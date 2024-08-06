Терешкова и Сноуден. Как в обществе зарождаются герои

Сеанс героизации и ее разоблачения провели на выставке "Принцип героя". Герой создается поклонниками и СМИ и сдувается, как шар, доказали в Берлине.

Фрайбургский университет совместно с Центром военной истории и социальных наук Бундесвера в Потсдаме и Военно-историческим музеем Бундесвера в течение двенадцати лет исследовал феномен возникновения в общественном сознании героев.

Результаты представили в пространстве бывшего аэродрома Берлин-Гатов (Flugplatz Berlin-Gatow), где сегодня располагается Военно-исторический музей. Однако выставка под названием "Принцип героя - о героизации и героизме" ("Prinzip Held*. Von Heroisierungen und Heroismen"), оформлением которой занимались Rimini Protokoll, заставляет взглянуть на громкие имена скептически.

Пространство музея погружает зрителя в особую атмосферу

Попав на огромную территорию музея, где под открытым небом грозно застыли военные самолеты разных эпох, сложно не поддаться пафосу войны и трепету перед людьми в форме пилотов, которые когда-то движениями штурвалов творили историю мировых держав. Выставки Военно-исторического музея располагаются в помещениях бывшего аэродрома и рассказывают 120-летнюю историю развития военной авиации в Европе.

Новая экспозиция "Принцип героя" расположилась в ангаре номер 5. От других помещений ее сразу отличает необычно оформленный вход - посетитель входит в выставочное пространство под громкую аудиозапись восхищенных криков толпы, пробираясь через висящие полотнища с фотографиями сотен людей. В противовес классическому оформлению постоянных выставок музея с их макетами самолетов в натуральную величину и подробными биографиями героев-военных, просторный ангар производит впечатление развлекательной квест-комнаты. Художественным оформлением выставки под руководством куратора Горха Пикена (Gorch Pieken) занимались Хельгард Хауг (Helgard Haug) и Даниэль Ветцель (Daniel Wetzel) из Rimini Protokoll совместно со сценографом Домиником Штайнманом (Dominik Steinmann).

Пространство ангара дробно разделено на секции, каждая требует от посетителя некоего действия: сесть на скамью и прочитать таблички необычного почтомата, выйти на ринг и сразиться с противником, забраться на трибуну и прочитать речь-отречение политика. Свою историю имеет необычная мебель, которую использовали для оформления выставки. Это коллекция 1972 года Отто Айхера (Otto "Otl" Aicher), созданная специально для летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, и после переданная немецким вооруженным силам.

Как рождаются герои в обществе

44 героя из разных эпох и сфер деятельности рассказывают посетителям выставки свои истории: спортсмены, политики, ученые, рок-звезды, военные, люди, чьи имена не сохранились или наоборот стали поп-клише: "Битлз", Грета Тунберг, Александр Македонский, Валентина Терешкова, Эдвард Сноуден.

Постепенно, от сектора к сектору, посетитель понимает общие правила, по которым в сознании общества беспрерывно зарождаются образы новых героев.

Грета Тунберг, Александр Македонский, Валентина Терешкова, Эдвард Сноуден, - на выставке в Берлине рассказывают, как зарождаются герои Фото: DW

Основные из них: герои всегда ломают привычные границы возможного и меняют стандарты общества. Героя не существует без публики, аудитории, восторженных поклонников. А значит его героизм - истинный или надуманный - должен непременно тиражироваться. Сегодня это происходит через СМИ и соцсети так же, как раньше - через мифы и памятники. Герой возникает в однородном обществе, с примерно равными ценностями. Ведь часто то, что является подвигом для одних - преступление для других. Климатические активисты могут быть героизированы только теми, кто признает изменение климата важнейшей проблемой человечества. Для всех остальных они нарушители спокойствия, которые мешают движению транспорта, создают хаос и бессмысленно портят бесценные произведения искусства. В Центральной Азии Чингисхан на протяжении веков считается героическим образцом для подражания. В то же время в европейской традиции его деяния рассматриваются как массовые убийства и жестокость к мирным людям.

Один из важных атрибутов героизации - подчеркнутая маскулинность. Женщины-героини часто должны выглядеть как мужчины, чтобы добиться статуса в глазах общества. Мелли Биз (Melli Beese), которая первой в Германии получила лицензию пилота, преодолевая сопротивление общества, вынуждена была вести себя и одеваться "по-мужски".

Исследования, на которых основана выставка "Принцип героя", говорят об искажениях, которым подвергается личность героя. В абсолютном большинстве случаев, в общественном мифе герой действует в одиночестве, в то время как его ближайшие соратники, без которых "подвига" бы не случилось, вычеркиваются из героической истории. Так, микробиолог Луи Пастера достиг всемирной известности, благодаря своим исследованиям. Однако его коллеги, Эмиль Ру и Шарль Чемберлан, которые работали вместе с ним и внесли значительный вклад в научные труды, оказались незаслуженно забыты.

Герои, которые всегда рядом

Одни герои беспрерывно сменяются другими, демонстрируют создатели выставки "Путь героя". Сегодня статус Христофора Колумба как героического исследователя подвергается жесткой критике. Коренные народы Америки требуют помнить о трагедии своих предков как следствии этих открытий. Их голос становится важнейшим в переосмыслении наследия Колумба.

Это "машина Героя", которую запускают сами посетители Фото: DW

Также пересмотрена история героизма полярного исследователя Роберта Фолкона Скотта, который вместе с четырьмя спутниками проиграл "гонку к Южному полюсу" и погиб от недоедания, болезней и переохлаждения. В родной Великобритании Скотт долго считался национальным героем. Лишь в 1970-х годах миф был развеян, и сейчас в научном сообществе идут дискуссии о том, следует считать Скотта героем или некомпетентным самозванцем, приведшим экспедицию к гибели.

Высокий градус агрессивной маскулинности героев вдруг нарушается одним из финальных стендов выставки. Он посвящен опросу студентов, который много лет проводит университет Фрайбурга. В рейтинге "Кто является вашим героем" у молодых людей неожиданно побеждают родители. "Моя мама. Она поддерживает меня, даже если я не прав". "Мой герой - это отец. Он всегда был рядом со мной", - отвечают студенты.

В завершении выставки "Принцип героя - о героизации и героизме" посетителей ждет необычный аттракцион в смежном пространстве. Это "машина Героя", которую запускают сами посетители, совместными усилиями нажимая 20 рычагов, расположенных по ее периметру. Тогда, издавая утробные звуки и выпуская пар, в центре зала надувается гигантская, монстроподобная абстрактная фигура, до радостного визга восхищая детей, обступивших волшебное устройство. Как только зрители перестают добровольно накачивать ее воздухом, фигура бесславно сдувается, изящно подводя итог многолетним теоретическим исследованиям процесса создания героев.

Выставку "Принцип героя - о героизации и героизме" можно будет увидеть в Военно-историческом музее аэродрома Берлин-Гатов до 3 ноября 2024 года. Вход бесплатный.