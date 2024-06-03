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Григорий Остер раздал вредные советы в Берлине

Марина Константинова
3 июня 2024 г.

В Берлине выступил писатель Григорий Остер. Он призвал растить непослушных детей, которые никогда не пойдут воевать. DW побывала на выступлении писателя.

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Григорий Остер в Берлине
Григорий Остер в Берлине на сцене Theater im DelphiФото: DW

"Нет приятнее занятья, чем в носу поковыряться. Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри", - с этими словами перед берлинской публикой в субботу, 1 июня, на сцене Theater im Delphi появился Григорий Остер и сорвал гром аплодисментов, в которых утонула концовка первого вредного совета.

Григорий Остер в Берлине

"Ваших родителей, дети, я постараюсь убедить, что непослушный ребенок - это совсем не страшно. Послушные дети гораздо опаснее. Потому что, когда в какой-нибудь стране подрастает слишком много послушных детей, из них вырастают миллионы послушных взрослых и потом послушно идут убивать и умирать. Не воспитывайте очень послушных детей, пожалуйста", - сказал Григорий Остер. "Браво!", - закричали ему из публики.

Почти каждый взрослый зритель в зале привел с собой ребенка, так что публика разделилась на две равные части. Вели они себя по-разному. Мамы, папы, дедушки и бабушки влюбленными глазами следили за каждым движением Остера на сцене, их губы шевелились, повторяя за писателем строчки любимых стихов. Дети, разряженные в красивые платья и костюмчики, больше разглядывали друг друга и не особенно интересовались смешным бородачом с подкрученными седыми усами, что-то говорящим со сцены. Один малыш протянул ноги на свободный стул рядом, положил голову маме на колени и заснул. Девочка в юбке в горох сосредоточенно обхватив свой язык пальцами, задумчиво тянула его изо рта. Мальчик в белой рубашке и жилетке, степенно сложив руки на колени, старался сидеть, не шевелясь, и только иногда шепотом спрашивал у мамы, то и дело заливающейся счастливым смехом: "Мама, когда домой?".

Григорий Остер рассказывал со сцены о науке "Папамамалогия", о том, откуда берутся взрослые ("потому что откуда берутся дети, все уже давно знают"), почему они каждый вечер впадают в спячку ("неужели вы хотите годы детские свои провести под одеялом на подушке без штанов?"), об искусстве "Вритературы" ("не путайте высокую вритературу с банальным враньем"), и многом другом. Писатель декламировал знакомые зрителям с детства шедевры, а также читал из своей еще не опубликованной, пятой книги "Вредных советов". 

Искреннее внимание детей Остер сумел привлечь, когда заговорил о звуках, которые невозможно записать на бумаге. Зал наполнился шумом: дети шлепали себя по голове, причмокивали, свистели и изобретали другие способы звукоизвлечения, для которых не придумали букв. Апофеозом ребячьего веселья стала интерактивная часть выступления: Остер приглашал на сцену пап с детьми (выходили и мамы, и братья, и бабушки), устраивал веселые игры, а потом организовал целый спектакль, в котором девочки храпели, а мальчики вопили, и наоборот.

Татуировка и нож: в чем обвинили "Вредные советы"

За несколько дней до выступления Остера в Берлине стало известно, что в России прокуратура Красноярского края требует изъять из продажи книгу "Вредные советы", которую проверка обнаружила в одном из сельских книжных магазинов. Это случилось 27 мая. Проверяющие заявили, что в издании "изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх". Позже прокуратура опровергла информацию о требовании изъять из продажи книгу "Вредные советы" Григория Остера.

Карикатура: пещерный человек замахивается самодельным молотком на книгу Григория Остера "Вредные советы".
"Вредные советы" под запретом, или Да здравствует регресс! Карикатура DWФото: DW

Ранее собственница магазина рассказала прессе, что у прокуратуры возникли вопросы не к содержанию, а к иллюстрациям книги. Вскоре стали известны подробности: ведомству не понравились семь конкретных картинок. Среди них удаление зуба у ребенка с помощью веревки и двери, нанесение татуировки ребенку, нож, виселица, а также ребенок, который угоняет самолет "на запад" на развлекательном аттракционе с ненастоящими самолетами. Книгу из магазина забрали и, по словам хозяйки, уничтожили. Позже надзорное ведомство выпустило заявление о том, что его неправильно поняли. В издательстве АСТ, которое издает "Вредные советы", рассказали, что никаких обращений от ведомства не получали.

"Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него", - высказались представители издательства.

Писатель эти события никак не прокомментировал, с тех пор он отказывается от всех интервью. Хотя он много раз называл в своих интервью "Вредные советы" прививкой от глупости. 

За права детей и против войны

Григорий Остер не только создатель "Вредных советов", а также автор сценария популярных мульфильмов "Котенок Гав", "38 попугаев", "Баба Яга против", "Обезьянки" и других. Одно из важнейших направлений в творчестве писателя - популяризация информации, связанной с правами детей. Его книга "Права детенышей" 2012 года представляет собой переведенную на "детский язык" конвенцию ООН. Она написана с невероятной любовью к детям. Так, например, в пересказе Остера выглядит статья 40, в которой идет речь об уголовном законодательстве в отношении детей. "Детеныша нельзя наказывать за то, в чём он не виноват, или за то, чего ему никто не запрещал. Нельзя заставлять детеныша ябедничать и принуждать его признать свою вину. Даже если детёныш виноват, с ним всё равно надо обращаться как с детенышем. Если детёныш очень маленький, то что бы детёныш ни натворил - он всё равно ни в чём не виноват".

Также писатель пропагандирует пацифизм и отказ от оружия. Еще в 1989 году он придумал "комитет по детскому разоружению", в рамках этой акции мальчики из СССР и других стран знакомились, писали друг другу письма и договаривались разоружаться - речь шла об игрушках на военную тему.

В том же году на большие экраны страны вышел детский фильм по сценарию Остера, который стал очень популярным в СССР - "До первой крови". В нем писатель продолжил тему недопустимости навязыванию детям милитаристской повестки. По сюжету фильма дети в лагере играют в военную игру Зарница, но принимают ее правила слишком всерьез, что приводит к драматическим событиям.

28 февраля 2022 года Григорий Остер выпустил обращение. "Мне стыдно! Украина горит в огне "невойны". А в России вместе со мной сгорают от стыда все те, кто уже осознал, какой кошмар мы не смогли предотвратить…".

 

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