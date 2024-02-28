Следы левого террора в ФРГ: задержана бывшая участница RAF

Почти 20 лет террористы левой группировки RAF совершали преступления в Германии. На их счету более 30 убитых и более 200 раненых. Теперь в Берлине задержана одна из участниц RAF. Что об этом известно?

В берлинском районе Кройцберг 26 февраля была арестована 65-летняя Даниэла Клетте (Daniela Klette). Она жила под вымышленным именем, с итальянским паспортом и несколько десятилетий скрывалась от полиции. Установить ее настоящую личность удалось лишь по отпечаткам пальцев. В квартире Клетте были обнаружены боеприпасы.

Третье поколение террористов RAF

Клетте обвиняют в том, что в 1990 годах она принадлежала к немецкой левацкой террористической группировке "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) и в течение последних 20 лет принимала участие в серии серьезных ограблений. Более 30 лет Клетте находилась в списке лиц, разыскиваемых Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA). До сих пор ее не удавалось задержать.

Даниэла Клетте в юности. Фото, которым располагала полиция, разыскивая подозреваемую Фото: Polizei/dpa/picture-alliance

И только в начале февраля нынешнего года полиция возобновила поиски, объявив в розыск Клетте и двух ее бывших соратников, которых называют "пенсионерами RAF" - 55-летнего Буркхарда Гарвега (Burhard Garweg) и 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба (Ernst-Volker Staub). Оба все еще находятся на свободе. Клетте, Гарвег и Штауб принадлежали к третьему поколению террористов RAF. На их след полицию навела серия ограблений. Преступления были совершены ими не во имя некой политической цели, а для того, чтобы финансировать свое подпольное существование.

О задержании Клетте сначала сообщило издание Bild. Затем эту новость подтвердили информагентствам источники в спецслужбах. Несмотря на то, что группировка RAF в 1998 году официально объявила о своем роспуске, ее история, полная кровавых следов, которые RAF оставляла на протяжении 30 лет по всей Германии, еще явно не закончена.

RAF и история с захватом заложников

Хотя еще несколько лет назад эта тема, казалось бы, была закрыта - когда в 2017 году в Германию вернулся угнанный террористами самолет Landshut авиакомпании Lufthansa. Он стал музейным экспонатом и символом драмы, разыгравшейся в октябре 1977 года, в центре которой оказались палестинские террористы, связанные с немецкой группировкой RAF. Они захватили самолет и несколько дней держали в заложниках его пассажиров, застрелив командира экипажа. После штурма самолета немецким антитеррористическим спецподразделением GSG 9 в столице Сомали Могадишу заложники были освобождены.

Похищение и убийство Шляйера (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/R.Scheidemann

Террористы объявили, что поддерживают требования членов "Фракции Красной армии", похитивших 5 сентября 1977 года председателя Союза работодателей ФРГ Ханса-Мартина Шляйера (Hans-Martin Schleyer). Журналистам подбросили видеозапись, на которой Шляйер просит о помощи на фоне пятиконечной звезды с автоматом - эмблемы "Фракции Красной армии". В качестве выкупа террористы потребовали выпустить из тюрьмы двенадцать осужденных "рафовцев" и сумму в 100 000 марок. Власти ФРГ на сделку не пошли. После того, как 82 заложника были освобождены из захваченного самолета, трое террористов RAF, ранее приговоренных к пожизненному заключению, были найдены мертвыми в своих камерах. На следующий день полиция узнала об убийстве Шляйера.

Как появился RAF и какие преступления совершил

Террористическая организация, получившая название "Фракция Красной армии", была создана в Германии в 1968 году Андреасом Баадером (Andreas Baader), Ульрикой Майнхоф (Ulrike Meinhof), чуть позже к ним присоединилась Гудрун Энслин (Gudrun Ensslin). Группировка возникла на волне студенческих протестов. Участники RAF считали, что ведут городскую партизанскую войну против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого Германии.

Уже в том же 1968 году Баадер, Энслин вместе с присоединившимися к ним Торвальдом Проллем (Thorwald Proll) и Хорстом Зёнляйном (Horst Söhnlein) подожгли два крупных универмага во Франкфурте-на Майне. Таким образом они выразили протест против действий американских военных во Вьетнаме.

В начале 1970-х группировкой Баадер-Майнхоф были ограблены несколько банков. В 1972 году RAF вновь напомнила о себе. 11 мая прогремели три взрыва в одном из штабов американских военных во Франкфурте-на-Майне. Тринадцать человек были ранены, один офицер погиб. На следующий день бомба сработала в полицейском управлении города Аугсбурга на юге Германии, серьезно пострадали пять служащих. Буквально через несколько часов на парковке в Мюнхене взлетела в воздух начиненная взрывчаткой машина. В последующие дни полиция не смогла предотвратить взрывы в издательстве Axel Springer, в гейдельбергской штаб-квартире армии США, а также покушение на федерального судью Вольфганга Будденберга (Wolfgang Buddenberg), в котором пострадала его жена. В апреле 1977 были убиты генеральный прокурор Зигфрид Бубак (Siegfried Buback), его водитель и телохранитель, в июле - шеф Dresdner Bank Юрген Понто (Jürgen Ponto). Кровавым апогеем стало похищение, а затем убийство Ханса-Мартина Шляйера.

