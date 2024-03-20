Канцлер Олаф Шольц открывает книжную ярмарку в Лейпциге

Канцлер Шольц выступит в Лейпциге с речью, а премию "За европейское взаимопонимание" вручат Омри Бёму - немецко-израильскому философу и бывшему сотруднику израильской контрразведки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вечером в среду, 20 марта, выступит с приветственной речью на торжественном открытии Лейпцигской книжной ярмарки - одного из крупнейших литературных форумов мира, сообщает агентство epd.

Кроме того, в рамках церемонии открытия будет вручена Лейпцигская книжная премия "За европейское взаимопонимание", считающаяся одной из важнейших литературных наград Германии. В 2024 году ее лауреатом стал Омри Бём - немецко-израильский философ и бывший сотрудник израильской контрразведки "Шабак", мечтающий об общем государстве для евреев и палестинцев.

Омри Бём - лауреат Лейпцигской книжной премии "За европейское взаимопонимание" 2024 года Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Премию ему присудили за книгу "Радикальный универсализм. За пределами идентичности". В заявлении жюри говорится, что Бём защищает суть гуманистического универсализма, приверженность идее равенства всех людей и выступает "против любой релятивизации".

Лейпцигская книжная ярмарка откроет двери для посетителей и специалистов в четверг, 21 марта. В рамках форума также пройдет ярмарка Manga-Comic-Con и традиционный Лейпцигский фестиваль чтения.

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