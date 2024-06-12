Что думают простые немцы о демократии

Автор лучшей научно-популярной книги в Германии показывает, насколько по-разному жители страны на ее востоке и западе представляли себе демократию, и дает возможные ответы на актуальные вопросы.

"Тысяча попыток" ("Tausend Aufbrüche") Кристины Морины (Christina Morina) названа лучшей книгой в Германии в сфере научпопа. Об этом объявили во вторник вечером, 11 июня, на вручении Немецкой премии в области научно-популярной литературы в Гамбурге, как сообщает информационное агентство dpa. Автор книги анализирует развитие немецкой демократии с 1980-х годов и обращается к истории политической культуры на востоке и западе страны.

Новый импульс для дискуссии о демократии в Германии

"Демократии во всем мире находятся в кризисе, это широко распространенное мнение. Но вопрос о том, что на самом деле означает жить в условиях демократии, часто отодвигается на второй план. Кристина Морина использует источники, которые ранее мало принимали во внимание, чтобы показать, насколько по-разному с 1980-х годов развивалось понимание демократии в Восточной и Западной Германии", - так пояснил свое решение Биржевой союз немецкой книготорговли, присуждающий премию.

Для своего исследования немецкий историк, профессор Билефельдского университета Кристина Морина рассмотрела ряд архивных документов и отобразила представления простых граждан о демократии, их идеи по изменению жизни, витавшие в воздухе незадолго до падения Берлинской стены и после воссоединения Германии. Среди таких документов - письма президентам ФРГ Карлу Карстенcу (Karl Carstens) и Рихарду фон Вайцзеккеру (Richard von Weizsäcker), перехваченная "штази" почта, адресованная государственному и партийному руководству, министерствам и СМИ в ГДР, газетные статьи из берлинских и лейпцигских оппозиционных архивов, петиции и листовки гражданских инициатив.

Обложка книги Кристины Морина

"Многие жители ГДР отождествляли себя со своей страной и ее "народно-демократическими" идеалами, но оставались скептически настроенными по отношению к государству и его институтам. Это дистанцирование от государства в сочетании с часто провинциальным, утопическим чувством гражданства, потенциал которого остался в значительной степени неиспользованным после воссоединения, все еще оказывает влияние сегодня", - говорится в книге.

"Этой книгой Морина придает неожиданный и необходимый импульс современным общественным дискуссиям. Ее книга рискует многим, не допуская поляризации: демократия - это процесс, а не состояние", - отмечает жюри конкурса. Публикация вышла в сентябре 2023 года и сразу вызвала позитивную критику. Учитывая недавно прошедшие выборы в Европарламент, где по результатам голосования в Германиина втором месте оказалась правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая поддержку в основном в восточногерманских федеральных землям, эта книга актуальна как никогда, отмечает сейчас издание Sueddeutsche Zeitung: "Тот, кто хочет знать, как все зашло так далеко, найдет ответы у Кристины Морины".

Лучшая научно-популярная литература: другие финалисты конкурса

Всего в финале конкурса на Немецкую премию в области научно-популярной литературы участвовали восемь книг, которые охватывают широкий спектр тем, включая ошибки, допущенные в защите климата, философию Канта, покушение на Гитлера в 1944 году и нынешнюю ситуацию в Израиле.

В этом году Немецкая премия в области научно-популярной литературы вручалась в четвертый раз. Для участия в финальном конкурсе на звание книги 2024 года жюри рассмотрело около двух сотен публикаций из 115 издательств. При этом особое внимание жюри обращает на связь с актуальными реалиями, тщательное изучение фактов, оригинальность идеи и подачу информации в доступной форме.

Церемония награждения прошла 11 июня в Эльбской филармонии в Гамбурге. Премия за первое место в денежном выражении составляет 25 тысяч евро. Остальные семеро лауреатов получат по 2500 тысячи евро. В прошлом году лучшей научно-популярной книгой в Германии стал "Один двор и 11 братьев и сестер" ("Ein Hof und elf Geschwister") Эвальда Фри (Ewald Frie) - книга о вымирании традиционных фермерских хозяйств в ФРГ.