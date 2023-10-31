Детям - о войне: что рассказывают книги

С началом войны в Украине мировой спрос на антивоенные книги для детей резко возрос, говорят издатели. Но как об ужасах войны рассказывают книги для детей? Подробности у DW.

Война - это тема, которая сопровождает нас сегодня повсюду. На 75-й Франкфуртской книжной ярмарке на стендах также было представлено бесчисленное количество новых детских книг с картинками о войне, бегстве и изгнании. Но даже классика, часть из которой уже давно завоевала популярность и признание, снова заставила говорить о себе. "Связано это с тем, что война - сейчас актуальная тема ", - подчеркивает в интервью DW Анне Бендер (Anne Bender), программный менеджер ведущего немецкого издательства Carlsen.

"Зачем?" - так назвал российский иллюстратор и писатель Николай Попов (1938-2021) свою книгу-картинку, вышедшую в 1996 году в Швейцарии, всего через несколько лет после падения "железного занавеса". В захватывающих образах он рассказывает о споре между лягушкой и мышью из-за красивого цветка. Все, что осталось от цветочного луга после ссоры, - это дымящееся поле битвы. Разрушение тотальное, боль и страдания безграничны. Там сидят лягушка и мышь, над ними - вопрос: "Зачем?"

На войне есть только проигравшие

Посыл Попова ясен: на войне есть только проигравшие. С началом войны в Украине мировой спрос на антивоенную книгу резко возрос, уточняет издатель Дидье Тейрас (Didier Teyras) в интервью DW. "Неудивительно, все показано кратко и емко на 15 картинках, и дети очень хорошо понимают", - говорит Тейрас.

"Что такое война?", детская научно-популярная книга Эдуарда Алтаррибы объясняет войну и ее последствия Фото: Verlag Beltz & Gelberg

Это тяжелый материал, особенно для читателей младшего возраста, но и приглашение поговорить с ними на непростую тему - о войнах и конфликтах. Не менее трогательна книга Клода К. Дюбуа "Аким бежит". В ней рассказывается история маленького мальчика, чей дом разрушен вражескими бомбами. Акиму удается бежать, но он теряет всех, кого любит. В конце концов, в далеком лагере беженцев происходит чудо: Аким находит свою мать. Бельгиец Дюбуа получил множество премий за книгу "Аким бежит" в 2014 году, в том числе Немецкую молодежную литературную премию. Эта история написана очень трогательно и хорошо проиллюстрирована.

Критерии хорошей книги-картинки

Но что отличает хорошую книгу с картинками, особенно когда речь идет о войне, которая сама по себе вызывает страх? "Что важно, так это личность главного героя и хорошая история", - говорит эксперт по книгам-картинкам из Кельна Мария Линсман (Maria Linsmann). - Книга на тему войны должна объяснять ясно, без упрощений. В то же время она должна отражать печаль и серьезность этой темы". И в идеале, как и в случае с книгой "Аким бежит", должен быть счастливый конец, дающий ребенку надежду.

Фрагмент иллюстрации детской научно-популярной книги Эдуарда Алтарриба "Что такое война?" Фото: Verlag Beltz & Gelberg

Нацистская пропаганда

Во времена национал-социализма с 1933 года до конца войны в 1945 году создатели детской и юношеской литературы специально хотели использовать свои произведения для идеологического воздействия на самых маленьких, пишет в своем эссе, опубликованном в 2008 году, литературовед из Билефельда Петра Йостинг (Petra Josting). "Даже маленькие дети подвергались идеологической обработке и политическому образованию в "национальном" смысле, чтобы пробудить расовое мышление, "народную солидарность", культ лидера и энтузиазм в отношении армии и военных технологий, а также любовь к родной природе и родине", - пишет Петра Йостинг.

На самом деле тогда преобладали идиллические изображения детства и истории об антропоморфных животных или растениях, обладающих душой. Опасным исключением, однако, были книги с картинками, как например, Эльвиры Бауэр "Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid" (1936 год) и "Giftpilz" (1938 год) Эрнста Химера, изданные в Stürmer-Verlag. В обеих книгах евреи изображались преступниками, ворами и лжецами.

Использование литературы в качестве инструмента пропаганды, особенно детской и юношеской, не было изобретением нацистов. Такие книги были до и во время Первой мировой войны. Нужен был пафос и уверенность в победе: добровольцы, увенчанные цветами и радостно махающие руками, отправляясь на войну, были изображены на обложке книги Рудольфа Пресберса (Rudolf Presbers) "Vater ist im Kriege" (1915 год). В произведении Эммы Мюллер (Emma Müller) мировая война аллегорически изображена как забавная детская ссора у пруда. Для самых маленьких были изданы книги Луизы Гласс (Luise Glass).

Мир может достичь великих целей

Ровно через 100 лет после начала Первой мировой войны Музей иллюстрированных книг в городе Тройсдорфе и Фонд Прусского культурного наследия совместно организовали в 2014 году выставку "Детская книга объясняет войну" - редкое событие, посвященное теме века.

Рисунок из книги "Когда война пришла в Рондо", опубликованной издательством Gerstenberg-Verlag Фото: Gerstenberg-Verlag

С тех пор книг-картинкок о войне стало еще больше. Недавно вышла в свет книга для маленьких читателей "Zari & Nivaan" - история бегства от войны. Действие недавно опубликованного юношеского романа Ани Роймшюссель (Anja Reumschüssel) "Над крышами Иерусалима" ("Über den Dächern von Jerusalem") разворачивается на фоне многолетнего конфликта на Ближнем Востоке (обе книги вышли в издательстве Carlsen-Verlag). "Что такое война?" -cпрашивает каталонский писатель и иллюстратор Эдуард Альтарриба. Ответы дает его детская научно-популярная книга, изданная издательством Beltz в Хильдесхайме в 2022 году. С помощью ярких иллюстраций и понятных текстов Альтарриба объясняет, откуда берутся войны и какие последствия они имеют. Свою книгу он предваряет цитатой из комикса Билла Уоттерсона "Кельвин и Хоббс": "Папа, как солдаты, убивающие друг друга, решают мировые проблемы?"

Наконец, издательство NordSüd-Verlag в Цюрихе опубликовало "Мир" ("Frieden"), совместную работу Батиста и Миранды Пауль (Baptiste und Miranda Paul) с иллюстратором Эстели Меза (Estelí Meza). Послание книги: мир начинается с малого, но с его помощью можно достичь великих целей.

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