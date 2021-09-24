 Чем занимаются немецкие бабушки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.11.2021

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Культура и стиль жизни

Чем занимаются немецкие бабушки

Кругосветное путешествие на пенсии - такую мечту многие немецкие бабушки променяли на новое увлечение. Движение Omas for Futute набирает обороты.

Кордула Вайман

"Если старики не подключатся к проблеме, то у молодежи не останется никаких шансов", - считает экоактивистка Кордула Вайман

Шведская школьница Грета Тунберг доказала, что  молодежь волнуют проблемы экологии. Ее пример в Германии и во многих других странах вызвал всплеск политической активности молодежи. Однако тема экологии, конечно, волнует не только школьников и студентов. Проблема глобального потепления не дает покоя и немецким пенсионерам.

Кордула Вайман (Cordula Weimann) выбрала совсем не тихую старость. Когда жительница Германии осознала масштабы надвигающегося климатического кризиса, она для начала решила постараться изменить что-то на местном уровне. Раньше она гоняла на спортивном автомобиле и летала в отпуск в жаркие края. Сейчас ее жизнь кардинально изменилась: немецкая пенсионерка стала инициатором экологического движения Omas for Future. Это своеобразная альтернатива Fridays for Futureдля старшего поколения, направленная на поддержку глобального молодежного движения .

"Я сказала себе тогда, если старики не подключатся к проблеме, то у молодежи не останется никаких шансов", - говорит Кордула Вайман в интервью DW. Так появилось экодвижение для немецких пенсионеров с фокусом на осознанное потребление.

"Позеленевшие" немецкие избиратели

На последних парламентских выборах в Германии избиратели проголосовали за перемены. Явный прирост голосов, отданных за политическую партию "Союз-90/"зеленые", по сравнению с предыдущими выборами, отчетливо демонстрирует, что избиратели испугались последствий изменений климата.

"Это важный факт, что мы, бабушки и дедушки, можем влиять на будущее наших детей не только, голосуя на выборах, но и меняя наше повседневное потребительское поведение", - считает женщина. Она знает, что люди старшего поколения начинают позволять себе больше, когда вырастают дети. "Многие решают жить для себя и начинают кататься по миру, водить дорогие машины", - отмечает она.

Вайман ощутила это на собственном опыте. Прежде чем вступить на экотропу, она была индивидуальным предпринимателем. Состоявшаяся мама и успешная бизнес-леди, она тогда думала: "Я так много работаю, значит - могу себе и многое позволить. Чем больше я работала, тем больше мне требовалась компенсация, чтобы установить баланс. В те времена я считала, что ездить на кабриолете - это статусно", - признается экоактивистка.

Кордула Вайман

Кордула Вайман - основатель экодвижения Omas for Future

Вайман, выросшая на западе Германии, говорит, что с детства заботилась о природе. Но именно последние годы она начала все больше осознавать,  что потребительское отношение наносит непоправимый вред планете.

Сейчас пенсионерка живет в экологичном деревянном доме в Лейпциге. Она также отказалась от спортивной машины в пользу электромобиля, больше не покупает новую одежду и ест мало мяса.

Пожилая женщина признается, что переход на новый образ жизни происходил постепенно. Теперь она пытается помочь другим немецким пенсионерам сделать выбор в пользу осознанного потребления. На сегодняшний день в Германии успешно работают 40 региональных отделений экодвижения "Бабушки ради будущего". И несмотря на слово "бабушка" в названии, участие дедушек здесь так же поощряется. Эта экогруппа - активный участник и инициатор климатических митингов и кампаний. Все они направлены на более широкий охват и осведомленность пожилых граждан, которые не так активны в социальных сетях, как молодежь.

Диалог поколений

В отличие от движения Fridays for Future, зародившегося в августе 2018 года, "Бабушки" не ставят перед собой глобальной повестки. Их работа строится на более локальных изменениях.

Вайман также подчеркивает, что движение Omas for Future не пропагандирует веганство, которое сегодня так отстаивает молодежь. "Конечно, мы должны есть гораздо меньше мяса. Но мы не догматичны и никого ни к чему не принуждаем", - говорит она.

В то время как движение за климат часто рассматривается как популярное именно среди молодых активистов, Вайман уверена, что оно объединяет представителей всех возрастов и социальных групп. Пенсионерка хотела бы, чтобы группа ее пожилых единомышленников продолжала и дальше расширяться: "Мной движет любовь к детям и всё, что я могу сделать для их будущего - потреблять бережно и осознанно".

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    Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц


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