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25 лет назад немец сотворил самого страшного зверя

Марина Борисова
22 марта 2024 г.

Четверть века назад вышла книга "Груффало" британского автора Джулии Дональдсон. История, ставшая настоящим бестселлером, была переведена на более чем 100 языков. А нарисовал самого страшного зверя немецкий иллюстратор.

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Аксель Шеффлер демонстрирует свои эскизы груффало
Груффало мог бы выглядеть и иначе? Аксель Шеффлер демонстрирует свои ранние эскизы Фото: Christoph Meyer/dpa/picture alliance

Несмотря на свой устрашающий вид, он стал настоящим любимцем миллионов детей и их родителей. "Есть у него клыки, и когти тоже есть, /И преогромнейшая пасть, а в ней зубов не счесть", - эти строки из "Груффало", бестселлера британского автора Джулии Дональдсон, звучат на более чем 100 языках. Дети дошкольного возраста знают историю наизусть, но помимо ритмичного повествования они обожают рассматривать картинки в этой книге. Джулия Дональдсон изначально даже не думала, что история о лесном чудовище когда-либо будет опубликована. Для нее такой успех книги стал настоящей неожиданностью.

Как немецкий иллюстратор оказался в ловушке у зверя

В интервью немецкому информационному агентству dpa она рассказала, что на встречах с читателями всегда есть дети, знающие истории о Груффало наизусть. "Всегда есть и родители, которые думают, что их дети единственные в мире, кто это умеет. Я их не переубеждаю", - говорит она.

Самого страшного зверя в лесу, которого обвел вокруг пальца хитрый мышонок, нарисовал немецкий иллюстратор Аксель Шеффлер (Axel Scheffler). Книга вышла 23 марта 1999 года и молниеносно завоевала любовь публики по всему миру.

Аксель Шеффлер уже много лет проживает в Лондоне. Здесь он стал уже настоящей звездой. Встречи с королевой Камиллой для него - не редкость.

Немецкий иллюстратор в компании британской королевы Камиллы в Гамбурге в 2023 году
Немецкий иллюстратор в компании британской королевы Камиллы и жены президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер на встрече с юными читателями в Гамбурге. 2023 годФото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

"Груффало" существует уже на 107 языках, а по информации специализированного британского издания The Bookseller, было продано свыше 18 миллионов экземпляров обеих книг - "Груффало" и "Дочурка Груффало" - по всему миру. Аксель Шеффлер не скрывает своей радости за "Груфалло", правда, в интервью немецкому агентству dpa он не без сожаления отмечает, что "ты навсегда так и останешься иллюстратором Груфалло". На счету 66-летнего художника много успешных произведений, над которыми он работал с Джулией Дональдсон. "Место на метле", - одна из их книг, полюбившихся детям. В работе Шеффлера не найти реализма, но ему всегда удается наделить своих героев душой. Персонажи, создаваемые им, убедительны.

Что пугает самого иллюстратора

Сегодня Дональдсон и Шеффлер работают самостоятельно, но их по-прежнему объединяет переписка. Британская писательница радуется каждому письму от своего коллеги, ведь он часто сопровождает письма своими набросками и рисунками. Именно письма немецкого художника стали предметом целой экспозиции, которую можно было увидеть уже в разных городах Германии.

Одна из работ художника Акселя Шеффлера
Искусство на почтовых марках - одна из работ художника Акселя ШеффлераФото: Museum für Kommunikation Berlin//MSPT/dpa/picture alliance

Сам Шеффлер, проживающий в Великобритании, с беспокойством смотрит на события, происходящие в Германии. Особенно его тревожит тема антисемитизма. "То, что евреи в Германии должны испытывать страх, отправляясь в школу, я считаю это просто невыносимым", - заявил иллюстратор dpa. Ему сложно поверить и осознать тот факт, что в Германии усиливаются праворадикальные настроения в обществе. Для создания книг для детей нужен определенный заряд оптимизма. 25 лет назад, когда он работал над "Груффало" это давалось ему легче, чем сегодня, подчеркивает Шеффлер.

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