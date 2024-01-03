Бывший сотрудник спецслужбы Израиля получит немецкую премию

Немецко-израильский философ и бывший сотрудник израильской контрразведки "Шабак", мечтающий об общем государстве для евреев и палестинцев? Да, он существует. Его зовут Омри Бём, и он стал лауреатом Лейпцигской книжной премии "За европейское взаимопонимание" 2024 года, получив награду за свою книгу "Радикальный универсализм. За пределами идентичности".

В заявлении жюри говорится, что Бём защищает суть гуманистического универсализма, приверженность идее равенства всех людей и выступает "против любой релятивизации".

За универсализм и против политики идентичности

Омри Бём энергично защищает свою точку зрения, что нередко вызывает бурную реакцию. В эссе "Израиль. Утопия", опубликованном в 2020 году, он называет сионизм несовместимым с гуманистическими ценностями и выступает за переосмысление израильской государственности. Вместо решения о двух государствах в своей "Утопии" он говорит об израильско-палестинской федерации - одной стране для обоих народов.

Омри Бём на Франкфуртской книжной ярмарке в 2022 году Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

Даже после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и начала военных действий в секторе Газа Бём не изменил свою позицию. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил: "Мы имеем дело с невыносимой ситуацией, когда необходимо сделать невозможное. (...) Мы должны найти пути для политического решения в будущем. Единственная альтернатива полномасштабной войне - это компромисс в виде федерации".

Агент секретной службы и образцовый студент

Омри Бём родился в Хайфе в 1979 году и вырос в небольшой деревне Гилон в Галилее - "под влиянием образованной немецкой бабушки-еврейки и заботящегося о традициях ирано-еврейского дедушки", как однажды процитировала его газета Jüdische Allgemeine. Он проходил военную службу в израильской секретной службе "Шин Бет". Благодаря отличным оценкам он учился в университете Тель-Авива в рамках междисциплинарной программы имени Ади Лаутмана для одаренных студентов, а темой его докторской диссертации в знаменитом Йельском университете в США стала критика Эммануэлем Кантом трудов Спинозы.

С Германией Бёма связывает не только бабушка. Какое-то время он учился в Гейдельберге, а в 2010 году работал научным сотрудником в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене и занимался научными исследованиями в Берлине. У него немецкое и израильское гражданство. Сегодня Омри Бём живет в США, где с 2010 года занимает должность доцента философии в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Помимо своей исследовательской и преподавательской деятельности он пишет об израильской политике для крупных международных изданий, таких как Haaretz, Die Zeit и The New York Times. Но Бём известен не только своей четкой политической позицией и работами о Канте, Спинозе и Декарте.

Бём ставит этику выше послушания

Омри Бём не боится, как выразилось жюри Лейпцигской книжной премии, "требовать метафизических обоснований универсализма". Их он находит в "преодолении разрыва между философией Канта и наследием библейских пророков". По мнению Бёма, абсолютные истины необходимы в современном обществе, "чтобы сделать человеческое равенство и достоинство незыблемыми".

Даже после атаки ХАМАС на Израиль и начала военных действий в секторе Газа Бём настаивает на необходимости "политического решения конфликта" Фото: Ismael Mohamad/UPI Photo/IMAGO

В своей первой книге "Связывание Исаака: религиозная модель непослушания", опубликованной в 2007 году, Бём утверждает, что Авраам отказывается подчиниться божьему повелению принести в жертву своего сына Исаака, проявляя вместо этого непослушание. Та часть писания, в которой Бог посылает ангела, чтобы в последнюю секунду объяснить Аврааму суть испытания и избавить его от убийства собственного сына, по версии Бёма, была добавлена позже. Философ считает, что в первоначальном варианте Книги Бытия Авраам по собственной воле нарушил Божье повеление и зарезал барана вместо Исаака. Поэтому, по мнению Бёма, краеугольным камнем еврейской веры является не послушание, как принято считать, а непослушание.

Лейпцигская книжная премия "За европейское взаимопонимание" вручается с 1994 года и считается одной из важнейших литературных наград Германии. Ее сумма составляет 20 тысяч евро. В числе организаторов премии - федеральная земля Саксония, город Лейпциг, Немецкая ассоциация книжной торговли и Лейпцигская книжная ярмарка. Награждение состоится в день ее открытия 20 марта 2024 года в Лейпцигском Гевандхаусе. С приветственной речью к Омри Бёму обратится французско-израильский социолог Ева Иллоуз, его подруга и соратница.

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