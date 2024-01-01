Опрос: Немцы не видят конца войне в Украине в 2024 году

Лишь 15 процентов опрошенных считают вероятным завершение войны в Украине в новом году. Несколько оптимистичнее респонденты видят перспективы урегулирования войны в секторе Газа.

Подавляющее большинство немцев не ожидают прекращения войн в Украине и в секторе Газа в 2024 году. 70 процентов жителей Германии считают маловероятным, что агрессивная война России против Украины, продолжающаяся уже почти два года, завершится до конца нынешнего, следует из обнародованным в понедельник, 1 января, результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Противоположного мнения придерживаются лишь 15 процентов респондентов. С начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли уже десятки тысяч российских и украинских солдат. Погибли также тысячи мирных украинцев.

Надежд на завершение войны в секторе Газа у немцев несколько больше, но и здесь большинство (52 процента) не верит в окончание конфликта в 2024 году. Мирное урегулирование считают вероятным 32 процента респондентов, еще 16 процентов не имеют определенного мнения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на БлижУкраинасектогр Газанем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более уже почти 22 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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