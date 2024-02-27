В Германии решили переписать детскую литературу?

Книги известного немецкого классика детской литературы о приключениях Джима Пуговки вышли с изменениями в новом издании. Дискуссии о границах между политкорректностью и цензурой - явление уже не новое.

В минувшую субботу, 24 февраля, в книжные магазины Германии поступили "новые" книги классика немецкой детской литературы Михаэля Энде (Michael Ende), который умер почти 30 лет назад. Под новыми книгами имеются в виду не просто переизданные, а измененные произведения "Джим Пуговка и машинист Лукас" и "Джим Пуговка и чертова дюжина" - мировые бестселлеры, переведенные на 35 языков.

Изменились не только обложка и иллюстрации к тексту (Джим Пуговка изображен теперь без трубки с табаком, и его губы больше не выделаются на общем фоне). Из книги также исчезли некоторые слова, например - оскорбительное слово "негр".

Из нового издания книг Михаэля Энде убрали не только слово на букву "н"

Книга была написана в начале 1960-х годов. Как подчеркивают в издательстве Thienemann, этой книгой писатель создал образ в противовес национал-социалистической идеологии, с которой он сам столкнулся в юности. "Он сделал это в увлекательной и юмористической форме, языком и образами, которые также понятны детям", - заявили в издательстве в связи с выходом нового издания.

Глава издательства Бербель Дорвайлер (Bärbel Dorweiler) подчеркнула, что очень жаль, что книгу неоднократно обвиняли в расизме из-за слова на букву "н". В интервью радиостанции SWR она сказала, что обвинения в расизме - не про это произведение, но они стали мешать в продвижении книги и получению удовольствия от ее прочтения.

Найдите отличия! Новое и старое издания книги Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Слово на букву "н" в книге встречается только в одном месте, и произносит его один герой - увидев темнокожего ребенка в ящике. В оригинале читаем: "Полагаю, чтo этo негритенoк", - сказал гoспoдин Эрмель с очень умным видoм". Как подчеркивают в самом издательстве, писатель вложил это слово в уста героя не случайно, а как раз для того, чтобы показать, насколько ограниченным является господин Эрмель с его узким мировоззрением. И, тем не менее, слово это со страниц книги в новом издании исчезло - чтобы не искушать юного читателя неполиткорректными понятиями.

Слово на букву "н" - оскорбительное, об этом вам расскажет любой ребенок в Германии. В сообщении для СМИ издательство подчеркнуло, что изменения были сделаны с согласия наследников великого писателя, наверняка их одобрил бы и сам автор.

Книги Михаэля Энде - далеко не первые и явно не последние. В 2023 году в Великобритании обострилась дискуссия о границах между политкорректностью, уместностью и цензурой. Дебаты начались после того, как при переиздании сказок одного из главных детских писателей Великобритании Роальда Даля издательство решило отредактировать их, убрав потенциально оскорбительные для героев характеристики.

Как в Германии отреагировали на новое издание

Ральф Швайкарт (Ralf Schweikart), председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur, которое с 1955 года является главной организацией в Германии, занимающейся литературой для детей и юношества, в интервью DW не скрывает своего удивления: "Еще два года назад у нас проходил семинар "Cancel Literature", тогда госпожа Дорвайлер (глава издательства Thienemann. - Ред.) отстаивала позицию, почему они еще не предприняли изменений в тексте, подчеркнув, что с наследниками Энде издательство одного мнения: в тексте не будут проводиться корректировки. Поэтому я немного удивлен".

"При этом в сказку "Маленькая Баба-Яга" писателя Отфрида Пройслера (Otfried Preußler) уже были внесены изменения, чтобы сделать текст более живым и не обсуживать определенные стереотипы. Поэтому было предсказуемо, что изменения коснутся и книги "Джим Пуговка и машинист Лукас", - подвел итог Ральф Швайкарт.

Мориц Зайберт (Moritz Seibert), худрук боннского театра для детей Junges Theater Bonn (JTB), на сцене которого с успехом шел спектакль "Джим Пуговка и машинист Лукас", новости об изменениях в книге Михаэле Энде удивился, но совсем по другой причине: "Я думал, что это уже давно произошло. Несколько лет назад уже вносились изменения в эту книгу - реальные географические названия стран изменили на выдуманные". В целом он считает дискуссии об уместности использования тех или иных понятий очень важными.

