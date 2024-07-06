Автор бестселлера и адвокат Герхарда Шрёдера

Широкой публике Бернхард Шлинк известен прежде всего как автор романов о детективе Зельбе и Холокосте. Но помимо успеха на литературном поприще он достиг карьерных высот и в юриспруденции.

Один из самых читаемых немецких писателей, Бернхард Шлинк (Bernhard Schlink), в субботу, 6 июля, отмечает 80-й день рождения. Что мы знаем о профессоре университетов на западе и востоке Германии, судье и авторе бестселлеров?

От студента-правоведа к профессору

Бернхард Шлинк родился в Билефельде в 1944 году в семье профессора теологии и был младшим из четырех детей. Его детство и юность прошли в Гейдельберге, куда отец перевез семью после Второй мировой войны.

В университете молодой Шлинк учился на юридическом факультете. В 1975 году он получил докторскую степень в области конституционного права, а через несколько лет - степень хабилитированного доктора, высшую академическую квалификацию. В 1982 году будущий автор бестселлеров получил должность профессора публичного права в Боннском университете, а через восемь лет прибыл в качестве профессора в Берлинский университет имени Гумбольдта, который покинул в 2009 году в статусе эмерита. Кроме того, он преподавал право во Франкфурте-на-Майне.

Шлинк применял полученные в университете знания не только в учебных заведениях. Так, с 1987 по 2006 годы он работал судьей Конституционного суда земли Северный Рейн - Вестфалия в Мюнстере, а в 2005-м - представлял позицию правительства Германии и канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в Федеральном конституционном суде в разбирательстве по поводу роспуска бундестага.

Кроме того, всего через несколько месяцев после падения Берлинской стены Шлинк консультировал рабочую группу демократического форума "Круглый стол" по проекту новой конституции ГДР. Впрочем, этот проект канул в небытие, поскольку вновь избранная Народная палата ГДР взяла курс на прямое объединение с ФРГ.

Трилогия о частном детективе

Художественной литературой Шлинк занялся после успехов на юридическом поприще. В 1987 году во время работы в университете в Экс-ан-Провансе профессор три месяца жил у своего друга Вальтера Поппа (Walter Popp) в Кюкюроне на юге Франции. Вместе с ним Шлинк написал детективный роман "Правосудие Зельба" ("Selbs Justiz"), в котором частный детектив Герхард Зельб (Gerhard Selb) сталкивается со своим нацистским прошлым. Книга, давшая начало трилогии о Зельбе, была экранизирована в 1991 году общественной-правовой медиакомпанией ZDF.

Мартин Бенрат и Ханнелоре Эльснер в фильме о Герхарде Зельбе Фото: kpa/United Archives/picture alliance

"Чтец": мировая слава, десятки переводов и премия "Оскар"

Однако мировую известность Шлинку принес роман "Чтец" ("Der Vorleser"), вышедший в 1995 году и впоследствии переведенный более чем на 50 языков. Книга рассказывает о романе 15-летнего старшеклассника Михаэля Берга и 36-летней неграмотной кондукторши трамвая Ханны Шмиц. Женщина регулярно просит юношу читать ей книги. В какой-то момент она бесследно исчезает, а спустя несколько лет Берг, уже студент юридического факультета, присутствует на суде над бывшими охранниками нацистского концлагеря Освенцим и узнает Шмиц в одной из подсудимых-надсмотрщиц.

После выхода романа публика не скупилась на похвалы в адрес Шлинка. "Чтец" стал первой немецкой книгой, включенной в список бестселлеров, который составляет американское издание The New York Times. Только в США произведение нашло свыше миллиона читателей, а телеведущая Опра Уинфри в 1999 году назвала "Чтеца" книгой месяца.

Однако автора также обвиняли в преуменьшении жестокости национал-социализма его из-за человеческого взгляда на нацистскую преступницу. Сам писатель всегда подчеркивал, что мир нельзя разделить на добро и зло. "Если бы преступники всегда были монстрами, мир был бы простым", - говорил он в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2009 году.

Шлинк не хотел, чтобы "Чтец" воспринимался как роман о Холокосте. "Я написал книгу о своем поколении, связи с поколением родителей и о том, что делало поколение родителей", - подчеркивал он в интервью.

Кейт Уинслет и Давид Кросс в фильме "Чтец" Фото: Senator Film/dpa/picture alliance

В 2008 году британский режиссер Стивен Долдри экранизировал это произведение, что способствовало дальнейшей популярности книги. Кейт Уинслет, исполнившая роль Ханны Шмиц, получила премию Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучшая актриса".

Похвала за точность языка, критика за китч

Шлинка хвалят за его ясный и точный язык. В своих работах он неоднократно поднимал темы эвтаназии, экстремизма и кризиса церквей, политических партий и общественных институтов.

После "Чтеца" его создатель написал еще несколько романов. Из-под пера Шлинка вышли, в частности, "Возвращение" ("Die Heimkehr", 2006) - о мальчике, рожденном вне брака и ищущем своего неизвестного отца, "Три дня" ("Das Wochenende", 2008) - о первых днях на свободе человека, осужденного на пожизненное заключение и помилованного после 20 лет тюрьмы, "Женщина на лестнице" ("Die Frau auf der Treppe", 2014) - о картине, исчезнувшей на сорок лет и неожиданно появившейся вновь, "Ольга" ("Olga", 2018) - о любви между женщиной, вынужденной идти против предрассудков своего времени, и мужчиной, ослепленным мечтами о величии и власти.

Критики порой упрекали писателя в китче и использовании клише. Последним произведением Шлинка является роман "Das späte Leben" (можно перевести как "Поздняя жизнь"), увидевший свет в 2023-м и рассказывающий о пожилом человеке, которому врачи ставят неутешительный диагноз. Литературное сообщество оценило произведение, назвав его "спокойным, великим и важным" текстом.

Творчество - путь к гармонии с собой

Шлинк всегда подчеркивал, что чувствует себя счастливым за творчеством. "Я нахожусь в полной гармонии с самим собой, когда пишу", - заявил он недавно в эфире Norddeutscher Rundfunk. Писательский труд уроженец Билефельда назвал "местом, куда он сбегает" от суеты повседневности.

О личной жизни Шлинка известно немногое. Писатель более 40 лет состоит в Социал-демократической партии Германии и живет то в Нью-Йорке, то в Берлине. Его спутница жизни родом из США, а сын Шлинка от первого брака работает дантистом.