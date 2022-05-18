 Загрязнение экологии является причиной каждой шестой смерти в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2022

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Мир

Загрязнение экологии является причиной каждой шестой смерти в мире

Несмотря на снижение смертности от бытовых видов загрязнения окружающей среды, в полтора раза выросло число умерших из-за промышленного загрязнения.

Мусорная свалка на пляже в Панаме.

Мусорная свалка на пляже в Панаме.

Ежегодно около 9 миллионов человек умирают от загрязнения воздуха, почвы и воды, говорится в исследовании о глобальной смертности и уровне загрязнения окружающей среды, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health во вторник, 17 мая.

Загрязнение исследователи называют крупнейшим в мире экологическим фактором риска развития болезней и преждевременной смертности. Ежегодно оно становится причиной каждой шестой смерти в мире, подсчитали ученые. Кроме того, из-за различных форм загрязнения окружающей среды мировая экономика в 2015 году потеряла 4,6 трлн долларов (6,2% мирового ВВП).

Рост смертности из-за загрязнения атмосферы

Несмотря на сокращение смертности от бытового загрязнения, связанного с нищетой, заметно выросла смертность от ухудшения состояния атмосферы и загрязнения токсичными химическими веществами, такими как свинец, пишут ученые.

Загрязнение воздуха каждый год уносит более 6,5 миллиона жизней, свинец и другие химические вещества становятся причиной 1,8 миллиона смертей ежегодно подсчитали ученые. Этот показатель вырос на 7% с 2015 года и более чем на 66% с 2000 года.

В первую очередь это связано с последствиями неконтролируемой индустриализации и урбанизации. К причинами роста смертности от загрязнения экологии исследователи также отнесли увеличение населения, сжигание ископаемого топлива и отсутствие "адекватной национальной и международной политики в отношении химических веществ". Подавляющее число связанных с загрязнением смертей - 90 процентов - приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, отмечается в исследовании.

"Загрязнение представляет собой экзистенциальную угрозу для здоровья человека и планеты и ставит под угрозу устойчивость современного общества", - резюмируют ученые. "Мы сидим в котелке и медленно сгораем", - написал соавтор исследования и глава глобальной некоммерческой организации Pure Earth Ричард Фуллер. 

Смертность от традиционных загрязнителей снижается

В своем анализе ученые разделили традиционные загрязнители, такие как бытовые выбросы или сточные воды, от современных промышленных загрязнителей. Хотя смертность от традиционных загрязнителей во всем мире снижается, она остается серьезной проблемой в Африке, говорится в исследовании. 

Больше всего людей от загрязнения воды и почвы умирают в Чаде, Центральноафриканской Республике и Нигере. В Эфиопии и Нигерии в период с 2000 по 2019 год этот показатель смертности снизился на треть. 

Авторы исследования выдвинули восемь рекомендаций по снижению смертности от загрязнения экологии, подчеркнув необходимость лучшего мониторинга, лучшей отчетности и более жесткого государственного регулирования промышленности и автомобильного транспорта. "Мы абсолютно точно знаем, как решить каждую из этих проблем. Чего не хватает, так это политической воли", -  пишет Фуллер.

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    Автор: Инга Ваннер


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