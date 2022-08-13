За сведения о причинах загрязнения реки в Польше предложили 1 млн злотых

Полиция предложила 1 млн злотых (свыше 210 000 евро) за информацию, которая приведет к задержанию преступников в связи с загрязнением реки Одра (Одер) на границе Германии и Польши и массовой гибелью рыбы. Об этом сообщил в субботу, 13 августа, заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в городе Гожув-Велькопольски.

"Мы хотим найти ответственных и наказать виновных в экологическом преступлении, о котором, вероятно, идет речь", - в свою очередь отметил руководитель правительства Матеуш Моравецкий.

Сбор мертвой рыбы

Глава Западнопоморского воеводства Збигнев Богуцкий сообщил, что на Одре будут построены две плотины для сбора мертвой рыбы. "Вещество, которое стало причиной загрязнения, не распознано ни польской, ни немецкой стороной", - отметил Богуцкий.

Результаты изучения мертвой рыбы и проб воды, взятой из реки, должны быть известны в течение следующей недели. До тех пор подходить к воде, купаться, а также ловить рыбу не рекомендуется.

Председатель Польской ассоциации рыболовов во Вроцлаве Анджей Свентах напомнил, что первые признаки проблем с экологией появились в конце июля.

Увеличилось содержание солей и ртути

Министр сельского хозяйства и окружающей среды федеральной земли Бранденбург Аксель Фогель (Axel Vogel) ранее отметил, что в реке очень сильно увеличилось содержание солей.

Кроме того, как передал германский телеканал RBB, сотрудники государственной лаборатории, отвечающей за проверку качества воды, обнаружили во взятых пробах большое содержание ртути.

Премьер-министр Польши отправил в отставку двух высокопоставленных чиновников, которые, по словам премьера, слишком медленно отреагировали на массовую гибель рыбы. Речь идет о начальнике государственного агентства "Польские воды" Пшемыславе Даце и о главном инспекторе охраны окружающей среды Михале Мистшаке.

Смотрите также:

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против атомного оружия В 1971 году США проводили атомные испытания у берегов Аляски. Свою акцию против этих взрывов активисты назвали "Гринпис". Они хотели проникнуть в зону испытаний на одноименном паруснике. Попытка не удалась, но название осталось: "Гринпис" стала самой известной экологической организацией в мире.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Военные атаковали лодку Французское государство не хочет, чтобы его беспокоили во время ядерных испытаний, и жестоко реагирует. В 1973 году катер "Гринпис" был протаранен французским военным кораблем. В 1985 году французский секретный агент потопил лодку "Гринпис" в Новой Зеландии, погиб фотограф. После 188 испытаний атомных бомб Франция в 1996 году прекратила их.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против пестицидов В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против китобойного промысла Широко известны и протесты "Гринписа" против китобойного промысла. Мораторий, действующий с 1986 года и запрещающий коммерческую охоту на китов, стал большим успехом "Гринписа". Однако Исландия, Норвегия и Япония игнорируют этот запрет, поэтому протестные акции продолжаются, как на этом фото - перед японским китобойным судном.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Нефтяная промышленность В 1995 году активисты "Гринпис" поднялись на борт нефтяной платформы Brent Spar в Северном море. Shell хотела затопить эту старую платформу. Автомобилисты проявили солидарность и бойкотировали заправочные станции Shell. Компания от планов отказаласья. Сегодня протесты направлены против нефтяной промышленности, поскольку она игнорирует цель - снижение средней температуры планеты на 1,5 градуса.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Защита биоразнообразия В 2006 году активисты "Гринпис" развернули огромный баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро по случаю конференции ООН по биоразнообразию: "Будущее планеты в ваших руках". Активисты предостерегают от опасности массового исчезновения животных и растений из-за расширения промышленного сельского хозяйства. Этот процесс представляет угрозу будущих поколений.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против угольных электростанций В 2009 году активисты "Гринпис" поднялись на 200-метровую трубу британской угольной электростанции Kingsnorth и вынудили ее закрыть. Эта акция и последовавший за ней судебный процесс помогли Великобритании стать примером поэтапного отказа от угля. Почти все угольные электростанции в стране закрыты, последняя будет остановлена в 2024 году.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Пластиковые отходы "Гринпис" давно объявил войну пластиковым отходам. Активисты требуют отказаться от использования микропластика в косметике, запретить одноразовую пластиковую посуду и так далее. Некоторых изменений уже удалось добиться, но до полной победы пока еще далеко.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию За чистую моду "Гринпис" призывает компании, производящие одежду, отказаться от использования опасных химикалий. С 2014 года 80 компаний взяли на себя обязательство отказаться от них. На этом снимке индонезийские модели рекламируют экологически чистую моду на рисовом поле в провинции Западная Ява. Рисовое поле было заражено опасными отходами текстильной промышленности.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Тропические леса Мясо уничтожает тропический лес: многие люди еще не осознают эту связь. "Гринпис" обращает на это внимание своим баннером в лондонском ресторане Burger King. Спрос на мясо ведет к выжиганию лесов в Амазонии. На освобождаемых таким образом землях устраивают пастбища для крупного рогатого скота и соевые плантации. Все это делается ради экспорта мяса и в ущерб экологии.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Будущее без угольной энергии Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию Против "урановых хвостов" Активисты российского представительства "Гринпис" 18 сентября 2020 года организовали акцию под лозунгом "Россия - не ядерная свалка". Волонтеры развесили в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге баннеры с таким слоганом. Таким образом экоактивисты выразили протест против ввоза в Россию так называемых "урановых хвостов" и хранения чужих ядерных отходов на территории страны.

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию "Гринпис" в Припяти Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году. Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц

