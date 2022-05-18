Загрязнение экологии является причиной каждой шестой смерти в мире

Ежегодно около 9 миллионов человек умирают от загрязнения воздуха, почвы и воды, говорится в исследовании о глобальной смертности и уровне загрязнения окружающей среды, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health во вторник, 17 мая.

Загрязнение исследователи называют крупнейшим в мире экологическим фактором риска развития болезней и преждевременной смертности. Ежегодно оно становится причиной каждой шестой смерти в мире, подсчитали ученые. Кроме того, из-за различных форм загрязнения окружающей среды мировая экономика в 2015 году потеряла 4,6 трлн долларов (6,2% мирового ВВП).

Рост смертности из-за загрязнения атмосферы

Несмотря на сокращение смертности от бытового загрязнения, связанного с нищетой, заметно выросла смертность от ухудшения состояния атмосферы и загрязнения токсичными химическими веществами, такими как свинец, пишут ученые.

Загрязнение воздуха каждый год уносит более 6,5 миллиона жизней, свинец и другие химические вещества становятся причиной 1,8 миллиона смертей ежегодно подсчитали ученые. Этот показатель вырос на 7% с 2015 года и более чем на 66% с 2000 года.

В первую очередь это связано с последствиями неконтролируемой индустриализации и урбанизации. К причинами роста смертности от загрязнения экологии исследователи также отнесли увеличение населения, сжигание ископаемого топлива и отсутствие "адекватной национальной и международной политики в отношении химических веществ". Подавляющее число связанных с загрязнением смертей - 90 процентов - приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, отмечается в исследовании.

"Загрязнение представляет собой экзистенциальную угрозу для здоровья человека и планеты и ставит под угрозу устойчивость современного общества", - резюмируют ученые. "Мы сидим в котелке и медленно сгораем", - написал соавтор исследования и глава глобальной некоммерческой организации Pure Earth Ричард Фуллер.

Смертность от традиционных загрязнителей снижается

В своем анализе ученые разделили традиционные загрязнители, такие как бытовые выбросы или сточные воды, от современных промышленных загрязнителей. Хотя смертность от традиционных загрязнителей во всем мире снижается, она остается серьезной проблемой в Африке, говорится в исследовании.

Больше всего людей от загрязнения воды и почвы умирают в Чаде, Центральноафриканской Республике и Нигере. В Эфиопии и Нигерии в период с 2000 по 2019 год этот показатель смертности снизился на треть.

Авторы исследования выдвинули восемь рекомендаций по снижению смертности от загрязнения экологии, подчеркнув необходимость лучшего мониторинга, лучшей отчетности и более жесткого государственного регулирования промышленности и автомобильного транспорта. "Мы абсолютно точно знаем, как решить каждую из этих проблем. Чего не хватает, так это политической воли", - пишет Фуллер.

Смотрите также:

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Заморские яблоки В Германии бытует мнение, что с экологической точки зрения местные овощи и фрукты - например, яблоки - лучше импортных. Однако длительное хранение яблок в холодильниках-рефрижераторах, до которых собранный урожай тоже еще нужно довезти, наносит больше вреда природе, чем доставка яблок морским путем, скажем, из Новой Зеландии и дальнейшее распределение их по магазинам.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В машине или вручную? Мыть посуду лучше руками, чем в посудомоечной машине, так как расходуется меньше воды и энергии: тут как будто спорить не о чем. Но специалисты подсчитали: чтобы перемыть 140 столовых приборов, тарелок и чашек экономичная посудомоечная машина расходует 1 киловатт электроэнергии и 15 литров воды. На то же самое, но под краном, мы тратим вдвое больше воды и на 28 процентов больше электроэнергии.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В чем нести покупки? Казалось бы, по сравнению с пластиковыми пакетами и холщовыми сумками бумажные пакеты должны быть оптимальнее с точки зрения защиты окружающей среды. Но бумажные пакеты недолговечны, для их изготовления используются вредные химические вещества и огромные затраты энергии. Так как холщовые сумки, как правило, используются много раз, они в данном случае лучше.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Электромобиль спасет мир? Машина, способная "заправляться" из розетки, спасет мир? Однако на самом деле современный электромобиль существенно экологичнее машины с бензиновым или дизельным двигателем только в городской черте. Вредные выбросы при изготовлении электромобиля и особенно его аккумулятора всего на треть меньше, чем в случае автомобиля с бензиновым двигателем.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сомнительная бутылочная тара Стеклянные бутылки лучше для природы, чем пластиковые, - тут как будто тоже спорить не о чем. Но оказывается, что пластиковые бутылки многоразового использования, у которых срок использования больше, чем у стеклянных, на самом деле экологичнее. При производстве 1000 литров напитков в стеклянных бутылках выброс углекислого газа составляет 84 килограмма, тогда как в пластиковых – только 69.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сою - на мясо? Соевые заменители мясных продуктов (например, тофу) считаются полезнее мяса. Вместе с тем, "мясоеды" обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке, вырубают тропические леса. Леса действительно вырубают. Но 98 процентов урожая сои в мире идет на корм для крупного рогатого скота, свиней и кур. Так что природу губят и тофу, и сочный стейк.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Ресайклинг по-немецки Германия – мировой рекордсмен по сортировке бытовых отходов, уверены немцы. Скептики же призывают упразднить эту сложную систему, ведь часто все отправляется в одну и ту же топку. Не совсем так, говорят эксперты: сжигается обычно 30 процентов, максимум 50 процентов пластиковых стаканчиков и бумаги. Остальные все же перерабатываются во вторичное сырье. Автор: Инга Ваннер

