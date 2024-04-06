Где провел остаток жизни Генрих Бёлль

Нобелевский лауреат Генрих Бёлль провел несколько последних лет жизни в Борнхайме под Бонном. Что он там делал, как его там воспринимали и что сейчас напоминает о жизни писателя в этом городе - в репортаже DW.

Небольшой городок Борнхайм находится в чуть более десяти километрах от Бонна в Северном Рейне - Вестфалии. Здесь с 1982 по 1985 год провел три последних года своей жизни немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1972 года Генрих Бёлль (Heinrich Böll). В Борнхайме его именем названы школа и площадь, здесь расположен дом, где жил писатель, возле него мемориальная табличка, которую установили городские власти к 30-й годовщине со дня смерти Бёлля, а на старом кладбище Борнхайма находится могила Бёлля и его супруги. В полях за городом на проселочных дорогах, по которым когда-то гулял писатель, сейчас установлены информационные таблички, рассказывающие об основных местах, связанных с жизнью и творчеством Генриха Бёлля.

Как Бёлль оказался в Борнхайме

Туристический маршрут "Дорога Бёлля" был создан к 100-летию писателя в 2017 году городскими властями. Он начинается в центре Борнхайма. Это небольшой городок в Рейнской долине, расположенный между Кёльном и Бонном, с населением чуть более 50 тысяч человек. Одна из площадей Борнхайма в районе Мертен названа именем Генриха Бёлля, и это отправная точка в маршруте.

Улица в Борхайме, на которой расположен дом Генриха Бёлля Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Генрих Бёлль является почетным гражданином Борнхайма, правда, это звание ему было присвоено уже после смерти, в 2010 году. При жизни отношения между местными жителями и писателем складывались непросто. Часть жителей Мертена дружила с Бёллем и поддерживала его. А другая часть не понимала и осуждала за его политические взгляды, которые многие считали левыми. Были и те, кто открыто называл Бёлля "коммунистом" и враждебно к нему относился.

На информационном стенде на площади, которая носит имя писателя, говорится, что "в связи с одним из его произведений - романом "Потерянная честь Катарины Блюм", вышедшим в 1974 году, "многие обвиняли Бёлля в том, что он поддерживает террористов RAF ("Фракция Красной армии" - левая террористическая группировка в Германии. - Ред. ). На мнениях консервативно настроенных местных жителей очень сильно отразились "диффамационные статьи газеты Bild о Бёлле".

Вид на городок Борнхайм, где последние годы жизни провел Генрих Бёлль Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Некоторые факты из биографии писателя - то, что он отказался от членства в Католической церкви, хотя вырос в католичеcкой семье; то, что участвовал во Второй мировой войне (шесть лет Бёлль провел на фронте - во Франции и в России; четыре раза он был ранен, несколько раз пытался уклониться от службы, симулируя болезни), хотя не поддерживал нацизм и отказался вступить в ряды "гитлерюгенда"; то, что выполнял трудовую повинность после прихода к власти национал-социалистов, хотя отказаться от нее было практически невозможно; то, что в 1945 году был в американском плену - все это использовалось для формирования негативного образа Генриха Бёлля.

Дом Бёлля в Борнхайме

В нескольких шагах от площади на улице Мартинсштрасе находится дом, в котором жил в Борнхайме Генрих Бёлль. Сюда к своему сыну Рене Генрих Бёлль переехал в 1982 году. Найти это здание среди других домов по соседству было бы невозможно, если бы не мемориальная табличка, которая вмонтирована прямо в асфальт перед ничем внешне не примечательным зданием.

Дом Генриха Бёлля в Борнхайме Фото: Natalie Posdnjakov/DW

На табличке, кроме прочего, написано, что до сегодняшнего дня образцом для подражания является участие Бёлля в социальной и общественной жизни. И что писатель уже после смерти был удостоен звания почетного гражданина Борнхайма. Кстати, почетным гражданином Генрих Бёлль является и в своем родном городе - Кельне.

Находясь здесь, вдали от шумного Кельна, Бёлль вовсе не вел тихую жизнь пенсионера. Пытаясь поправить свое здоровье - у него были больные кровеносные сосуды, он часто совершал прогулки на свежем воздухе по живописным местам вокруг. Об этих местах Бёлль писал: "Куда бы я ни пошел - кругом поля, выращивают овощи, а по весне вокруг цветущие деревья…". Сегодня по местам, где любил совершать прогулки писатель, проложено два туристических маршрута. Один из них связан с историей древнеримского акведука. Когда-то через эти места римляне проложили водопровод, снабжавший питьевой водой Кельн.

