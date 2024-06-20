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Все меньше немцев смотрят телевизор

Лена Шмиц
20 июня 2024 г.

Четверть жителей Германии больше не смотрят традиционное ТВ. Новое исследование выявило тренды в просмотре телепрограмм. Оказалось, женщины стримят больше мужчин.

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Женщина смотрит телевизор
Традиционное линейное телевидение постепенно теряет зрителей в ГерманииФото: Christin Klose/dpa/picture alliance

Каждый четвертый житель Германии больше не смотрит классическое телевидение. Это следует из результатов исследования "Screens in Motion" (буквально "Экраны в движении"), о которых в четверг, 20 июня, сообщает информационное агентство dpa. На вопрос "Включаете ли вы хотя бы раз в месяц линейное ТВ?", в этом году утвердительно ответили 72 процента респондентов - в 2023 году таковых было 80 процентов.

"Это сильное изменение, особенно с учетом краткосрочного сокращения на 8 процентных пунктов", - подчеркивает в интервью dpa руководитель исследования Марион Шперлих (Marion Sperlich). В то же время объем просмотра телевизионных программ с экрана остается по-прежнему на высоком уровне. 84 процента участников опроса сообщили, что пользуются стриминговыми сервисами, медиатеками и платным TB.

Источники новостей для жителей Германии

Исследователи отмечают и существенное смещение в том, каким образом немцы узнают об актуальных событиях, касающихся политики, экономики и происходящего в мире. Общественно-правовые телеканалы являются главным источником новостей, однако за последние два года число их зрителей уменьшилось с 56 процентов до 46 процентов. Жители Германии также стали реже осведомляться об актуальных событиях в кругу семьи или друзей.

При этом наблюдаются большие различия в возрасте. Большинство респондентов старше 50 лет смотрят контент общественно-правового телевидения. Среди молодых жителей Германии (до 29 лет) это делает лишь каждый четвертый. В этой возрастной группе гораздо более распространенным источником информации являются социальные сети. Причем если публика постарше чаще просматривает актуальный телеконтент в Facebook, то аудитория помоложе предпочитает Instagram, Tiktok или Pinterest.

Женщины стримят больше мужчин

Репрезентативное исследование "Screens in Motion" было проведено немецким издательством Burda и охватило жителей Германии в возрасте от 14 лет с доступом к интернету. Еще один вывод из него - женщины в Германии гораздо больше мужчин пользуются услугами стриминговых платформ.

На данный момент число пользовательниц платных подписок достигает 63 процентов. За последние пять лет их прибавилось на 15 процентов, а среди мужчин прирост составил всего 4 процента. Авторы опроса видят возможную причину роста женской аудитории в том, что женщины предпочитают ТВ-марафоны. Половина респонденток чаще просматривает несколько эпизодов одного сериала или несколько телепередач за раз - среди мужчин таковых 44 процента. Причем женщины стримят за день на 18 минут дольше, поясняет Марион Шперлих.

К тому же среди женщин больше распространено и одновременное использование двух экранов - предположительно, поскольку они активнее мужчин обсуждают контент с другими. Среди тех, кто отказался от традиционного линейного телевещания, женщин также больше, чем мужчин. По данным актуального опроса, классическое ТВ смотрят 70 процентов женщин - на 21 процент меньше, чем пять лет назад. Среди мужчин сокращение аудитории линейного телевещания за тот же период составляет 15 процентов.

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