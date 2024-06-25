"Макстон-холл": чем затягивает этот сериал

Сериал с немецкими корнями за считанные дни стал мировым стриминговым хитом. Все, что нужно знать о самой успешной не американской постановке на Amazon Prime Video - в материале DW.

От Германии до Индии - экранизация знаменитой книжной трилогии о любви "Макстон-холл" немецкой писательницы Моны Кастен (Mona Kasten) имеет феноменальный успех на платном стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Сразу после его старта в мае 2024 года продюсерской компании Ufa Fiction был заказан второй сезон. В настоящее время его съемки проходят на севере Германии в живописном замке под Ганновером.

В основу сериала "Макстон-холл" лег одноименный цикл книг Моны Кастен в трех томах: "Спаси меня", "Спаси себя" и "Спаси нас". Первая часть романа появилась в 2018 году. Взлет молодой писательницы, родившейся в 1992 году в Гамбурге, начался, судя по всему, с ее активности на видеоплатформе TikTok. Здесь, в частности, следуя хэштегу BookTok, можно открыть для себя и обсудить в коротких видеороликах как новую литературу, так и не знакомые до сих пор классические произведения.

Автор романа-трилогии "Макстон-холл" Мона Кастен Фото: Matthias Wehnert/picture alliance / Geisler-Fotopress

Близкие подросткам темы

Любовь, страсть, привязанность... Все это не входит в планы 21-летней Руби Белл, главной героини книги и сериала. Ее цель - окончить элитную частную школу Макстон-холл, одну из самых престижных в Англии, и уехать подальше. Но только у судьбы другие планы. В главных ролях снялись немецкие актеры Харриет Хербиг-Маттер (Harriet Herbig-Matten) и Дамиан Хардунг (Damian Hardung).

Эта история, насыщенная любовными приключениями, интригами и характерными для молодежи проблемами и драмами, задевает за живое как пользователей TikTok, так и тех, кто смотрит этот сериал на стриминговом сервисе. Жизненные перипетии, взаимоотношения с друзьями, школьные проблемы и, конечно, первая любовь - близкие всем подросткам темы. Спроецированные на экран, они позволяют зрителю легко отождествлять себя с происходящим. И в то же время ему показывают показывают, как можно действовать в подобных ситуациях, подсказывают решения. По такому принципу построены многие успешные телесериалы. Будь то "Беверли-Хиллз", "O.C. - Одинокие сердца", "Сплетница" и так далее - жизнь богатых молодых людей, но с такими же, как у всех проблемами, была и остается востребованной тематикой для подростковой аудитории. А взрослым такие мелодрамы напоминают, что жизнь подростка не так уж и беззаботна.

Актеры фильма "Макстон-холл" Дамиан Хардунг, Андреа Гуо, Харриет Хербиг-Маттен, Соня Вайсер (слева направо) и сорежиссер картины Мартин Шрайер Фото: picture alliance / ABB

Место съемок - неоготический замок под Ганновером

Повышенный интерес наблюдается не только к шестисерийному сериалу, но и к месту, где сейчас идут съемки второго сезона. Это замок Мариенбург в небольшом городке Паттензен недалеко от Ганновера. Он стал великолепным фоном для сериала, действие которого по сценарию происходит в Великобритании.

Здание в неоготическом стиле с каркасным сводом и башнями, зубчатыми стенами и стрельчатыми арками, лепниной и витражами было построено в середине XIX века. Его возвели по заказу последнего короля Ганновера Георга V (Georg V., 1819-1878) - это был его подарок жене. Почти полностью сохранившийся замок династии Вельфов придает округе сказочный вид и стремительно приобретает мировую известность. По данным одного из туристических сайтов, после выхода сериала интерес к отелям близлежащего Ганновера вырос в четыре раза.

Съемки второго сезона начались в июне 2024 года. Однако шансы хоть мельком увидеть актеров в процессе работы практически равны нулю. Замок с его 130 комнатами был закрыт для посещений еще в начале года. В том числе и потому, что крыша старинной постройки нуждается в реконструкции. Тот факт, что продюсерская компания получила разрешение здесь снимать - большое исключение. Прежде, чем его дать, были проведены комплексные исследования и расчеты, составлены специальные протоколы о том, какие территории и как можно использовать для работы, не подвергая опасности актеров и съемочную группу. По данным СМИ, арендной платы, которую вносит Prime Video, как раз хватает на покрытие дополнительных расходов и затрат на содержание замка Мариенбург.

Замок Мариенбург Фото: Ukrich Stam/picture alliance / Geisler-Fotopress

Впрочем, если кто-то, несмотря ни на что, все-таки захочет полюбоваться этим сказочным местом, в котором в данный момент происходит историческое кинособытие, то вполне может это сделать: замок расположен на холме и прекрасно виден издалека, предоставляя отличные возможности для фотографирования.

Трилогия "Макстон-холл" тоже в топе

Между тем книжная трилогия Моны Кастен, изначально представленная на суд публики как самиздат, уже несколько раз попадала в список наиболее продаваемых книг в Германии и имеет невероятный успех. Новое специальное издание всех трех томов серии "Макстон-холл", увидевшее свет в марте 2024 года незадолго до старта телесериала, уже вошло в топ-10 немецкого списка бестселлеров и почти достигло уровня "Сумерек" и "Пятидесяти оттенков серого".