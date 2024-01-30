Лена Горелик стала лауреаткой премии Генриха Манна

Писательница Лена Горелик (Lena Gorelik), родившаяся в Ленинграде и уже более 30 лет живущая в Германии, стала в этом году лауреатом премии имени Генриха Манна (Heinrich-Mann-Preis). По мнению представительного жюри, ее эссеистика вносит значительный вклад в осознание и понимание современных реалий. Премия датирована 10 тыс. евро и вручается в Берлине 27 марта - в день рождения Генриха Манна - немецкого писателя-прозаика и общественного деятеля, старшего брата Томаса Манна (Thomas Mann).

Лена Горелик родилась в Ленинграде в 1981 году, а в 1992-м вместе с семьей переехала в Германию. В 2004 году она опубликовала свой первый роман - "Мои белые ночи" ("Meine weißen Nächte"), с восторгом встреченный критиками. В 2021 году вышел ее автобиографический роман "Кто мы есть" ("Wer wir sind") - об эмиграции и интеграции, о жизни между стыдом и гордостью, конформизмом и упрямством.

Премия Генриха Манна - престижная немецкая литературная премия, учрежденная в 1953 году Академией искусств ГДР. Сегодня ее вручает берлинская Академия искусств .

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