"Как раз в детской литературе необходимо пересматривать, что сегодня может быть воспринято как расистское высказывание. Важно менять вещи, которые могут оскорбить кого-то", - говорит Мориц Зайберт.

Критики в социальные сетях и некоторых печатных СМИ поставили под сомнение целесообразность переписывания классиков мировой литературы и высказали предположение, что это больше нужно взрослым, чем детям. Председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur с ними согласиться не может: "Я думаю, что речь идет все-таки об опыте, который в итоге получают дети в результате прочтения этих произведений. Даже если тексты создавались с позитивными посылом в духе своего времени, вполне вероятно, что сегодня некоторые пассажи уже не отвечают нашим представлениям. И если эти тексты можно изменить, не меняя смысла и характера произведения, то мне это кажется вполне легитимным".

У Джима Пуговки отняли курительную трубку. Это плохо или хорошо?

В случае с произведениями Михаэля Энде важно отметить, что издательство оставило оба варианта: и издание, в которое внесены изменения, и оригинал. Поэтому обвинения в цензуре Ральф Швайкарт точно считает неуместными. "Родители могут выбрать, какой вариант хотят читать ребенку. Мне кажется, это честное решение". Его лично не смущает тот факт, что на обложке книги Джим Пуговка изображен без курительной трубки, но вот в том, что касается текста, у немецкого эксперта возник вопрос, а нужно ли было вносить изменения? "Потому что это уже больше, чем просто отказ от слова на букву "н", - объясняет председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur.

"По случаю помолвки маленькая принцесса Ли Си подарила Джиму трубку, как у Лукаса, только поновее и не такую большую", - читаем в оригинале. Но детям не дарят табак и все что с этим связано. Поэтому в новом варианте - ремень. "Разве это было нужно менять? Лукас - фигура с трубкой, целостный, сложившийся образ. И от этого изменения, как мне кажется, он что-то теряет. Это ведь фиктивный герой, а не машинист из нашей жизни. Но об этом можно спорить", - считает Ральф Швайкарт. По словам эксперта, это не единственный пассаж в тексте, который вызвал у него вопросы.

Худрук театра юного зрителя в Бонне о трубке не сожалеет. "Мы уже давно от нее отказались в своих постановках, - говорит Мориц Зайберт. - Мы всегда говорили, что не хотим, чтобы ребенок или юноша курил табак или что-то другое".

Исполнители главных ролей - Лукаса и Джима - на сцене театра Junges Theater Bonn (JTB), где шел спектакль "Джим Пуговка и машинист Лукас" Фото: Junges Theater Bonn

В новом издании меньше внимания уделяется цвету кожи главного героя. DW cпросила интенданта немецкого театра, готов ли он на следующем кастинге на роль Джима отказаться от темнокожего исполнителя главной роли. Мориц Зайберт подчеркнул, что в театре уже давно придерживаются принципа "Color-blind casting", когда цвет кожи не играет значения при утверждении актера или актрисы на роль: "У нас уже была ситуация, когда девочка с африканскими корнями играла дочь родителей неафриканского происхождения, наша публика это приняла".

Мнения о необходимости адаптации уже ставших классикой мировой литературы произведений разделились. А что бы сказал сам немецкий классик? "Это, конечно, немного спекулятивно, но я думаю, что он не обрадовался бы, нахмурился и сказал: "С чего бы это?" Пришлось бы с ним дискутировать, а Михаэль Энде был не самым простым человеком своего времени, но в итоге я думаю, он бы согласился", - предполагает Ральф Швайкарт.

В современной практике есть примеры, когда семья и наследники писателя выступают против предлагаемых корректив. Ральф Швайкарт напомнил дискуссии вокруг книг Астрид Линдгрен. "У меня нет опасений, что мы лишимся оригиналов. Но нужно, конечно, задаваться вопросом, насколько изменения вторгаются в образ мысли самого автора и меняют смысл произведения. В случае с британским писателем Далем широкая общественность посчитала, что вмешательство было чрезмерным. С Джимом Пуговкой, думаю, мы имеем дело с допустимыми изменениями оригинала", - уверен Швайкарт.

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