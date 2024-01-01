Израиль выводит часть войск из сектора Газа

Часть резервистов ЦАХАЛ должны вернуться к гражданской жизни, чтобы поддержать экономику. В то же время Израиль готовится к возможному открытию второго фронта в Ливане.

Израиль выведет часть военнослужащих из сектора Газа, где они ведут борьбу с исламистскими боевиками движения ХАМАС, признанного в ЕС и США террористической организацией. Об этом в понедельник, 1 января, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от 31 декабря 2023 года.

По этим данным, ЦАХАЛ планирует вывести из сектора Газа пять бригад: три, которые обычно занимаются подготовкой военнослужащих, и две бригады резервистов.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в военных кругах поясняет, что резервисты армии Израиля должны вернуться к гражданской жизни, чтобы поддержать экономику страны. Другая часть военнослужащих, выведенных из сектора Газа, начнет подготовку к возможному открытию второго фронта в Ливане.

По словам собеседника Reuters, война Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа вступает в новую фазу, которая продлится как минимум шесть месяцев.

Как отмечает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ от 1 января, эвакуированные после начала войны жители районов Израиля, которые граничат с сектором Газа, скоро смогут вернуться домой, поскольку боевые действия на севере сектора становятся менее интенсивными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже почти 22 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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