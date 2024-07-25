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Немецкое издательство - против Трампа и Ко?

Лена Шмиц
25 июля 2024 г.

Автобиографическая книга Джеймса Дэвида Вэнса, главного политического партнера Дональда Трампа, стала бестселлером в Германии. Но немецкий издатель решил не возобновлять с автором договор.

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Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс, июль 2024 годаФото: Julia Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Автобиографическая книга американского предпринимателя и политика Джеймса Дэвида Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Hillbilly Elegy") вышла в свет в 2016 году и стала бестселлером, когда о нем самом еще мало кто знал. Годом позже она была издана в немецком переводе - и также пользовалась большим успехом в Германии. В своей книге Вэнс вспоминает о детстве в бедной семье, о своей матери, страдавшей от наркотической зависимости, пишет об упадке американской глубинки и проблемах тех, кто оказался на задворках общества.

Обложка книги
Обложка книги - такой она вышла в издательстве UllsteinФото: Ullstein Buchverlag/dpa/picture alliance

Даже Олаф Шольц (Olaf Scholz) как-то признался в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что был тронут этой историей до слез. В 2020 по книге был снят одноименный художественный фильм, получивший две номинации на кинопремию "Оскар". В роли матери политика - Глен Клоуз.

Реакция на политическую метаморфозу Вэнса

Прошло несколько лет. И сейчас Вэнс - не яростный критик Трампа, каким он явно был, когда писал книгу, а его главный партнер по избирательной гонке (он - кандидат в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года). И книга снова стала хитом продаж во многих странах. В Германии, как сообщил на своем сайте еженедельник Spiegel в среду, 24 июля, немецкое издание 2017 года полностью раскуплено, читателям доступна лишь англоязычная версия.

Однако перевыпуск книги издательство Ullstein не планирует. Более того, оно решило убрать "Элегию Хиллбилли" из своей программы и связало это решение с непредвиденной политической метаморфозой Джеймса Дэвида Вэнса. "На момент публикации книга внесла ценный вклад в понимание раскола в американском обществе, - пояснили в Ullstein изданию Spiegel Online. - Вэнс аутентично описал процесс взросления в среде обедневшего белого рабочего класса, кроме того, он не раз дистанцировался от Дональда Трампа. Теперь он официально выступает на его стороне и представляет агрессивно-демагогическую, исключающую политику". Поэтому, пишет Spiegel, издательство решило не обновлять договор с автором и не переиздавать бестселлер.

На новость о таком решении издательства Ullstein быстро отреагировали их коллеги из Баварии. Стало известно, что мюнхенское издательство YES Publishing выкупило права и уже 15 августа планирует выпуск книги в немецком переводе. В Мюнхене не сомневаются, что и сейчас "Элегия Хиллбилли" быстро станет бестеллером.

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