25 лет назад немец сотворил самого страшного зверя

Четверть века назад вышла книга "Груффало" британского автора Джулии Дональдсон. История, ставшая настоящим бестселлером, была переведена на более чем 100 языков. А нарисовал самого страшного зверя немецкий иллюстратор.

Несмотря на свой устрашающий вид, он стал настоящим любимцем миллионов детей и их родителей. "Есть у него клыки, и когти тоже есть, /И преогромнейшая пасть, а в ней зубов не счесть", - эти строки из "Груффало", бестселлера британского автора Джулии Дональдсон, звучат на более чем 100 языках. Дети дошкольного возраста знают историю наизусть, но помимо ритмичного повествования они обожают рассматривать картинки в этой книге. Джулия Дональдсон изначально даже не думала, что история о лесном чудовище когда-либо будет опубликована. Для нее такой успех книги стал настоящей неожиданностью.

Как немецкий иллюстратор оказался в ловушке у зверя

В интервью немецкому информационному агентству dpa она рассказала, что на встречах с читателями всегда есть дети, знающие истории о Груффало наизусть. "Всегда есть и родители, которые думают, что их дети единственные в мире, кто это умеет. Я их не переубеждаю", - говорит она.

Самого страшного зверя в лесу, которого обвел вокруг пальца хитрый мышонок, нарисовал немецкий иллюстратор Аксель Шеффлер (Axel Scheffler). Книга вышла 23 марта 1999 года и молниеносно завоевала любовь публики по всему миру.

Аксель Шеффлер уже много лет проживает в Лондоне. Здесь он стал уже настоящей звездой. Встречи с королевой Камиллой для него - не редкость.

Немецкий иллюстратор в компании британской королевы Камиллы и жены президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер на встрече с юными читателями в Гамбурге. 2023 год Фото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

"Груффало" существует уже на 107 языках, а по информации специализированного британского издания The Bookseller, было продано свыше 18 миллионов экземпляров обеих книг - "Груффало" и "Дочурка Груффало" - по всему миру. Аксель Шеффлер не скрывает своей радости за "Груфалло", правда, в интервью немецкому агентству dpa он не без сожаления отмечает, что "ты навсегда так и останешься иллюстратором Груфалло". На счету 66-летнего художника много успешных произведений, над которыми он работал с Джулией Дональдсон. "Место на метле", - одна из их книг, полюбившихся детям. В работе Шеффлера не найти реализма, но ему всегда удается наделить своих героев душой. Персонажи, создаваемые им, убедительны.

Что пугает самого иллюстратора

Сегодня Дональдсон и Шеффлер работают самостоятельно, но их по-прежнему объединяет переписка. Британская писательница радуется каждому письму от своего коллеги, ведь он часто сопровождает письма своими набросками и рисунками. Именно письма немецкого художника стали предметом целой экспозиции, которую можно было увидеть уже в разных городах Германии.

Искусство на почтовых марках - одна из работ художника Акселя Шеффлера Фото: Museum für Kommunikation Berlin//MSPT/dpa/picture alliance

Сам Шеффлер, проживающий в Великобритании, с беспокойством смотрит на события, происходящие в Германии. Особенно его тревожит тема антисемитизма. "То, что евреи в Германии должны испытывать страх, отправляясь в школу, я считаю это просто невыносимым", - заявил иллюстратор dpa. Ему сложно поверить и осознать тот факт, что в Германии усиливаются праворадикальные настроения в обществе. Для создания книг для детей нужен определенный заряд оптимизма. 25 лет назад, когда он работал над "Груффало" это давалось ему легче, чем сегодня, подчеркивает Шеффлер.

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