Оружие, принадлежавшее членам RAF. Сегодня экспонат в музее истории Германии Фото: Axel Thünker, Haus der Geschichte, Bonn

В начале 1980-х члены нового поколения "Фракции Красной армии" убили председателя правления Союза машино- и турбиностроения Эрнста Циммермана (Ernst Zimmermann). За этим последовали убийства члена правления Siemens Карл-Хайнца Бекурта (Karl-Heinz Beckurt), претендента в статс-секретари Герольда фон Браунмюля (Gerold von Braunmühl) и другие преступления.

RAF и агент-провокатор Петер Урбах

На сегодняшний день совершенные в период с 1970 по 1998 год преступления RAF - убийства, взрывы, нападения, в результате которых более 30 человек погибли и более 200 были ранены - до сих пор не расследованы до конца. Как, впрочем, не дана и исчерпывающая оценка действий Федерального ведомства по охране конституции, не сумевшего предотвратить вовлечение в терроризм в конце 1960-х -начале 1970-х годов части студенческого протестного движения. Студенческие протесты в Западной Германии в 1968 года, возникшие в непосредственной связи с охватившим весь мир движением протеста против войны во Вьетнаме, являются важным этапом в истории ФРГ. В то время стала формироваться внепарламентская оппозиция, на какое-то время объединившая в своих рядах практически всех молодых людей, не удовлетворенных общим положением дел в своей стране.

Студенческие протесты в 1968 году в Мюнстере (фото из архива) Фото: dpa/picture alliance

Ключевой фигурой в том, что студенты оказались вовлечены в террористическую деятельность, гамбургский политолог Вольфганг Краусхаар (Wоlfgang Kraushaar) считает одного из агентов ведомства по охране конституции Петера Урбаха (Peter Urbach, 1941-2011). В беседе с DW несколько лет назад Краусхаар подчеркивал, что Урбах играл важную роль в превращении маленького, но сплоченного ядра тогдашних демонстрантов в вооруженную группу, из которой в конечном итоге возникла левая террористическая организация в Германии.

Урбах, по словам политолога, например, был замечен 11 апреля 1968 года в Берлине. В этот день студент-социолог, инициатор и активный участник практически всех крупных акций протеста молодежи в Западном Берлине, лидер студенческого движения Руди Дучке (Rudi Dutschke) был смертельно ранен в ходе покушения, которое совершил преступник, принадлежавший к ультраправым. Консервативные СМИ, в первую очередь западноберлинские газеты и журналы, на студенческие волнения реагировали крайне негативно. Около 70 процентов этих СМИ принадлежало издательству Акселя Шпрингера (Axel Springer). Издаваемая им газета Bild - самая тиражная в ФРГ - называла студентов не иначе как "экстремистами", "радикалами", "политическими хулиганами". В тот же вечер перед штаб-квартирой издательства собрались тысячи студентов, обвинивших концерн в подстрекательстве к убийству.

В день покушения на Дучке и демонстрации студентов возле издательства Акселя Шпрингера, по словам гамбургского политолога Вольфганга Краусхаара, у Урбаха была сумка с "коктейлями Молотова", которые он раздавал демонстрантам и затем показывал, как ими пользоваться и как переворачивать и поджигать автомобили. Также агент Урбах был первым, кто снабдил протестующих студентов огнестрельным оружием. Он провокатор, оказавший огромное влияние на акции тогдашней внепарламентской оппозиции с целью ее дискредитации, считает Краусхаар.

Террористы в ФРГ - не только RAF

RAF была самой известной, но не единственной левоэкстремистской террористической группировкой. Кроме нее были такие как "Революционные ячейки" ("Revolutionären Zellen") или "Движение 2 июня" ("Bewegung 2. Juni"), которое возникло после убийства студента Бенно Онезорга, а также группировка "Тупамарос Западного Берлина" ("Tupamaros West-Berlin").

Именно с последней в Германии начался террор, вспоминает историк Михаэль Зонтхаймер (Michael Sontheimer). Так, 9 ноября 1969 года в еврейском центре в Берлине, где находились 250 человек, члены этой группировки планировали взорвать бомбу. К счастью, им это не удалось. Как выяснилось потом, в среде планировавших теракт экстремистов также были внедрены сотрудники ведомства по охране конституции.

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