниковые снимки, но не публикует свои данные, оставляя вопрос судебного преследования на усмотрение государств-членов ЕС. С 2007 года EMSA с помощью своей программы CleanSeaNet обнаружило более 44 000 возможных сбросов нефтепродуктов в территориальных водах государств-членов Евросоюза.

Наказания не останавливают нарушителей

По словам исполнительного директора EMSA Майи Марковчич Костелац, "незаконные сбросы нефти и других загрязняющих веществ в европейские воды по-прежнему происходят регулярно". При этом налагаемые штрафы не способствуют борьбе с этим правонарушением - в Германии такие штрафы часто не превышают 15 000 евро.

В США применяется другой подход: здесь информаторы могут рассчитывать на хорошее финансовое вознаграждение, если сообщат о незаконных сбросах в водах США и дело впоследствии окажется в суде. Штрафы там могут достигать нескольких миллионов долларов. При этом разоблачители получают до половины этой суммы. Данная система стимулов могла бы стать моделью и для Европы.

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