Мемориальная табличка у дома Генриха Бёлля в Борнхайме Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Впрочем, один из маршрутов Генриха Бёлля проходил не только по полям, создающим сельскую идиллию, но и возле замка Рёсберг - места, напоминающего о Второй мировой войне. Сейчас в этом восстановленном здании находятся частные квартиры, а во время Второй мировой войны, замок, будучи владением одного из военачальников Гитлера, генерал-фельдмаршала Максимилиана фон Вайхса (Maximilian von und zu Weichs an der Glonn), был уничтожен. 27 февраля 1941 года союзники сбросили на замок Рёсберг фосфорную бомбу. Об этом сейчас напоминает мемориальная табличка возле замка. А рядом с ней - друая, о том, что здесь проходит маршрут Генриха Бёлля.

Восстановленный замок Рёсберг Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Жизнь Бёлля в Борхайме была наполнена событиями, которые вошли в историю. В некоторых из них он активно участвовал. Например, из Борнхайма он ездил в Бонн, где выступал перед 500 000 демонстрантов, протестующих против размещения ядерного оружия НАТО на территории Германии. Здесь же он написал и свой последний роман.

Где похоронен Генрих Бёлль

После смерти 16 июля 1985 года Генрих Бёлль был похоронен на старом кладбище в Борнхайме-Мертене. Примечательно то, что кладбищенскую часовню в романском стиле в 1947 году восстанавливал дядя Бёлля - архитектор Алоис Бёлль (Alois Böll).

Часовня на кладбище в Борнхайме-Мертене, где похоронен Генрих Бёлль и его супруга Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Проводить писателя в последний путь приехали его друзья и соратники: Лев Копелев, Александр Солженицын, Гюнтер Грасс (Günter Grass) и Гюнтер Вальраф (Günter Wallraff), а также тогдашний президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker). "За искренность его произведений и политическую активность Генриха Бёлля называли "совестью нации". "Он был адвокатом слабых и врагом тех, кто всегда уверен в собственной непогрешимости. Он выступал за свободу духа везде, где она оказывалась под угрозой", - так Рихард фон Вайцзеккер охарактеризовал Бёлля в письме с соболезнованием вдове писателя. Необычный памятник на могиле писателя установил его сын Рене, известный художник. Еще один сын - Раймунд был известным скульптором. Всего у Генриха Бёлля было четверо сыновей. Старший умер вскоре после своего рождения.

В 2004 году там же на кладбище в Борнхайме, рядом с мужем была похоронена и супруга Бёлля - Аннемари. Она прожила 94 года и во всем поддерживала мужа. Учительница, переводчица, активно участвующая в антивоенном движении, выступавшая против антисемитизма, после смерти Бёлля она стала соосновательницей политического Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung).

Дом Бёлля в Лангенбройхе

Еще об одном адресе, связанном с именем Генриха Бёлля, нужно сказать отдельно. У писателя и его супруги был загородный дом в Лангенбройхе, недалеко от Дюрена на западе Германии. Здесь писатель с супругой обычно проводил летние месяцы. При жизни Бёлля здесь часто гостили его друзья. А в феврале 1974 года, ровно 50 лет назад, дом Бёлля в Лангенбройхе стал убежищем для другого нобелевского лауреата Александра Солженицына, который был лишен гражданства в СССР и выслан из страны. На пути в Цюрих, а затем в США Солженицын провел короткое время в загородном доме Бёлля. О Солженицыне Бёллю впервые рассказал Лев Копелев. А лично два нобелевских лауреата познакомились во время поездки Бёлля в СССР в 1972 году. Генрих Бёлль вместе с сыном Рене тайно вывез из СССР и рукопись Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Дом Генриха Бёлля в Лангенбройхе Фото: Natalie Posdnjakov/DW

Последние дни жизни Генрих Бёлль тоже провел в Лангенбройхе, хотя и похоронен на кладбище в Борнхайме. После смерти дом Белля в Лангенбройхе стал местом, где находили убежище десятки писателей и поэтов. Четвертый сын Бёлля архитектор Винсент переделал дом. Одна его часть принадлежала Аннемари, а в другой сделали съемные квартиры и общие помещения для досуга жильцов. В 1989 году было основано общество Heinrich-Böll-Haus Langenbroich e.V. С того момента более 150 человек из 43 стран мира посетили дом Бёлля. В основном это художники, писатели, композиторы, многие из которых подверглись политическому преследованию на родине.

Впрочем в истории этого дома была и одна не очень приятная глава. В связи с поиском террористов RAF в 70-е годы сюда приезжала полиция с обыском. Были подозрения, что Генрих Бёлль укрывал здесь подозреваемых в терроризме. На самом деле все это было вымыслом, как свидетельствует исторические источники. Но среди соседей Бёлля в Лангенбройхе были те, кто враждебно относился к писателю. Вероятно, и по этой причине Бёлль много времени проводил в Борнхайме.

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